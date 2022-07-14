https://ukraina.ru/20220714/1036323492.html
Скандал в США, Филатов, Спартц и наступление. Хроника событий на Украине на утро 14 июля
Скандал в США, Филатов, Спартц и наступление. Хроника событий на Украине на утро 14 июля - 14.07.2022 Украина.ру
Скандал в США, Филатов, Спартц и наступление. Хроника событий на Украине на утро 14 июля
Украинка Екатерина Морева помогала сыну президента США Хантеру Байдену в торговле людьми. Мэр Днепра Борис Филатов выступил против советника главы ОП Алексея... Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T07:20
2022-07-14T07:20
2022-07-14T08:31
украина
спецоперация
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Украинка Екатерина Морева помогала сыну президента США Хантеру Байдену в торговле людьми. Мэр Днепра Борис Филатов выступил против советника главы ОП Алексея Арестовича и защитил конгрессвумен Викторию Спартц. Сам Арестович назвал условия контрнаступления на УкраинеОбвинило сына американского президента Джо Байдена Хантера в торговле людьми издание Daily Mail. Британский таблоид опубликовал совместные фото Хантера с эскортницами, приватные сообщения, а также фотографии отчётов о подозрительной деятельности от банка JPMorgan Chase. Главный фигурант отчётов — гражданка Украины Екатерина Морева, проживавшая в Нью-Йорке и Флориде. Именно с ней Байден-младший расплачивался за услуги эскортниц. На них Хантер в общей сложности потратил больше $30 тыс. за период с ноября 2018 по март 2019 года. Деньги уходили в том числе с их совместного счета с бывшей женой Кэтлин. Платил сын будущего главы Белого дома чеками.При этом обналичивать чеки Моревой удавалось не всегда и она предъявляла претензии Хантеру Байдену. Причиной, по которой отклоняли чеки, было то, что в них было вписано название реабилитационного центра Blue Water Wellness. При этом деньги на лечение Хантера от наркотической зависимости давал его отец.Некоторые из девушек, с которыми Морева сводила Байдена, до сих пор размещают свою информацию на сайте UberGFE.com. Там указывается, что модели «могут дать опыт подруг». При этом на фотографиях изображены полуголые девушки в эротическом белье.Таблоид также опубликовал фотографии билетов девушек, а также фото их встречи с Хантером Байденом в отеле. Сам Байден-младший на фото обнажён.Примечательно, что по американским законам именно билеты на поезд от 13 декабря 2018 года, ценой в $393 являются главной проблемой для Байдена. Перевозка лиц, занимающихся проституцией из штата в штат является прямым нарушением закона Манна о торговле людьми.«Оплатив их билеты, Хантер нарушил закон Манна, который устанавливает ответственность за перемещение людей с целью проституции. За это, кстати, осудили рэпера R. Kelly, но он, конечно, не был сыном президента. Есть чеки, есть видеозапись в поезде, есть видео оргии. Я не ходил в юридическую школу, но я смогу быть прокурором по этому делу в суде», – прокомментировал публикацию британского издания ведущий Fox News Джесси Уотерс.При этом за нарушение закона Манна можно получить не только штраф, но и, если масштабы торговли людьми велики, десять лет тюрьмы. Однако в США не верят в то, что сын президента пострадает.«У нас нет равенства в судебной системе. У нас двухранговая система – одна, чтобы покрывать демократов и их могущественных друзей из элиты, и другая для всей остальной Америки. Мы это ясно видим в случае с Хантером Байденом и его крайне подозрительными транзакциями. Департамент юстиции делает недостаточно»,– заявил сенатор Рон Джонсон.Примечательно, что опубликованные материалы находятся в распоряжении ФБР ещё с декабря 2019 года — речь о нашумевшей истории с оставленным ноутбуком Хантера Байдена в сервисе, который позже был передан в Федеральное бюро безопасности. Однако следствие против сына нынешнего президента так и не начали.«ФБР не сделало ничего с тех пор, как получило жесткий диск несколько лет назад. В то же время они устраивают рейды по домам людей за то, что те поддерживали Трампа на выборах. А технологические компании, как всегда, цензурируют любые обсуждения действий Хантера Байдена, криминальных действий, некоторые из которые запечатлены на видео», – прокомментировал происходящее популярный американский телеведущий Такер Карлсон.