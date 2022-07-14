https://ukraina.ru/20220714/1036304077.html

Сергей Михеев: Терроризму можно противопоставить только силу и уничтожение

Сергей Михеев: Терроризму можно противопоставить только силу и уничтожение - 14.07.2022 Украина.ру

Сергей Михеев: Терроризму можно противопоставить только силу и уничтожение

На самом деле Украиной руководят люди, которым наплевать на собственных граждан, просто напрямую. Для них все эти украинцы, включая украинских националистов –... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T04:29

2022-07-14T04:29

2022-07-14T04:29

сергей михеев

сво

украина

интервью

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На самом деле Украиной руководят люди, которым наплевать на собственных граждан, просто напрямую. Для них все эти украинцы, включая украинских националистов – это просто глупое пушечное мясо, считает политолог Сергей Михеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, два дня назад ВСУ нанесли удар по Новой Каховке "Хаймарсами". При этом украинские военные применили дрон-камикадзе по жилому массиву в Энергодаре, информация по жертвам уточняется. Продолжаются обстрелы Донбасса. Причем это совершенно не скрывается. Арестович выступает, гордится этим, заявляет, что по Херсону были удары нанесены для предотвращения референдума. Как бороться с терроризмом государственного масштаба, и что ему можно противопоставить?– Терроризму можно противопоставить только силу. Силу, и уничтожение в данном случае – других вариантов нет. Что касается конкретных технических деталей – это не ко мне. Надо усиливать работу ПВО, а во-вторых, наносить удары, которые отодвигали бы украинские войска все дальше и дальше.Но, если перейти к гуманитарному аспекту проблемы, то мы видим, что украинской власти совершенно наплевать на собственных граждан. Они достаточно долго обстреливают Донецк и Луганск ссылаясь на то, что "да, это наши граждане, но они сепаратисты, поэтому их как бы не жалко, хотя все равно это наши граждане".До этого они отключали воду крымчанам, когда говорили "да, это наши граждане, но они сепаратисты, поэтому пусть сдохнут от жажды".Но в случае с Запорожской, Херсонской областями, тут уже следующий этап. Они говорят "да, это наши граждане, территория оккупирована, но нам все равно не жалко". Получается так. И сам Арестович это признает.То, что он признает, то, что это случилось – это плохо, естественно, надо на это отвечать, в том числе силовыми способами. Кстати, украинские войска несут бешеные, серьезные потери, поэтому их попытка как раз кошмарить гражданских – это компенсация неспособности достичь военных успехов. Плохо, что это произошло, но как ни странно, то, что Арестович это признал, я думаю, это пойдет на пользу. Потому что до этого, мы помним, в Киеве всегда говорили – "а это они сами себя взорвали, сами себя подожгли, сами в себя выстрелили, сами застрелились, сами утопись, они сами умерли".Теперь украинская власть напрямую говорит – да, это мы нанесли удар. Причем интересно, что они говорят не для того, чтобы поразить российских военнослужащих, а для того, чтобы не допустить референдума. То есть, закошмарить собственных граждан. Это означает, что вы косвенно признаете, что вы боитесь референдума, означает, что вы признаете то, что вы не уверены в собственных гражданах, которые на ваш взгляд, находятся под оккупацией. Значит, не такая уж это оккупация, если вы считаете, что они запросто могут пойти и выразить свое мнение в пользу присоединения к России.Мы видим две вещи: на самом деле Украиной руководят люди, которым наплевать на собственных граждан, просто напрямую. Для них все эти украинцы, включая украинских националистов – это просто глупое пушечное мясо. Именно так они управляют Украиной, непонятно в чьих интересах.Второе: на самом деле, они всем расскажут про то, как украинцы ненавидят Россию, но они на самом деле не уверены в этом, потому что они боятся, что референдум может быть проведен. Результат будет не в их пользу, а это станет проблемой политической.Из этого делается вывод – а давайте их всех убьем, давайте их всех напугаем, давайте их максимально закошмарим – это вроде будет так хорошо. Но если честно, называть все это гуманизмом, демократией, язык не поворачивается, но в общем и целом ясно, что пробы на этих людях ставить негде.Закончу тем, с чего начал. Единственное лекарство здесь – это уничтожение, удары по украинским войскам, и опять же, по тем, кто принимает эти решения.