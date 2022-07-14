https://ukraina.ru/20220714/1036430540.html

Освобождение Краматорска и Славянска, государственный терроризм Украины. Оценки экспертов

Освобождение Краматорска и Славянска, государственный терроризм Украины. Оценки экспертов - 14.07.2022 Украина.ру

Освобождение Краматорска и Славянска, государственный терроризм Украины. Оценки экспертов

Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T16:41

2022-07-14T16:41

2022-07-14T17:40

спецоперация

эксклюзив

краматорск

славянск

терроризм

украина

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Ближайшая цель спецоперации РФ – освобождение Краматорска и Славянска, украинская армия уже истощена, а на государственный терроризм можно отвечать только силойОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 14 июля.Славянск и Краматорск – следующие целиСейчас союзные войска подступают с трех направлений к агломерации Краматорск —Славянск, отмечает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.Это направление – ключевое в решении главной поставленной задачи на этот период ведения операции. Речь об освобождении Краматорска – центра военно-гражданской администрации украинских сил.«Чем славны Славянск и Краматорск? Это большие города – от ста и выше тысяч население каждого города.Плюс они находятся на расстоянии друг от друга в районе 14-16 километров, то есть в зоне действия и в радиусе поражения любой гаубицы – от самоходной артиллерийской установки до обычной гаубицы. Не говоря уже об РСЗО типа "Ураган" или "Смерч" и т. д., которые могут бить и на 60, и на 70 км. То есть простреливается территория полностью», – пояснил Ераносян.По его словам, Краматорск необходимо рассматривать как элемент военно-промышленного комплекса Украины: в своё время этот город снабжал украинскую армию и был ремонтной базой для их самоходных установок и минометов.«Плюс есть сакральный момент, особенно он касается Славянска. Это был первый город, который держал оборону от укронацистов и укрорейха… Эти два города – это ключевые города при освобождении Донбасса, и при выполнении поставленной Главнокомандующим задачи», – рассказал эксперт.«Украинская армия уже истощена»Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский дал приказ «освободить» территории юга страны – якобы для этого есть миллион украинских солдат. Политолог Олег Неменский считает подобные заявления чисто популистскими.По словам эксперта, украинская армия уже истощена по человеческому составу, ей не хватает оружия. Очень трудно удержать даже те позиции, которые есть на востоке – постепенно придется отступать.«Да, возможны попытки контратак в разных участках фронта. Это понятные решения для отвлечения сил и, может, временных успехов, которые можно представить обществу как основания для надежд на будущую победу. Украинское общество сейчас заряжено такими победными настроениями, несмотря на довольно печальную реальность», – заявил Неменский.В целом же, указывает он, действия украинского руководства основаны не столько на военной логике, сколько на логике шоу-бизнеса. Это было свойственно еще во времена президентства Порошенко, но стало ярким свойством нынешнего руководства – «после того, как действительно специалисты по шоу-бизнесу пришли к власти на Украине».«Они предпринимают действия не для результата, сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы как-то это использовать во внутриполитической борьбе и в общении с западными покровителями.Но, если тактически такие шаги бывают довольно рациональны, иногда в наше время нужно создавать пусть и ложную картинку для СМИ, чтобы добиться действий западных партнеров. Но стратегически это провальный стиль ведения военных действий. Потому что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ», – сказал политолог.Чем ответить на государственный терроризм?Сегодня Украина занимается терроризмом государственного масштаба, а терроризму можно противопоставить только силу, считает политолог Сергей Михеев.В данном случае – силу и уничтожение: других вариантов нет.«Но, если перейти к гуманитарному аспекту проблемы, то мы видим, что украинской власти совершенно наплевать на собственных граждан. Они достаточно долго обстреливают Донецк и Луганск, ссылаясь на то, что да, это наши граждане, но они сепаратисты, поэтому их как бы не жалко, хотя все равно это наши граждане», – отметил Михеев.До этого, продолжил он, отключали воду крымчанам и говорили: «Да, это наши граждане, но они сепаратисты, поэтому пусть сдохнут от жажды». Но в случае с Запорожской, Херсонской областями – уже следующий этап.«Они говорят: "Да, это наши граждане, территория оккупирована, но нам все равно не жалко". Получается так. Надо на это отвечать, в том числе силовыми способами», – сказал эксперт.

https://ukraina.ru/20220714/1036289793.html

https://ukraina.ru/20220714/1036265060.html

https://ukraina.ru/20220714/1036304077.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, краматорск, славянск, терроризм, украина