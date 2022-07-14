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Путин подписал закон о спецмерах во время военных операций за рубежом

Путин подписал закон о спецмерах во время военных операций за рубежом - 14.07.2022 Украина.ру

Путин подписал закон о спецмерах во время военных операций за рубежом

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон об обеспечении вооруженных сил при проведении операций за пределами страны

2022-07-14T16:15

2022-07-14T16:15

2022-07-14T16:15

владимир путин

закон

россия

гособеспечение

подписание

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В соответствии с новым документом, при введении спецмер в экономике российские компании не смогут отказываться от контрактов для обеспечения таких операций.Правительству разрешается временно расконсервировать мобилизационные мощности, разбронировать материальные ценности госрезерва, а также привлекать сотрудников предприятий к сверхурочной работеКабинет министров также сможет регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска, работу во внеурочное время, ночью или в выходные.При этом вице-премьер Юрий Борисов отметил, что новые правила не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд армии. Все предписанные нормы в первую очередь направлены на более эффективное выполнение гособоронзаказа и затрагивают "исторически" сформированный перечень его исполнителей.

https://ukraina.ru/20220304/1033446173.html

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владимир путин, закон, россия, гособеспечение, подписание