Представители Республиканской партии в Конгрессе США уже потребовали у министра финансов Джаннет Йеллен информацию о международных операциях Байдена-младшего. Тем временем прокурор штата Делавэр изучает потенциальные обвинения Хантера Байдена в уходе от налогов и отмывании денег.При этом вовлечённость в поставке Хантеру Байдену эскортниц гражданки Украины может в очередной раз поставить перед рядовыми американцами вопрос о целесообразности поддержки нынешней властью киевского режима.Тем временем на Украине продолжают атаковать представителей Республиканской партии США.Конфликт из-за СпартцКонгрессвумен-республиканку Викторию Спартц раскритиковал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.«Я склонен отнести этот кейс даже не к внутриполитической борьбе американцев между собой, а к тому, что пани Виктории, которая очень боится и очень переживает за Украину, и очень многое сделала, люди, которые занимаются политической борьбой здесь (на Украине. — Ред.) просто надавили на сентиментальную жилку», - заявил Арестович в интервью Юлии Латыниной.Он отметил, что Спартц с непривычки критикует тех, кто в тылу ходит в рестораны. Именно за этот мирный быт и сражаются украинские солдаты, подчеркнул Арестович. И для этого нужно перестроить мышление.«Ей не удалось. И для этого ее специально постоянно накачивали люди. Я знаю, с кем она встречалась и кто её накачивал», - заявил Арестович.На уточняющий вопрос Латыниной он заявил, что это были мэр Днепра Борис Филатов и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.Филатов ответил Арестовичу.«Только что говорящая ж...а ОП по имени Арестович в своём очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и… ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган солнцем», – написал он в одной из соцсетей.Он заявил, что дружит со Спартц, и упрекнул власти Украины в недальновидности.«Да, она (Спартц. — Ред.) — крайне правая… Но она — настоящая… Но вместо того, чтобы пытаться Вику переубедить, ответить на её неудобные вопросы и сделать её союзником, наши неуклюжие "керманычи" и их говорящие головы всячески оскорбляют Викторию Спартц и выдвигают безумные конспирологические теории… И да, только совсем недальновидные люди могут оскорблять республиканцев и грязно ругаться с ними тогда, когда их шансы на победу на выборах в США крайне высоки», - подчеркнул Филатов.Он написал о том, как сильно помогала Спартц Украине и о том, насколько ошибочно поведение нынешних украинских властей.Что нужно для контрнаступленияВ ночь на 14 июля Арестович также рассказал о том, что нужно Украине для контрнаступления. По его словам, у ВС РФ есть два преимущества перед ВСУ.«Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин», - отметил он.По его словам, для перехода к контрнаступлению украинским войскам необходимо выполнить условие — получить необходимое вооружение. Сейчас им не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники. Он добавил, что ВСУ нашли способ противостоять российской артиллерии, но бронированных машин всё ещё не хватает.«Как только бронетехнику поставят, замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», - подчеркнул Арестович.Днём ранее о том, что для украинского контрнаступления необходима бронетехника и другое высокотехнологичное вооружение, говорил лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко.«Мы сейчас нуждаемся для контрнаступлении, (...) в артиллерии, дронах, системах радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетах, нуждаемся в БМП. Я воочию увидел, что каждая позиция по оказанной помощи будет высокопрофессионально и высокоэффективно использоваться сильнейшими воинами Европы — воинами Украины», – заявил Порошенко.По его словам, сегодня именно вооружение — главная проблема украинской армии.«Сегодня – это не война пехоты. Это война дронов. Это война артиллерии. Это война наступательных БМП. Это война радиоэлектронной борьбы. Основная причина ранений наших военных (...) – это не пулевые ранения, не снайперский огонь. Сегодня 95% ранений – это российская артиллерия, у которой есть неограниченный запас и количество снарядов», – констатировал Порошенко.Лидер «Европейской солидарности» подчеркнул, что нужно резко и немедленно увеличить поступление оружия украинским военным на наиболее ответственных участках фронта.
