https://ukraina.ru/20220714/1036418127.html

Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом

Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом - 14.07.2022 Украина.ру

Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархом

На Украине может стать на одного олигарха меньше, заявил глава минюста страны Денис Малюська, выступая 14 июля в эфире "ОПОРА.Live". Всё потому что Ринат Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны

2022-07-14T15:22

2022-07-14T15:22

2022-07-14T15:22

ринат ахметов

олигарх

политика

украина

бизнесмен

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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов может лишиться статуса олигарха из-за закрытия собственных медиа и сложению депутатского мандата Вадимом Новинским. Эти два фактора являются критериями признания олигарха, отметил Малюська.Ахметов и Новинский являются партнерами по бизнесу, при этом последний был политической фигурой, что обуславливало связь Ахметова с парламентом. Отказ Новинского от депутатского мандата прервал эту прямую связь.В то же время Малюська предположил, что Ахметов отказался от своих медиа не окончательно:Ранее власти Украины приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:– участвует в политической жизни;– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;– является бенефициаром монополии;– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).

https://ukraina.ru/20220627/1034238278.html

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ринат ахметов, олигарх, политика, украина, бизнесмен