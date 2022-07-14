https://ukraina.ru/20220714/1036425605.html

"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны

"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны - 14.07.2022 Украина.ру

"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны

Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички 14 июля написал в соцсети о том, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести интенсивные армейские учения в разных частях государства

2022-07-14T16:00

2022-07-14T16:00

2022-07-14T16:01

венгрия

министр обороны

армия

боеготовность

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe1425fee9f57b3a5b73f68856593d94.jpg

Салаи-Бобровнички поставил задачу усилить боеготовность армии. Из-за продолжающихся боевых действий на Украине и роста миграционного потока с юга решено провести интенсивные армейские учения.Он объяснил, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в крупных подразделениях в разных регионах страны.Подготовку к армии планируется ускорить, отметил он. При этом призывать на на службу больше резервистов.Он также подчеркнул, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны".Министр также подчеркнул, что на подобные вызовы реагирует вся Европа: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность. В этом контексте Венгрия "также должна вооружиться". Современная национальная оборона, отметил он, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что "дни в Венгрии будут спокойными, а ночи — мирными".Ранее премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен нарастить военные возможности.

https://ukraina.ru/20220627/1034241483.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

венгрия, министр обороны, армия, боеготовность, учения