/20220713/1036320444.html
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украина
Украинка Екатерина Морева помогала сыну президента США Хантеру Байдену в торговле людьми. Мэр Днепра Борис Филатов выступил против советника главы ОП Алексея Арестовича и защитил конгрессвумен Викторию Спартц. Сам Арестович назвал условия контрнаступления на Украине
Обвинило сына американского президента Джо Байдена Хантера в торговле людьми издание Daily Mail. Британский таблоид опубликовал совместные фото Хантера с эскортницами, приватные сообщения, а также фотографии отчётов о подозрительной деятельности от банка JPMorgan Chase. Главный фигурант отчётов — гражданка Украины Екатерина Морева, проживавшая в Нью-Йорке и Флориде. Именно с ней Байден-младший расплачивался за услуги эскортниц. На них Хантер в общей сложности потратил больше $30 тыс. за период с ноября 2018 по март 2019 года. Деньги уходили в том числе с их совместного счета с бывшей женой Кэтлин. Платил сын будущего главы Белого дома чеками.
При этом обналичивать чеки Моревой удавалось не всегда и она предъявляла претензии Хантеру Байдену. Причиной, по которой отклоняли чеки, было то, что в них было вписано название реабилитационного центра Blue Water Wellness. При этом деньги на лечение Хантера от наркотической зависимости давал его отец.
Некоторые из девушек, с которыми Морева сводила Байдена, до сих пор размещают свою информацию на сайте UberGFE.com. Там указывается, что модели «могут дать опыт подруг». При этом на фотографиях изображены полуголые девушки в эротическом белье.
Таблоид также опубликовал фотографии билетов девушек, а также фото их встречи с Хантером Байденом в отеле. Сам Байден-младший на фото обнажён.
Примечательно, что по американским законам именно билеты на поезд от 13 декабря 2018 года, ценой в $393 являются главной проблемой для Байдена. Перевозка лиц, занимающихся проституцией из штата в штат является прямым нарушением закона Манна о торговле людьми.
«Оплатив их билеты, Хантер нарушил закон Манна, который устанавливает ответственность за перемещение людей с целью проституции. За это, кстати, осудили рэпера R. Kelly, но он, конечно, не был сыном президента. Есть чеки, есть видеозапись в поезде, есть видео оргии. Я не ходил в юридическую школу, но я смогу быть прокурором по этому делу в суде», – прокомментировал публикацию британского издания ведущий Fox News Джесси Уотерс.
При этом за нарушение закона Манна можно получить не только штраф, но и, если масштабы торговли людьми велики, десять лет тюрьмы. Однако в США не верят в то, что сын президента пострадает.
«У нас нет равенства в судебной системе. У нас двухранговая система – одна, чтобы покрывать демократов и их могущественных друзей из элиты, и другая для всей остальной Америки. Мы это ясно видим в случае с Хантером Байденом и его крайне подозрительными транзакциями. Департамент юстиции делает недостаточно»,– заявил сенатор Рон Джонсон.
Примечательно, что опубликованные материалы находятся в распоряжении ФБР ещё с декабря 2019 года — речь о нашумевшей истории с оставленным ноутбуком Хантера Байдена в сервисе, который позже был передан в Федеральное бюро безопасности. Однако следствие против сына нынешнего президента так и не начали.
«ФБР не сделало ничего с тех пор, как получило жесткий диск несколько лет назад. В то же время они устраивают рейды по домам людей за то, что те поддерживали Трампа на выборах. А технологические компании, как всегда, цензурируют любые обсуждения действий Хантера Байдена, криминальных действий, некоторые из которые запечатлены на видео», – прокомментировал происходящее популярный американский телеведущий Такер Карлсон.
