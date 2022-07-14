Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом - 14.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220714/1036418127.html
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом - 14.07.2022 Украина.ру
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом
На Украине может стать на одного олигарха меньше, заявил глава минюста страны Денис Малюська, выступая 14 июля в эфире "ОПОРА.Live". Всё потому что Ринат Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны
2022-07-14T15:22
2022-07-14T15:22
ринат ахметов
олигарх
политика
украина
бизнесмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101995/39/1019953958_0:162:3006:1853_1920x0_80_0_0_f7dbb5d2aabacc9b61b5b934214b6893.jpg
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов может лишиться статуса олигарха из-за закрытия собственных медиа и сложению депутатского мандата Вадимом Новинским. Эти два фактора являются критериями признания олигарха, отметил Малюська.Ахметов и Новинский являются партнерами по бизнесу, при этом последний был политической фигурой, что обуславливало связь Ахметова с парламентом. Отказ Новинского от депутатского мандата прервал эту прямую связь.В то же время Малюська предположил, что Ахметов отказался от своих медиа не окончательно:Ранее власти Украины приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:– участвует в политической жизни;– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;– является бенефициаром монополии;– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).
https://ukraina.ru/20220627/1034238278.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101995/39/1019953958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2eab3b8d22286c66f9b45a0cb45e538.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ринат ахметов, олигарх, политика, украина, бизнесмен

Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом

15:22 14.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПрезидент Украины выступил с посланием к украинскому народу
Президент Украины выступил с посланием к украинскому народу - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине может стать на одного олигарха меньше, заявил глава минюста страны Денис Малюська, выступая 14 июля в эфире "ОПОРА.Live". Всё потому что Ринат Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов может лишиться статуса олигарха из-за закрытия собственных медиа и сложению депутатского мандата Вадимом Новинским. Эти два фактора являются критериями признания олигарха, отметил Малюська.
Ахметов и Новинский являются партнерами по бизнесу, при этом последний был политической фигурой, что обуславливало связь Ахметова с парламентом. Отказ Новинского от депутатского мандата прервал эту прямую связь.
В то же время Малюська предположил, что Ахметов отказался от своих медиа не окончательно:
Это мое субъективное мнение, не готов говорить, что это так, но кажется, что юридически это "нога в дверях" с тем, чтобы не закрыть себе полностью юридические механизмы возвращения в бизнес.
Денис Малюська
Денис Малюська
Министр юстиции Украины
Ранее власти Украины приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:
– участвует в политической жизни;
– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
– является бенефициаром монополии;
– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).
Ринат Ахметов
27 июня, 12:14
Олигарх Ринат Ахметов подал иск против РоссииУкраинский олигарх Ринат Ахметов в судебном порядке потребовал у РФ компенсации ущерба в связи с «блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России». Об этом 27 июня сообщили в подотчетной ему группе SCM
 
Ринат АхметоволигархполитикаУкраинабизнесмен
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Путин подписал закон о спецмерах во время военных операций за рубежом
16:09Путин летит в Тегеран. Столица Ирана примет новую "Большую тройку"
16:00"Венгрия должна вооружиться": Будапешт усиливает боеготовность ВС страны
15:37Будет как в "Океане". Военный эксперт о том, как Россия утопит Польшу на Западной Украине
15:22Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом
15:18Какую войну проигрывает Запад: Ищенко раскрыл детали. Видео
15:12Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице
15:12"Не как на Украине". Военный эксперт о том, как пройдет война между Россией и Прибалтикой
14:45В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ
14:37"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине
14:22Чайковского отстояли! Баталии в киевской академии музыки
14:17Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг друга
14:09Российские военные уничтожили РСЗО, спрятанное в Запорожье
13:59Три сценария войны от Forbes.ua.Правда, которой уже не скроешь
13:58"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина
13:40Анатолий Вассерман: На суде Арестович расскажет много интересного
13:02Санкции в пакете. Россия переоценила разум Европы
12:59Зерно мира. Россия и Украина близки к соглашению по вывозу пшеницы, однако есть но
12:58"Это не котел": Пушилин рассказал о ситуации с Северском
12:37Названа страна, поставившая Украине 100% обещанного оружия
Лента новостейМолния