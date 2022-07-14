https://ukraina.ru/20220714/1036405608.html

"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине

"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине - 14.07.2022 Украина.ру

"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине

На Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии

2022-07-14T14:37

2022-07-14T14:37

2022-07-14T14:37

анна седокова

певица

артистка

украина

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Украинская артистка Анна Седокова поделилась со своими подписчиками откровениями касательно своего лишнего веса. Звезда призналась, что "заметно набрала", и, наконец, распрощалась с "ненавистными килограммами". Однако на родине исполнительницы не оценили ее публикации, потому что она не высказывает в них свое мнение о происходящем на Украине.Автор статьи недоумевает, как Седокова может рассказывать о своей фигуре и гордиться сброшенными килограммами в то время как "на Украине гибнут дети и мирные жители".К слову, жители Одесской области ранее сообщили российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух сёлах Белгород-Днестровского района.Об аналогичных фактах рассказывали и жители освобожденных районов Донбасса. Украинские войска неоднократно использовали тактику живого щита – размещения огневых позиций, пунктов дислокации или складов вооружений и боеприпасов на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе в школах и больницах, что является военным преступлением.Тем временем, Седокова уже не первая украинская поп-звезда, которую критикуют за недостаточно радикальную позицию по событиям в стране. Так, Софию Ротару обвинили в том, что она только притворялась в любви к Украине.

https://ukraina.ru/20220713/1036261645.html

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анна седокова, певица, артистка, украина