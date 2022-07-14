В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ - 14.07.2022 Украина.ру
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В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ
В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ - 14.07.2022 Украина.ру
В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ
Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ проведут в начале осени. Об этом сообщил 14 июля член главного совета администрации области Владимир Рогов, передает РИА Новости
2022-07-14T14:45
2022-07-14T14:45
новости
референдум
россия
запорожская область
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"Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее.Накануне Рогов уже анонсировал референдум и подчеркивал, что киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести его.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, они объявили о планах стать субъектами РФ.
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новости, референдум, россия, запорожская область

В Запорожской области назвали даты референдума по присоединению к РФ

14:45 14.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ проведут в начале осени. Об этом сообщил 14 июля член главного совета администрации области Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.

По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее.

"На всех встречах люди говорят, когда будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией", - подчеркнул Рогов.

Накануне Рогов уже анонсировал референдум и подчеркивал, что киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести его.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, они объявили о планах стать субъектами РФ.
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