"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны - 14.07.2022 Украина.ру
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"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны
"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны - 14.07.2022 Украина.ру
"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны
Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички 14 июля написал в соцсети о том, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести интенсивные армейские учения в разных частях государства
2022-07-14T16:00
2022-07-14T16:01
венгрия
министр обороны
армия
боеготовность
учения
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Салаи-Бобровнички поставил задачу усилить боеготовность армии. Из-за продолжающихся боевых действий на Украине и роста миграционного потока с юга решено провести интенсивные армейские учения.Он объяснил, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в крупных подразделениях в разных регионах страны.Подготовку к армии планируется ускорить, отметил он. При этом призывать на на службу больше резервистов.Он также подчеркнул, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны".Министр также подчеркнул, что на подобные вызовы реагирует вся Европа: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность. В этом контексте Венгрия "также должна вооружиться". Современная национальная оборона, отметил он, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что "дни в Венгрии будут спокойными, а ночи — мирными".Ранее премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен нарастить военные возможности.
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венгрия, министр обороны, армия, боеготовность, учения

"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны

16:00 14.07.2022 (обновлено: 16:01 14.07.2022)
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички 14 июля написал в соцсети о том, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести интенсивные армейские учения в разных частях государства
Салаи-Бобровнички поставил задачу усилить боеготовность армии. Из-за продолжающихся боевых действий на Украине и роста миграционного потока с юга решено провести интенсивные армейские учения.
До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил.
Кристоф Салаи-Бобровнички
Министр обороны Венгрии
Он объяснил, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в крупных подразделениях в разных регионах страны.
Подготовку к армии планируется ускорить, отметил он. При этом призывать на на службу больше резервистов.
Он также подчеркнул, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны".
Министр также подчеркнул, что на подобные вызовы реагирует вся Европа: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность. В этом контексте Венгрия "также должна вооружиться".
Современная национальная оборона, отметил он, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что "дни в Венгрии будут спокойными, а ночи — мирными".
Ранее премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен нарастить военные возможности.
- РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 18:00
Власти Венгрии предупредили о беде, которая ждет Евросоюз после ввода эмбарго на газ из РоссииЕсли эмбарго на российский газ вступит в силу, экономика Евросоюза «попадет в беду», заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш. В интервью hirado.hu 27 июня он призвал ЕС «хотя бы временно» поверить здравому смыслу
 
Венгрияминистр обороныармиябоеготовностьучения
 
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