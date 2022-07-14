В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ
Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ проведут в начале осени. Об этом сообщил 14 июля член главного совета администрации области Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.
По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее.
По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее.
"На всех встречах люди говорят, когда будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией", - подчеркнул Рогов.
Накануне Рогов уже анонсировал референдум и подчеркивал, что киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести его.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, они объявили о планах стать субъектами РФ.
29 июня, 11:02Херсонская область готовится к проведению референдума о вхождении в состав РФЗаместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 29 июня в своем Telegram-канале заявил, что регион готовится к проведению референдума, на котором будет решен вопрос вхождения в состав России