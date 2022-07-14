https://ukraina.ru/20220714/1036323492.html

Скандал в США, Филатов, Спартц и наступление. Хроника событий на Украине на утро 14 июля

Скандал в США, Филатов, Спартц и наступление. Хроника событий на Украине на утро 14 июля - 14.07.2022 Украина.ру

Скандал в США, Филатов, Спартц и наступление. Хроника событий на Украине на утро 14 июля

Украинка Екатерина Морева помогала сыну президента США Хантеру Байдену в торговле людьми. Мэр Днепра Борис Филатов выступил против советника главы ОП Алексея... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T07:20

2022-07-14T07:20

2022-07-14T08:31

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/70/1034307066_92:249:1621:1109_1920x0_80_0_0_d698eaa5ad6fcf96bfdeba9717d85286.jpg.webp

Украинка Екатерина Морева помогала сыну президента США Хантеру Байдену в торговле людьми. Мэр Днепра Борис Филатов выступил против советника главы ОП Алексея Арестовича и защитил конгрессвумен Викторию Спартц. Сам Арестович назвал условия контрнаступления на УкраинеОбвинило сына американского президента Джо Байдена Хантера в торговле людьми издание Daily Mail. Британский таблоид опубликовал совместные фото Хантера с эскортницами, приватные сообщения, а также фотографии отчётов о подозрительной деятельности от банка JPMorgan Chase. Главный фигурант отчётов — гражданка Украины Екатерина Морева, проживавшая в Нью-Йорке и Флориде. Именно с ней Байден-младший расплачивался за услуги эскортниц. На них Хантер в общей сложности потратил больше $30 тыс. за период с ноября 2018 по март 2019 года. Деньги уходили в том числе с их совместного счета с бывшей женой Кэтлин. Платил сын будущего главы Белого дома чеками.При этом обналичивать чеки Моревой удавалось не всегда и она предъявляла претензии Хантеру Байдену. Причиной, по которой отклоняли чеки, было то, что в них было вписано название реабилитационного центра Blue Water Wellness. При этом деньги на лечение Хантера от наркотической зависимости давал его отец.Некоторые из девушек, с которыми Морева сводила Байдена, до сих пор размещают свою информацию на сайте UberGFE.com. Там указывается, что модели «могут дать опыт подруг». При этом на фотографиях изображены полуголые девушки в эротическом белье.Таблоид также опубликовал фотографии билетов девушек, а также фото их встречи с Хантером Байденом в отеле. Сам Байден-младший на фото обнажён.Примечательно, что по американским законам именно билеты на поезд от 13 декабря 2018 года, ценой в $393 являются главной проблемой для Байдена. Перевозка лиц, занимающихся проституцией из штата в штат является прямым нарушением закона Манна о торговле людьми.«Оплатив их билеты, Хантер нарушил закон Манна, который устанавливает ответственность за перемещение людей с целью проституции. За это, кстати, осудили рэпера R. Kelly, но он, конечно, не был сыном президента. Есть чеки, есть видеозапись в поезде, есть видео оргии. Я не ходил в юридическую школу, но я смогу быть прокурором по этому делу в суде», – прокомментировал публикацию британского издания ведущий Fox News Джесси Уотерс.При этом за нарушение закона Манна можно получить не только штраф, но и, если масштабы торговли людьми велики, десять лет тюрьмы. Однако в США не верят в то, что сын президента пострадает.«У нас нет равенства в судебной системе. У нас двухранговая система – одна, чтобы покрывать демократов и их могущественных друзей из элиты, и другая для всей остальной Америки. Мы это ясно видим в случае с Хантером Байденом и его крайне подозрительными транзакциями. Департамент юстиции делает недостаточно»,– заявил сенатор Рон Джонсон.Примечательно, что опубликованные материалы находятся в распоряжении ФБР ещё с декабря 2019 года — речь о нашумевшей истории с оставленным ноутбуком Хантера Байдена в сервисе, который позже был передан в Федеральное бюро безопасности. Однако следствие против сына нынешнего президента так и не начали.«ФБР не сделало ничего с тех пор, как получило жесткий диск несколько лет назад. В то же время они устраивают рейды по домам людей за то, что те поддерживали Трампа на выборах. А технологические компании, как всегда, цензурируют любые обсуждения действий Хантера Байдена, криминальных действий, некоторые из которые запечатлены на видео», – прокомментировал происходящее популярный американский телеведущий Такер Карлсон.