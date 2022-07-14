https://ukraina.ru/20220714/1036424712.html

Будет как в "Океане". Военный эксперт о том, как Россия утопит Польшу на Западной Украине

Будет как в "Океане". Военный эксперт о том, как Россия утопит Польшу на Западной Украине - 14.07.2022 Украина.ру

Будет как в "Океане". Военный эксперт о том, как Россия утопит Польшу на Западной Украине

Фактически Польша отдала ВСУ свои танки и артиллерию, не получив ничего взамен. Если они в этих условиях решат воевать с Россией на Украине, то им придется идти на российскую армию с лопатами. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-14T15:37

2022-07-14T15:37

2022-07-14T15:37

польша

россия

западная украина

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Если же Польша думает, что ее состоящая из "Леопардов" танковая бригада резиновая, и ее можно использовать для угрозы России в Калининграде, Западной Украине и Белоруссии одновременно, то она ошибается, подчеркнул специалист."Здесь я хочу напомнить, может быть, некоторые поляки войну плохо знают. На Яворовском полигоне, куда вошли наемники, через два или три часа, как только они пересекли границу, были убиты и ранены до шестисот человек. Недавние события — на Николаевском судостроительном заводе "Океан" было убито до пятисот украинских силовиков, уничтожена техника. А что, поляки как-то защищены? Они не думают, что этих пятьсот человек может быть убито польских военнослужащих, после ввода войск? Тем более, что без танков, без артиллерии?", - указал Евсеев.Что касается отказа Германии предоставлять Польше танки, то она этого не делает, потому что имеет территориальные претензии в Польше, и она может вернуть себе территорию, которая раньше называлась Пруссией, и это будет начало нового раздела Польши, но не со стороны Российской Федерации, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, россия, западная украина