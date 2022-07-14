https://ukraina.ru/20220714/1036335949.html

Киев просит у США ракеты большей дальности — депутат

Киев просит у США ракеты большей дальности — депутат - 14.07.2022 Украина.ру

Киев просит у США ракеты большей дальности — депутат

Украина ведет переговоры с США о поставках ракет большей дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 14 июля сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телеканала "Рада"

2022-07-14T09:25

2022-07-14T09:25

2022-07-14T09:25

новости

ракеты

himars

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"На всех уровнях наше государство, наша власть ведет переговоры с представителями США — потому что это те образцы вооружений, которые поступают непосредственно из Соединенных Штатов, — о необходимости предоставления нам большей дальности ракет к HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 километров, в целом эти ракеты разной модификации способны поражать на гораздо большей глубине", — сказал Вениславский.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано еще четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнем ВС РФ.Неуправляемые снаряды американской РСЗО HIMARS имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 километров. При этом дальность стрельбы HIMARS при использовании тактической ракеты доходит до 300 километров.США заявляли о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты не будут регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые будут поставлены Украине, это будет делать Киев.

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новости, ракеты, himars