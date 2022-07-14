Путин подписал закон о спецмерах во время военных операций за рубежом
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон об обеспечении вооруженных сил при проведении операций за пределами страны
В соответствии с новым документом, при введении спецмер в экономике российские компании не смогут отказываться от контрактов для обеспечения таких операций.
Правительству разрешается временно расконсервировать мобилизационные мощности, разбронировать материальные ценности госрезерва, а также привлекать сотрудников предприятий к сверхурочной работе
Кабинет министров также сможет регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска, работу во внеурочное время, ночью или в выходные.
При этом вице-премьер Юрий Борисов отметил, что новые правила не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд армии.
Правительству разрешается временно расконсервировать мобилизационные мощности, разбронировать материальные ценности госрезерва, а также привлекать сотрудников предприятий к сверхурочной работе
Кабинет министров также сможет регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска, работу во внеурочное время, ночью или в выходные.
При этом вице-премьер Юрий Борисов отметил, что новые правила не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд армии.
Все предписанные нормы в первую очередь направлены на более эффективное выполнение гособоронзаказа и затрагивают "исторически" сформированный перечень его исполнителей.
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