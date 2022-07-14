Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео - 14.07.2022 Украина.ру
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Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео
Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео - 14.07.2022 Украина.ру
Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео
В прямом эфире Политолог Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T15:18
2022-07-14T15:18
видео
ищенко
россия
донбасс
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В прямом эфире Политолог Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:00:27 – Почему конфискация арестованного имущества/активов РФ – самоубийство для европейских стран?08:35 – Выживет ли Франция без российского газа?13:35 – Может ли Китай присоединиться к ограничению цены на нефть из России?19:27 – Сложности в российско-казахстанских отношениях: о позиции Токаева;36:10 – Вопрос из Германии: что делать русским, учитывая нынешние реалии? Бороться, живя на Западе, или возвращаться домой?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, ищенко, россия, донбасс, видео

Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео

15:18 14.07.2022
 
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В прямом эфире Политолог Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:
00:27 – Почему конфискация арестованного имущества/активов РФ – самоубийство для европейских стран?
08:35 – Выживет ли Франция без российского газа?
13:35 – Может ли Китай присоединиться к ограничению цены на нефть из России?
19:27 – Сложности в российско-казахстанских отношениях: о позиции Токаева;
36:10 – Вопрос из Германии: что делать русским, учитывая нынешние реалии? Бороться, живя на Западе, или возвращаться домой?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоИщенкоРоссияДонбасс
 
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