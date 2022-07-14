https://ukraina.ru/20220714/1036428051.html

Украина подставила Молдавию, тонкий расчёт Израиля: что говорили об Украине в мире 14 июля

Украина подставила Молдавию, тонкий расчёт Израиля: что говорили об Украине в мире 14 июля - 14.07.2022 Украина.ру

Украина подставила Молдавию, тонкий расчёт Израиля: что говорили об Украине в мире 14 июля

Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T16:40

2022-07-14T16:40

2022-07-14T18:03

эксклюзив

украина

молдавия

зерно

израиль

джо байден

эммануэль макрон

александр вучич

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Зерновые махинации УкраиныУчастники состоявшейся накануне в Турции встречи по урегулированию вопроса о вывозе зерна, заблокированного в украинских портах, работают над деталями итогового соглашения о создании в Стамбуле координационного центра под эгидой ООН. Об этом сообщил источник в Анкаре. Без разногласий, правда, не обходится – насчёт проведения совместного контроля в портах в частности.Тем временем от действий Киева на зерновом рынке страдает Молдавия, поскольку агропродовольственный сектор республики был непосредственно связан с портами и рынком зерновых Украины. Председатель молдавской Ассоциации производителей и экспортёров зерновых Agrocereale Игорь Григорьев рассказал: мало того, что судов для перевозки зерновых не хватает, так их владельцы повысили стоимость своих услуг в 3-5 раз: если раньше перевозка тонны продукции из украинского порта Рени до крупнейшего морского порта Румынии Констанцы стоила €30, то сейчас – более €100.Кроме того, Киев сбивает стоимость зерновых на рынке."Украинцы сегодня продают прошлогодние запасы зерна по ничтожно низким ценам, лишь бы избавиться от них. В эту ловушку попались и мы. Молдавские фермеры намеревались продать свои прошлогодние запасы зерна и урожай этого года по хорошей цене, чтобы потом обработать свою землю и засеять её осенью. Это в условиях, когда дизель за последнее время подорожал почти в 2 раза, а все производственные составные, включая минеральные удобрения, - в 2−3 раза. Вдобавок ко всему, урожай зерновых пострадал и от засухи. Это довольно сложная ситуация", - подчеркнул Григорьев.Израиль сторонится помощи УкраинеПортал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил о планах президента США Джо Байдена обратиться к премьер-министру Израиля Яиру Лапиду на встрече 14 июля с просьбой увеличить военную помощь Украине – до сих пор Тель-Авив не поставлял Киеву современное вооружение.Как писали СМИ, ранее США направили Израилю запрос на разрешение передать Украине противотанковые ракеты, произведённые в Германии по израильским технологиям, но получили отказ. Кроме того, ещё до начала военной спецоперации РФ Израиль, не желая обострять отношения с Москвой, помешал Вашингтону отдать Киеву систему ПВО "Железный купол", которую Вашингтон купил у Тель-Авива, но не мог интегрировать её в собственную систему противовоздушной обороны.Возможно, Израиль не желает оказывать Украине поддержку в военном конфликте, поскольку осознаёт её заведомую обречённость на поражение. Израильский военный аналитик Мартин ван Кревельд в колонке для немецкой газеты Die Welt, опубликованной в конце июня, перечислил 5 факторов, сулящих победу России.1. Ошибочная стратегия Украины:"Танк против танка, орудие против орудия, самолёт против самолёта. И всё это, по-видимому, с вполне серьёзным намерением не просто остановить наступление россиян, но и понемногу вытеснить их с украинской территории. Однако, если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем "рецептом для поражения", не назовёшь".2. Смена стратегии российской стороны:"Русские сильно изменили свою тактику в процессе операции. Русские за определённое время провели работу над ошибками. Последовала перегруппировка и систематическая, неторопливая борьба по ослаблению защиты украинских городов и поселений — что-то вроде действий Сталина и его генералов во второй половине советско-финской войны 1939-1940 годов. Как и в Финляндии, а потом в период всей Второй мировой войны, русские опираются на своё мощнейшее оружие — массированные артиллерийские удары. Пока что эта тактика себя оправдывает: русские, похоже, и в самом деле сократили свои потери, а это позволит им ещё долго вести эффективные боевые действия. Так они, может, выдохнутся позже украинцев, насчёт которых Зеленский сам признался, что каждый день уносит от 100 до 200 его лучших бойцов".3. Проблемы со снабжением ВСУ:"Сами по себе западные системы вооружений, особенно системы ПВО, бронебойные системы и дроны, все они в больших количествах украинцам, может, и помогли бы, но ограниченные объёмы поставок внушают уверенность в победе противоположной стороны. Играет тут роль и тот факт, что русские сражаются "у себя под дверью", а у НАТО линии коммуникаций растянуты на сотни километров — от восточных границ Украины до Польши, от Словакии и Румынии на западе до Донбасса на востоке. Доставка вооружений ведётся по равнине, где всё видно, где не спрячешься, а населения мало. Результат: перевозимое оружие может стать лёгкой мишенью для российских военно-воздушных сил. А по прибытии на место — и для любого другого вида оружия, в котором у русских есть преимущество".4. Устойчивость российской экономики к санкциям:"Даже самый общий макроэкономический взгляд на ситуацию показывает: Россия оказалась намного более способна к экономическому сопротивлению, чем ожидал Запад. Золотые резервы России не падают, а растут.