Представители Республиканской партии в Конгрессе США уже потребовали у министра финансов Джаннет Йеллен информацию о международных операциях Байдена-младшего. Тем временем прокурор штата Делавэр изучает потенциальные обвинения Хантера Байдена в уходе от налогов и отмывании денег.При этом вовлечённость в поставке Хантеру Байдену эскортниц гражданки Украины может в очередной раз поставить перед рядовыми американцами вопрос о целесообразности поддержки нынешней властью киевского режима.Тем временем на Украине продолжают атаковать представителей Республиканской партии США.Конфликт из-за СпартцКонгрессвумен-республиканку Викторию Спартц раскритиковал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.«Я склонен отнести этот кейс даже не к внутриполитической борьбе американцев между собой, а к тому, что пани Виктории, которая очень боится и очень переживает за Украину, и очень многое сделала, люди, которые занимаются политической борьбой здесь (на Украине. — Ред.) просто надавили на сентиментальную жилку», - заявил Арестович в интервью Юлии Латыниной.Он отметил, что Спартц с непривычки критикует тех, кто в тылу ходит в рестораны. Именно за этот мирный быт и сражаются украинские солдаты, подчеркнул Арестович. И для этого нужно перестроить мышление.«Ей не удалось. И для этого ее специально постоянно накачивали люди. Я знаю, с кем она встречалась и кто её накачивал», - заявил Арестович.На уточняющий вопрос Латыниной он заявил, что это были мэр Днепра Борис Филатов и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.Филатов ответил Арестовичу.«Только что говорящая ж...а ОП по имени Арестович в своём очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и… ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган солнцем», – написал он в одной из соцсетей.Он заявил, что дружит со Спартц, и упрекнул власти Украины в недальновидности.«Да, она (Спартц. — Ред.) — крайне правая… Но она — настоящая… Но вместо того, чтобы пытаться Вику переубедить, ответить на её неудобные вопросы и сделать её союзником, наши неуклюжие "керманычи" и их говорящие головы всячески оскорбляют Викторию Спартц и выдвигают безумные конспирологические теории… И да, только совсем недальновидные люди могут оскорблять республиканцев и грязно ругаться с ними тогда, когда их шансы на победу на выборах в США крайне высоки», - подчеркнул Филатов.Он написал о том, как сильно помогала Спартц Украине и о том, насколько ошибочно поведение нынешних украинских властей.Что нужно для контрнаступленияВ ночь на 14 июля Арестович также рассказал о том, что нужно Украине для контрнаступления. По его словам, у ВС РФ есть два преимущества перед ВСУ.«Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин», - отметил он.По его словам, для перехода к контрнаступлению украинским войскам необходимо выполнить условие — получить необходимое вооружение. Сейчас им не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники. Он добавил, что ВСУ нашли способ противостоять российской артиллерии, но бронированных машин всё ещё не хватает.«Как только бронетехнику поставят, замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», - подчеркнул Арестович.Днём ранее о том, что для украинского контрнаступления необходима бронетехника и другое высокотехнологичное вооружение, говорил лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко.«Мы сейчас нуждаемся для контрнаступлении, (...) в артиллерии, дронах, системах радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетах, нуждаемся в БМП. Я воочию увидел, что каждая позиция по оказанной помощи будет высокопрофессионально и высокоэффективно использоваться сильнейшими воинами Европы — воинами Украины», – заявил Порошенко.По его словам, сегодня именно вооружение — главная проблема украинской армии.«Сегодня – это не война пехоты. Это война дронов. Это война артиллерии. Это война наступательных БМП. Это война радиоэлектронной борьбы. Основная причина ранений наших военных (...) – это не пулевые ранения, не снайперский огонь. Сегодня 95% ранений – это российская артиллерия, у которой есть неограниченный запас и количество снарядов», – констатировал Порошенко.Лидер «Европейской солидарности» подчеркнул, что нужно резко и немедленно увеличить поступление оружия украинским военным на наиболее ответственных участках фронта.

/20220713/1036320444.html

/20220713/1036299690.html

/20220713/1034347461.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

украина