"Не как на Украине". Военный эксперт о том, как пройдет война между Россией и Прибалтикой - 14.07.2022 Украина.ру
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"Не как на Украине". Военный эксперт о том, как пройдет война между Россией и Прибалтикой
"Не как на Украине". Военный эксперт о том, как пройдет война между Россией и Прибалтикой - 14.07.2022 Украина.ру
"Не как на Украине". Военный эксперт о том, как пройдет война между Россией и Прибалтикой
Вблизи российских границ будут создаваться военные базы постоянного базирования, которые до последнего времени носили временный характер. В первую очередь это касается стран Балтии. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T15:12
2022-07-14T15:12
прибалтика
россия
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Численность войск там будет увеличена, но то, что делается, с военной точки зрения бессмысленно, считает специалист."Украина — это государство, которое имеет очень большую стратегическую глубину, которая имеет серьезный потенциал — и военный, и людской. С этой точки зрения то, что можно для Украины, то нельзя сделать в странах Балтии. Посмотрите все три страны Балтии: у них нет никакой стратегической глубины, поэтому, в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией… А ведь Россию беспокоит не то, что даже потенциально в НАТО могут войти Швеция и Финляндия — не это вызывает беспокойство, а то, что ряд государств-членов НАТО, которые граничат с РФ, а страны Балтии в первую очередь этим занимаются, они постоянно провоцируют Российскую Федерацию", - указал Евсеев.По его словам, Прибалтика провоцирует Россию тем, что распространяют идеи нацизма, на их территориях ущемляются права русскоязычного населения, а также они пытаются препятствовать транзиту грузов на территорию Калининградской области.Если такого рода провокации пойдут дальше, то в какой-то момент могут перейти к вооруженному конфликту, и с этой точки зрения понижение порога возможности возникновения вооруженного конфликта, то, что он становится более реальным, заключил собеседник издания.
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прибалтика, россия
"Не как на Украине". Военный эксперт о том, как пройдет война между Россией и Прибалтикой

Если страны Прибалтики будут провоцировать Россию, это приведет к вооруженному конфликту

15:12 14.07.2022
 
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Вблизи российских границ будут создаваться военные базы постоянного базирования, которые до последнего времени носили временный характер. В первую очередь это касается стран Балтии. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Численность войск там будет увеличена, но то, что делается, с военной точки зрения бессмысленно, считает специалист.
"Украина — это государство, которое имеет очень большую стратегическую глубину, которая имеет серьезный потенциал — и военный, и людской. С этой точки зрения то, что можно для Украины, то нельзя сделать в странах Балтии. Посмотрите все три страны Балтии: у них нет никакой стратегической глубины, поэтому, в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией… А ведь Россию беспокоит не то, что даже потенциально в НАТО могут войти Швеция и Финляндия — не это вызывает беспокойство, а то, что ряд государств-членов НАТО, которые граничат с РФ, а страны Балтии в первую очередь этим занимаются, они постоянно провоцируют Российскую Федерацию", - указал Евсеев.
По его словам, Прибалтика провоцирует Россию тем, что распространяют идеи нацизма, на их территориях ущемляются права русскоязычного населения, а также они пытаются препятствовать транзиту грузов на территорию Калининградской области.
Если такого рода провокации пойдут дальше, то в какой-то момент могут перейти к вооруженному конфликту, и с этой точки зрения понижение порога возможности возникновения вооруженного конфликта, то, что он становится более реальным, заключил собеседник издания.
 
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