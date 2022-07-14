https://ukraina.ru/20220714/1036430225.html

Хроника событий на Украине на 16:00 14 июля: Винница, Донецк, потери ВСУ

Хроника событий на Украине на 16:00 14 июля: Винница, Донецк, потери ВСУ - 14.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 14 июля: Винница, Донецк, потери ВСУ

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о цели удара по Виннице. ВСУ ударили по центру Донецка и по Макеевке. Украинские... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T16:30

2022-07-14T16:30

2022-07-14T17:08

спецоперация

хроники

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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о цели удара по Виннице. ВСУ ударили по центру Донецка и по Макеевке. Украинские военные продолжают нести потери.Главред МИА «Россия сегодня» сослалась на Минобороны России.«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков". И фото прислали. Публикую как прислано», — отметила она в своём Telegram-канале.Ранее на Украине сообщили о российском ударе по Виннице, в результате которого погибла в том числе и четырёхлетняя девочка с мамой.Примечательно, что винничане уже призвали власти прекратить размещать военных в центре города.«У меня есть несколько вопросов! Почему Нацполиция, ГСЧС, Общественное, Воздушные силы, Прокуратура и все другие официальные источники информации пишут и показывают прилёты по Юбилейному и Медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесён второй этаж? Почему не пишут, что первый прилёт был в Дом офицеров, а следующий "добивочный" попал на парковку рядом с Юбилейным и медицинским центром? И напоследок, какого х** (зачем. — Ред.) размещать военные центры комплектования, передержки, дислокации, учебы в центре города, где живут и ходят многие гражданские люди?!» — написал в соцсетях винницкий журналист Александр Столяров.Количество пострадавших уточняется.Удар по ДонецкуВСУ нанесли новый артиллерийский удар по Донецку. Видео последствий удара опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий.«Бедная девочка. Сволочи. Нет у неё, считай что, ноги. Девочка, держись, солнышко!» — говорит снимающий видео человек.Он запечатлел кричащую в машине «Скорой помощи» женщину.Позже Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о количестве жертв от украинского удара.«В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и еще трое получили ранения», — сказано в сообщении.Украинский снаряд попал на автостанцию «Центр», осколками посечены автомобили и близлежащие здания. Сообщается о еще одном попадании в центральный универмаг, который расположен недалеко от автостанции.По данным СЦКК, украинские военные открыли огонь в 15:05, выпустив по столице ДНР пять снарядов калибром 155 мм.«Погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, трое раненых. Руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово. Никаких военных объектов рядом нет, это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей Республики», — заявил позже глава ДНР Денис Пушилин.Донецкий журналист Игорь Гомольский сравнил удар по Донецку с ударом по Виннице. Он отметил, что в отличие от Винницы, в Донецке в месте удара не были размещены военные.«Это АС "Центр". Рядом Парк Щербакова, ДонМак, ТРЦ "Золотое Кольцо". Это очень оживлённый район, где что-то военное даже спрятать негде», — написал он в своём Telegram-канале.Он также подчеркнул, что необходимость ракетных ударов по украинским военным объектам вызвала непрекращающимися 8 лет обстрелами ВСУ мирных городов Донбасса.Потери УкраиныДнём 14 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери. Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики, поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники», — отметил Конашенков.По его словам, в районе населённого пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками.«В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, ещё 37 ранено», — рассказал Конашенков.Он также заявил, что среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков.«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Днём 13 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ», — также рассказал Конашенков.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки были уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки Донецкой Народной Республики и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе.«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области», — отметил Конашенков.По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232 районах. Истребителями ВКС России были сбиты в воздухе два самолёта воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики.«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Балаклея, Изюм, Лозовая, Щуровка Харьковской области, Снегиревка, Новая Каховка Херсонской области, Белогоровка, Кармазиновка, Славяносербск, Михайловка ЛНР и Дерилово ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"», — заявил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 249 самолётов, 137 вертолётов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 4292 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20220714/1036388955.html

https://ukraina.ru/20220714/1036323492.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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