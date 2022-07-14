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В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ

В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ - 14.07.2022 Украина.ру

В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ

Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ проведут в начале осени. Об этом сообщил 14 июля член главного совета администрации области Владимир Рогов, передает РИА Новости

2022-07-14T14:45

2022-07-14T14:45

2022-07-14T14:45

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референдум

россия

запорожская область

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"Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее.Накануне Рогов уже анонсировал референдум и подчеркивал, что киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести его.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, они объявили о планах стать субъектами РФ.

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2022

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новости, референдум, россия, запорожская область