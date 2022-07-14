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Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице

Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице - 14.07.2022 Украина.ру

Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице

Главред RT Маргарита Симоньян 14 июля в своем Telegram-канале обнародовала информацию Министерства обороны РФ об ударе по Виннице

2022-07-14T15:12

2022-07-14T15:12

2022-07-14T15:23

винница

удар

симоньян

украина

минобороны рф

новости

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Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о попадании ракет в Виннице. Украинская сторона заявила о погибших мирных жителях и обвинила в их гибели Россию."Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", - написала Симоньян.Она также опубликовала фото, предоставленное ей Минобороны.

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2022

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винница, удар, симоньян, украина, минобороны рф, новости