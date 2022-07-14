"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине - 14.07.2022 Украина.ру
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"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине
"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине - 14.07.2022 Украина.ру
"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине
На Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии
2022-07-14T14:37
2022-07-14T14:37
анна седокова
певица
артистка
украина
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Украинская артистка Анна Седокова поделилась со своими подписчиками откровениями касательно своего лишнего веса. Звезда призналась, что "заметно набрала", и, наконец, распрощалась с "ненавистными килограммами". Однако на родине исполнительницы не оценили ее публикации, потому что она не высказывает в них свое мнение о происходящем на Украине.Автор статьи недоумевает, как Седокова может рассказывать о своей фигуре и гордиться сброшенными килограммами в то время как "на Украине гибнут дети и мирные жители".К слову, жители Одесской области ранее сообщили российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух сёлах Белгород-Днестровского района.Об аналогичных фактах рассказывали и жители освобожденных районов Донбасса. Украинские войска неоднократно использовали тактику живого щита – размещения огневых позиций, пунктов дислокации или складов вооружений и боеприпасов на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе в школах и больницах, что является военным преступлением.Тем временем, Седокова уже не первая украинская поп-звезда, которую критикуют за недостаточно радикальную позицию по событиям в стране. Так, Софию Ротару обвинили в том, что она только притворялась в любви к Украине.
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анна седокова, певица, артистка, украина

"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к Украине

14:37 14.07.2022
 
© Анна Седокова/ИнстаграмАнна Седокова
Анна Седокова
© Анна Седокова/Инстаграм
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На Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии
Украинская артистка Анна Седокова поделилась со своими подписчиками откровениями касательно своего лишнего веса. Звезда призналась, что "заметно набрала", и, наконец, распрощалась с "ненавистными килограммами".
Однако на родине исполнительницы не оценили ее публикации, потому что она не высказывает в них свое мнение о происходящем на Украине.

"Певицу беспокоит лишь интимная жизнь и то, как она выглядит", - пишет украинское издание "Главред Weekend".

Автор статьи недоумевает, как Седокова может рассказывать о своей фигуре и гордиться сброшенными килограммами в то время как "на Украине гибнут дети и мирные жители".
К слову, жители Одесской области ранее сообщили российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух сёлах Белгород-Днестровского района.
Об аналогичных фактах рассказывали и жители освобожденных районов Донбасса. Украинские войска неоднократно использовали тактику живого щита – размещения огневых позиций, пунктов дислокации или складов вооружений и боеприпасов на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе в школах и больницах, что является военным преступлением.
Тем временем, Седокова уже не первая украинская поп-звезда, которую критикуют за недостаточно радикальную позицию по событиям в стране. Так, Софию Ротару обвинили в том, что она только притворялась в любви к Украине.
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Анна СедоковапевицаартисткаУкраина
 
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