Рубль, который после начала военных действий оказался на краю полного коллапса, вдруг обрёл второе дыхание и достиг самого высокого курса по отношению к доллару за 7 лет. Когда Запад решил уменьшить экспорт в Россию, сокращение импорта и взлёт цен на российские энергоносители, всё это привело к самому нежелательному для Запада эффекту - сейчас в российскую казну стекается больше денег, чем когда-либо раньше".5. Последствия конфликта на Украине для Запада:"Экономические последствия конфронтации с Россией оказались для Запада намного тяжелее, чем предполагалось. По обе стороны Атлантики в странах НАТО инфляция выше, чем когда-либо с 1980-х годов, особенно тяжёлая ситуация в энергетике, в этой сфере ЕС грозит самая настоящая чрезвычайная ситуация. Если дела так пойдут и дальше - а они почти точно пойдут именно так, - среди европейского населения будет расти недовольство, а может, люди в ЕС и вовсе потребуют окончания таких общих проектов. Даже в том случае, если это будет значить отпустить Украину на все 4 стороны и допустить исполнение воли Путина".Заранее проигрышной войной для Украины спецоперацию РФ назвал и командир националистического батальона "Медведи SS", входящего в состав ВСУ, Александр Кравцов, попавший в плен к российским военным."Уже давно должно было всё закончиться диалогом, оно должно было изначально всё начинаться с диалога, противник нам не по зубам", - заявил он в разговоре с корреспондентами РИА Новости.Украинский вопрос рассорил G20Источники информационного агентства Bloomberg сообщили, что принятие совместного заявления министров финансов G20 по итогам встречи, которая состоится 15-16 июля на острове Бали, из-за Украины.В повестке дня нет вопросов, непосредственно связанных с конфликтов Москвы и Киева, однако в оценках последствий украинского кризиса главы финансовых ведомств разошлись, причём серьёзно – разногласия связаны с причинами и вариантами преодоления последствий экономических трудностей, в том числе роста инфляции и проблем с цепочками поставок продукции.Индонезия как принимающая сторона хотела бы, чтобы министры приняли совместный документ, но не питают иллюзий по этому поводу. Если согласовать единую точку зрения они не смогут, то по итогам встречи с заявлением выступит председатель G20.Такой разный взгляд США и Европы на украинский конфликтДжо Байден на совместной пресс-конференции с Яиром Лапидом в Иерусалиме заявил: "США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ. (Военная спецоперация РФ – ред.) должна стать стратегическим провалом".Ранее глава Пентагона Ллойд Остин открыто говорил, что цель Вашингтона заключается в ослаблении России до такой степени, чтобы она не смогла повторить ничего подобного тому, что происходит на Украине, поэтому слова американского президента полностью вписываются в стратегию Соединённых Штатов на этом направлении.В Европе отношение к событиям на Украине иное – многие местные политики не видят необходимости в достижении победы Киева любой ценой, зачастую они отказываются даже говорить о том, что победа Киева неизбежна."Мы хотим остановить войну, не вступая в нее. Мы не хотим мировой войны и географического распространения этого конфликта на другие регионы. Нужно быть готовыми к тому, что этот конфликт будет длительным. Особенно тяжёлый период будет летом и в начале осени", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам France 2 и TF1.В то же время он добавил, что намерен и дальше оказывать экономическую и военную поддержку Украине.Об опасности ещё большей эскалации конфликта на Украине предупредил также президент Сербии Александр Вучич."Мы должны понимать, что в условиях, когда идёт мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Больше всего меня пугает война в мире. Боюсь, что будет намного более тяжёлый конфликт, чем этот сейчас", - заявил он в интервью телеканалу Pink TV.

https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html

https://ukraina.ru/20220608/1034117712.html

https://ukraina.ru/20220712/1034340511.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, молдавия, зерно, израиль, джо байден, эммануэль макрон, александр вучич