Представители Республиканской партии в Конгрессе США уже потребовали у министра финансов Джаннет Йеллен информацию о международных операциях Байдена-младшего. Тем временем прокурор штата Делавэр изучает потенциальные обвинения Хантера Байдена в уходе от налогов и отмывании денег.
При этом вовлечённость в поставке Хантеру Байдену эскортниц гражданки Украины может в очередной раз поставить перед рядовыми американцами вопрос о целесообразности поддержки нынешней властью киевского режима.
Тем временем на Украине продолжают атаковать представителей Республиканской партии США.
Конгрессвумен-республиканку Викторию Спартц раскритиковал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Я склонен отнести этот кейс даже не к внутриполитической борьбе американцев между собой, а к тому, что пани Виктории, которая очень боится и очень переживает за Украину, и очень многое сделала, люди, которые занимаются политической борьбой здесь (на Украине. — Ред.) просто надавили на сентиментальную жилку», - заявил Арестович в интервью Юлии Латыниной.
Он отметил, что Спартц с непривычки критикует тех, кто в тылу ходит в рестораны. Именно за этот мирный быт и сражаются украинские солдаты, подчеркнул Арестович. И для этого нужно перестроить мышление.
«Ей не удалось. И для этого ее специально постоянно накачивали люди. Я знаю, с кем она встречалась и кто её накачивал», - заявил Арестович.
На уточняющий вопрос Латыниной он заявил, что это были мэр Днепра Борис Филатов и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.
Филатов ответил Арестовичу.
«Только что говорящая ж...а ОП по имени Арестович в своём очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и… ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган солнцем», – написал он в одной из соцсетей.
Он заявил, что дружит со Спартц, и упрекнул власти Украины в недальновидности.
«Да, она (Спартц. — Ред.) — крайне правая… Но она — настоящая… Но вместо того, чтобы пытаться Вику переубедить, ответить на её неудобные вопросы и сделать её союзником, наши неуклюжие "керманычи" и их говорящие головы всячески оскорбляют Викторию Спартц и выдвигают безумные конспирологические теории… И да, только совсем недальновидные люди могут оскорблять республиканцев и грязно ругаться с ними тогда, когда их шансы на победу на выборах в США крайне высоки», - подчеркнул Филатов.
Он написал о том, как сильно помогала Спартц Украине и о том, насколько ошибочно поведение нынешних украинских властей.
Что нужно для контрнаступления
В ночь на 14 июля Арестович также рассказал о том, что нужно Украине для контрнаступления. По его словам, у ВС РФ есть два преимущества перед ВСУ.
«Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин», - отметил он.
По его словам, для перехода к контрнаступлению украинским войскам необходимо выполнить условие — получить необходимое вооружение. Сейчас им не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники. Он добавил, что ВСУ нашли способ противостоять российской артиллерии, но бронированных машин всё ещё не хватает.
«Как только бронетехнику поставят, замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», - подчеркнул Арестович.
Днём ранее о том, что для украинского контрнаступления необходима бронетехника и другое высокотехнологичное вооружение, говорил лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко.
«Мы сейчас нуждаемся для контрнаступлении, (...) в артиллерии, дронах, системах радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетах, нуждаемся в БМП. Я воочию увидел, что каждая позиция по оказанной помощи будет высокопрофессионально и высокоэффективно использоваться сильнейшими воинами Европы — воинами Украины», – заявил Порошенко.
По его словам, сегодня именно вооружение — главная проблема украинской армии.
«Сегодня – это не война пехоты. Это война дронов. Это война артиллерии. Это война наступательных БМП. Это война радиоэлектронной борьбы. Основная причина ранений наших военных (...) – это не пулевые ранения, не снайперский огонь. Сегодня 95% ранений – это российская артиллерия, у которой есть неограниченный запас и количество снарядов», – констатировал Порошенко.
Лидер «Европейской солидарности» подчеркнул, что нужно резко и немедленно увеличить поступление оружия украинским военным на наиболее ответственных участках фронта.