Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице - 14.07.2022 Украина.ру
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Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице
Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице - 14.07.2022 Украина.ру
Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице
Главред RT Маргарита Симоньян 14 июля в своем Telegram-канале обнародовала информацию Министерства обороны РФ об ударе по Виннице
2022-07-14T15:12
2022-07-14T15:23
винница
удар
симоньян
украина
минобороны рф
новости
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Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о попадании ракет в Виннице. Украинская сторона заявила о погибших мирных жителях и обвинила в их гибели Россию."Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", - написала Симоньян.Она также опубликовала фото, предоставленное ей Минобороны.
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винница, удар, симоньян, украина, минобороны рф, новости

Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице

15:12 14.07.2022 (обновлено: 15:23 14.07.2022)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости
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Главред RT Маргарита Симоньян 14 июля в своем Telegram-канале обнародовала информацию Министерства обороны РФ об ударе по Виннице
Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о попадании ракет в Виннице. Украинская сторона заявила о погибших мирных жителях и обвинила в их гибели Россию.
"Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", - написала Симоньян.
Она также опубликовала фото, предоставленное ей Минобороны.
 
ВинницаударСимоньянУкраинаМинобороны РФНовости
 
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