https://ukraina.ru/20220714/1036427401.html

Путин летит в Тегеран. Столица Ирана примет новую "Большую тройку"

Путин летит в Тегеран. Столица Ирана примет новую "Большую тройку" - 14.07.2022 Украина.ру

Путин летит в Тегеран. Столица Ирана примет новую "Большую тройку"

19 июля Владимир Путин посетит с визитом Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Ирахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T16:09

2022-07-14T16:09

2022-07-14T16:13

иран

эксклюзив

владимир путин

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19 июля Владимир Путин посетит с визитом Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Ирахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Встреча привлекает большое внимание, потому что от нее ожидают важных решений в области экономического и политического сотрудничества. Международные медиа уже назвали будущие переговоры новой версией "Большой тройки" – намекая на Тегеранскую конференцию 1943 года, где собрались Сталин, Черчилль и Рузвельт, чтобы совместно обрисовать контуры послевоенного мира. А попытка провести подобные параллели, несмотря на их явную натянутость, говорят сами за себя.Как сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков, президенты трех государств намерены обсудить проблемы мирного урегулирования в Сирии, где турецкие войска продолжают наступление на занятых курдами территориях. По мнению ближневосточных экспертов, Москва желает стабилизировать сирийскую ситуацию и нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском – чтобы совместно противостоять американскому военному присутствию в регионе, добиваясь полного вывода американского вооруженного контингента.Однако это только один из пунктов в обширной деловой повестке тегеранского саммита. Как предполагают наблюдатели, Путин и Раиси обсудят предстоящее вступление Ирана в ряды Шанхайской организации сотрудничества, запланированное уже в текущем году – во время следующего заседания ШОС, которое пройдет в Самарканде.Исламская республика пополнит ряды этой международной организации в формальном статусе наблюдателя – как Белоруссия и Монголия. Однако военно-политические контакты между Россией и Ираном очевидно переходят в плоскость практического сотрудничества. Об этом свидетельствует недавнее заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, по словам которого Тегеран в ускоренном порядке передаст Москве сотни боевых беспилотных летательных аппаратов, и будет обучать их управлению российских военных специалистов.Иранское правительство опровергает сообщения из Белого дома, но очевидно, что американцы имеют по этому поводу достаточно серьезные опасения. И они вполне обоснованы. В последние годы военные из Корпуса стражей исламской революции перехватили несколько новейших западных беспилотников, которые вели разведку в небе Ирана. Иранские инженеры изучили передовые американские технологии, и это помогло создать продвинутые современные аппараты, которые уже используются в ряде вялотекущих конфликтов – в той же Сирии, Йемене, Ираке, Ливане.Но главным является другое. Демонстративная активизация военно-политического сотрудничества между Ираном и Россией происходит на фоне ближневосточного турне Джозефа Байдена, который несколько часов назад впервые прибыл в этот регион в статусе президента Соединенных Штатов Америки.Сейчас он находится в Израиле, а уже завтра вылетит в Саудовскую Аравию, где состоится заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как ожидается, Байден попытается подключить ближневосточные страны к антироссийской кампании Запада, а также будет убеждать их сбить цены на нефть, которые играют на руку России и подрывают американскую экономику, постоянно усиливая инфляцию.Встреча руководителей России, Турции и Ирана рассматривается в качестве противовеса дипломатической стратегии Вашингтона. Израиль и страны Персидского залива вряд ли хотели бы обострять отношения с влиятельными региональными игроками, к которым относятся иранцы и турки, потому что это может привести к катастрофической военной дестабилизации на всем Ближнем Востоке. Ведь иранские прокси уже сейчас активно воюют против саудовского оккупационного контингента на территории Йемена, а также достаточно успешно сдерживают Израиль в Ливане.В ходе тегеранских переговоров тоже будут затрагивать критически важную нефтяную тему. Дело в том, что Россия активно осваивает сейчас азиатские рынки, где традиционно продает свою нефть Иран. Как сообщает американское издание The New York Times, это создает угрозу нежелательной конкуренции. С начала года Исламской республике приходится сокращать экспортные поставки энергоносителей – прежде всего, на рынок Китая.Как ожидается, диалог между Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси поможет купировать эти противоречия за счет взаимных уступок. А Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, попытается добиться для себя новых ценовых скидок – чтобы поддержать за этот счет турецкую экономику, которая тоже пострадала от рекордной инфляции.С этой темой связан вопрос будущего расширения экономического альянса БРИКС, куда намерены вступить Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия и Аргентина. Некоторые наблюдатели видят в этих планах политический вызов США, но, на самом деле, обозначившаяся сейчас востребованность БРИКС в большей степени обусловлена экономическими интересами, потому что членство в торговом союзе обеспечивает важные в условиях кризиса преференции и открывает новые рынки. В частности ожидается, что продукция новых членов БРИКС компенсирует россиянам некоторые позиции западного импорта, который прекратился в последние месяцы.Об этом свидетельствует растущий товарооборот между Россией и Исламской республикой. По результатам прошлого года он составил четыре миллиарда долларов, а за первые шесть месяцев текущего года вырос сразу до восьми миллиардов, и, по оценкам экспертов, достигнет к декабрю сенсационного показателя в двадцать миллиардов долларов.В эти двухсторонние связи уже включаются другие азиатские страны. К примеру, сейчас в Тегеран приехал железнодорожный состав из Москвы, который вмещает триста контейнеров с российскими товарами. И часть из них отправится дальше, в Индию – обозначая новый международный торговый маршрут, действующий на постоянной основе.Московский завод "Москвич" заключил предварительное соглашение о совместном производстве легковых автомобилей, которые будут выпускаться в Иране под брендами "Москвича", "Волги" и "Победы". Причем, иранские специалисты помогут улучшить разработки российского автопрома, который очевидно нуждается в подобной поддержке.Заметно активизируются и туристические контакты. Как сообщил министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, Иран выражает готовность полностью отменить визовый режим между Исламской республикой и Россией. На первом этапе Тегеран предложил отказаться от визового режима для бизнесменов, что должно стать стимулом улучшения торговли между странами. Причем, по словам иранского МИДа, такое решение вызвано соображениями практического порядка – учитывая стремительные темпы развития экономических связей между двумя странами.Вопросов много, а повестка "большой тройки", скорее всего, не ограничивается этими важнейшими темами. К примеру, на ее полях будет обсуждаться проблема урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и отношения между странами в Каспийском бассейне – где доминируют Иран и Россия, а Турция рассчитывает на доступ к среднеазиатским энергоносителям через азербайджанскую территорию.Но сам факт такой встречи указывает на то, что в мире формируются новые центры принятия решений, с претензиями на самостоятельность в области экономики и политики.

https://ukraina.ru/20220301/1033407869.html

https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html

https://ukraina.ru/20220706/1034302279.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

иран, эксклюзив, владимир путин