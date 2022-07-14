https://ukraina.ru/20220714/1036418127.html
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом - 14.07.2022 Украина.ру
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом
На Украине может стать на одного олигарха меньше, заявил глава минюста страны Денис Малюська, выступая 14 июля в эфире "ОПОРА.Live". Всё потому что Ринат Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны
2022-07-14T15:22
2022-07-14T15:22
2022-07-14T15:22
ринат ахметов
олигарх
политика
украина
бизнесмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101995/39/1019953958_0:162:3006:1853_1920x0_80_0_0_f7dbb5d2aabacc9b61b5b934214b6893.jpg
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов может лишиться статуса олигарха из-за закрытия собственных медиа и сложению депутатского мандата Вадимом Новинским. Эти два фактора являются критериями признания олигарха, отметил Малюська.Ахметов и Новинский являются партнерами по бизнесу, при этом последний был политической фигурой, что обуславливало связь Ахметова с парламентом. Отказ Новинского от депутатского мандата прервал эту прямую связь.В то же время Малюська предположил, что Ахметов отказался от своих медиа не окончательно:Ранее власти Украины приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:– участвует в политической жизни;– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;– является бенефициаром монополии;– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).
https://ukraina.ru/20220627/1034238278.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101995/39/1019953958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2eab3b8d22286c66f9b45a0cb45e538.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ринат ахметов, олигарх, политика, украина, бизнесмен
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом
На Украине может стать на одного олигарха меньше, заявил глава минюста страны Денис Малюська, выступая 14 июля в эфире "ОПОРА.Live". Всё потому что Ринат Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов может лишиться статуса олигарха из-за закрытия собственных медиа и сложению депутатского мандата Вадимом Новинским. Эти два фактора являются критериями признания олигарха, отметил Малюська.
Ахметов и Новинский являются партнерами по бизнесу, при этом последний был политической фигурой, что обуславливало связь Ахметова с парламентом. Отказ Новинского от депутатского мандата прервал эту прямую связь.
В то же время Малюська предположил, что Ахметов отказался от своих медиа не окончательно:
Это мое субъективное мнение, не готов говорить, что это так, но кажется, что юридически это "нога в дверях" с тем, чтобы не закрыть себе полностью юридические механизмы возвращения в бизнес.
Денис Малюська
Министр юстиции Украины
Ранее власти Украины приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:
– участвует в политической жизни;
– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
– является бенефициаром монополии;
– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).