https://ukraina.ru/20220714/1036418305.html

Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео

Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео - 14.07.2022 Украина.ру

Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео

В прямом эфире Политолог Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T15:18

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2022-07-14T15:18

видео

ищенко

россия

донбасс

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В прямом эфире Политолог Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:00:27 – Почему конфискация арестованного имущества/активов РФ – самоубийство для европейских стран?08:35 – Выживет ли Франция без российского газа?13:35 – Может ли Китай присоединиться к ограничению цены на нефть из России?19:27 – Сложности в российско-казахстанских отношениях: о позиции Токаева;36:10 – Вопрос из Германии: что делать русским, учитывая нынешние реалии? Бороться, живя на Западе, или возвращаться домой?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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