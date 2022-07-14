https://ukraina.ru/20220714/1036417573.html
Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице
Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице - 14.07.2022 Украина.ру
Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице
Главред RT Маргарита Симоньян 14 июля в своем Telegram-канале обнародовала информацию Министерства обороны РФ об ударе по Виннице
2022-07-14T15:12
2022-07-14T15:12
2022-07-14T15:23
винница
удар
симоньян
украина
минобороны рф
новости
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Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о попадании ракет в Виннице. Украинская сторона заявила о погибших мирных жителях и обвинила в их гибели Россию."Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", - написала Симоньян.Она также опубликовала фото, предоставленное ей Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
винница, удар, симоньян, украина, минобороны рф, новости
Симоньян раскрыла подробности удара по Виннице
15:12 14.07.2022 (обновлено: 15:23 14.07.2022)
Главред RT Маргарита Симоньян 14 июля в своем Telegram-канале обнародовала информацию Министерства обороны РФ об ударе по Виннице
Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о попадании ракет в Виннице. Украинская сторона заявила о погибших мирных жителях и обвинила в их гибели Россию.
"Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков", - написала Симоньян.
Она также опубликовала фото, предоставленное ей Минобороны.