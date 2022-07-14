Арестович назвал условие перехода украинских войск к контрнаступлению - 14.07.2022 Украина.ру
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Арестович назвал условие перехода украинских войск к контрнаступлению
Арестович назвал условие перехода украинских войск к контрнаступлению - 14.07.2022 Украина.ру
Арестович назвал условие перехода украинских войск к контрнаступлению
Для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины. Об этом заявил 13 июля советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" (ведущий Марк Фейгин внесен в список СМИ-иноагентов)
2022-07-14T07:13
2022-07-14T07:29
новости
арестович
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"Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает", — сказал он.По его словам, украинские военные научились противостоять российской артиллерии, и когда они будут иметь достаточно бронетехники, "войска будут готовы наступать".Накануне разведка Украины заявила, что участвует в подготовке планов контрнаступления.По словам представителя Главного управления разведки Минобороны страны Вадима Скибицкого, ведомство работает над тем, чтобы "раскрыть планы, намерения, места дислокации России, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны". Он отметил, что в данной ситуации многое будет зависеть от помощи поддерживающих Украину стран и от потенциала, который армия накопит для контрнаступления.Еще месяц назад Владимир Зеленский подчеркивал, что Вооруженные силы страны не способны наступать из-за более слабой по сравнению с российскими войсками технической оснащенности. Однако 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что глава государства поручил разработать план по возвращению Украине южных территорий, которые сейчас находятся под контролем России. Для этого, указал Резников, ВСУ собирают "миллионные боевые силы", оснащенные западным оружием.Кремль отмечал, что военная помощь других государств Киеву не помешает Москве достичь целей спецоперации, однако эти поставки "доставят больше страданий Украине".
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новости, арестович

Арестович назвал условие перехода украинских войск к контрнаступлению

07:13 14.07.2022 (обновлено: 07:29 14.07.2022)
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
Читать в
Для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины. Об этом заявил 13 июля советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" (ведущий Марк Фейгин внесен в список СМИ-иноагентов)
"Российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает", — сказал он.
По его словам, украинские военные научились противостоять российской артиллерии, и когда они будут иметь достаточно бронетехники, "войска будут готовы наступать".
Накануне разведка Украины заявила, что участвует в подготовке планов контрнаступления.
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны страны Вадима Скибицкого, ведомство работает над тем, чтобы "раскрыть планы, намерения, места дислокации России, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны". Он отметил, что в данной ситуации многое будет зависеть от помощи поддерживающих Украину стран и от потенциала, который армия накопит для контрнаступления.
Еще месяц назад Владимир Зеленский подчеркивал, что Вооруженные силы страны не способны наступать из-за более слабой по сравнению с российскими войсками технической оснащенности. Однако 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что глава государства поручил разработать план по возвращению Украине южных территорий, которые сейчас находятся под контролем России. Для этого, указал Резников, ВСУ собирают "миллионные боевые силы", оснащенные западным оружием.
Кремль отмечал, что военная помощь других государств Киеву не помешает Москве достичь целей спецоперации, однако эти поставки "доставят больше страданий Украине".
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 10:46
Геннадий Алехин: Россия готовит наступление на Харьков и немецкие пушки не спасут ВСУЕсли новая партия германского или любого другого оружия для ВСУ поступит на линию фронта в заявленном объеме, российские войска готовы встретить по линии разведки. Будут задействованы силы спецназа, которые на месте будут выявлять и уничтожать огневые позиции, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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