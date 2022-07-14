https://ukraina.ru/20220714/1036425605.html
"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны
"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны - 14.07.2022 Украина.ру
"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны
Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички 14 июля написал в соцсети о том, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести интенсивные армейские учения в разных частях государства
2022-07-14T16:00
2022-07-14T16:00
2022-07-14T16:01
венгрия
министр обороны
армия
боеготовность
учения
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Салаи-Бобровнички поставил задачу усилить боеготовность армии. Из-за продолжающихся боевых действий на Украине и роста миграционного потока с юга решено провести интенсивные армейские учения.Он объяснил, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в крупных подразделениях в разных регионах страны.Подготовку к армии планируется ускорить, отметил он. При этом призывать на на службу больше резервистов.Он также подчеркнул, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны".Министр также подчеркнул, что на подобные вызовы реагирует вся Европа: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность. В этом контексте Венгрия "также должна вооружиться". Современная национальная оборона, отметил он, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что "дни в Венгрии будут спокойными, а ночи — мирными".Ранее премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен нарастить военные возможности.
https://ukraina.ru/20220627/1034241483.html
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венгрия, министр обороны, армия, боеготовность, учения
"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны
16:00 14.07.2022 (обновлено: 16:01 14.07.2022)
Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички 14 июля написал в соцсети о том, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести интенсивные армейские учения в разных частях государства
Салаи-Бобровнички поставил задачу усилить боеготовность армии. Из-за продолжающихся боевых действий на Украине и роста миграционного потока с юга решено провести интенсивные армейские учения.
До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил.
Кристоф Салаи-Бобровнички
Министр обороны Венгрии
Он объяснил, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в крупных подразделениях в разных регионах страны.
Подготовку к армии планируется ускорить, отметил он. При этом призывать на на службу больше резервистов.
Он также подчеркнул, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны".
Министр также подчеркнул, что на подобные вызовы реагирует вся Европа: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность. В этом контексте Венгрия "также должна вооружиться".
Современная национальная оборона, отметил он, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что "дни в Венгрии будут спокойными, а ночи — мирными".
Ранее премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен нарастить военные возможности.