– Применение "Хаймарсов" несет не столько военный, сколько медийный эффект. Получили фактически новое "Вундерваффе". Все равно, что гибнут мирные граждане от их обстрелов, все равно, что прилетает не по тем, по кому должно. Но есть западное оружие, вот оно эффективно работает, эффективно поражает цели со стороны украинской пропаганды. Насколько "Хаймарс" можно действительно назвать украинским "Вундерваффе", если не в военном, то в медийном плане?– На данном этапе они говорят об этом. До этого они говорили про гаубицы "777", до этого - про "Байрактары". У них это волнами сменяется – одна тема наплыла, они разрекламировали одно оружие, потом стало ясно, что оно не является идеальным, что оно не дает перелома ситуации. Но они перекинулись на другое, теперь на третье. Следующая тема – они требуют от Запада тысячу гаубиц, пятьсот танков - я не знаю, где они могут их взять, пока очень сомнительно это видится. Тем не менее, сейчас вокруг "Хаймарсов" и барражирующих боеприпасов идет информационная кампания.В общем и целом, в первую очередь это нацелено на то, чтобы убедить Запад в том, чтобы тот давал еще больше оружия. Перелома на фронте достичь не удается, действительно какого-то масштабного контрнаступления мы пока не видим, да и не видели, хотя пугают все время, постоянно этими контрнаступлениями. Поэтому (им – ред.) надо наносить такие удары по гражданским объектам, которые можно выдавать за эффективную работу. При этом сказать, что эти пушки, те же самые гаубицы, или эти установки РСЗО американские, прям действительно бы изменили ситуацию на линии соприкосновения – нельзя.Но это и не нужно, нужна картинка. Эту картинку они отрабатывают, рассказывают всем – смотрите, американские ракеты все изменят. Вопрос в том, что будет, когда они не изменят. Тем более, что в этом ударе по Новой Каховке, по данным Минобороны, участвовали не только "Хаймарсы", но и комплексы "Ольха", это некий аналог "Смерча" российского. Фактически - доработка советской техники, и несколько ракет было перехвачено, причем пока неясно, каких именно. Кроме всего прочего, перехват ракет "Хаймарс" осуществлялся и на других участках, и несколько установок, как известно, были уничтожены. Конечно, никаким чудо-оружием, которое может переломить ход кампании, они не являются, но для картинки, особенно для того, чтобы затуманить ситуацию на фронте, для того, чтобы отвести внимание – да, это годится.Понятно, что пиар давно стал главным оружием украинской армии. Сейчас они говорят про миллион человек, которых они сосредоточат в наступлении на юг. Для того, чтобы понять, что это невозможно, тут не надо быть даже военным специалистом.Но самое главное, конечно - да, они хотят доказать, показать американцам и европейцам, что вот, ваше оружие работает – давайте еще. Но тут вопрос в том, сколько они запрашивают. Видимо, ни Европа, ни даже Америка не могут поставить в нужном количестве и в нужное время. То есть, это будет затруднительно.Понятно, с этим пиаром они работают. Но при всем при том, все равно надо понимать и, я думаю, что насколько возможно эту информацию, надо доводить за пределы Российской Федерации. Это удар по гражданскому объекту. Как известно, пострадали в том числе и дети. Они в чем виноваты? Кроме всего прочего – это те самые граждане Украины, которых вроде как они должны защищать, они считают, что они в оккупации находятся.Какой смысл был в ударе по складу, по взрыву селитры, по пострадавшим? Военный смысл какой был? Заставит ли это российскую армию отступить? Заставило ли это российскую армию предпринять какие-то действия, которые можно расценивать как поражение?Нет, не заставило, по крайней мере, ничего по этому поводу я пока не слышал. Тогда в чем смысл всего происходящего? Я думаю, потихоньку эта информация все равно будет доходить и до тех, кто эту технику поставляет.– Насколько Украина - страшно звучит - стала эффективным полигоном, эффективной рекламной площадкой для западного ВПК?– На мой взгляд, пока не очень, потому что, все-таки, действительно нового оружия, сверхсовременного - там нет. Из всего того, что перечисляется – это норвежские ракеты, одна из которых – композитная, по слухам - поразила крейсер "Москва", это действительно новое оружие. Эти барражирующие боеприпасы, "Свитчблейд" – действительно новое оружие. Все остальное, и "гаубицы-семерки", "Хаймарсы" - да, оружие неплохое, но совсем не новое. И сказать, что они его применяют так, что невозможно от него спастись, что оно действительно переламывает ход событий – пока этого нельзя. Тем более, это нельзя сказать о противотанковых комплексах. В свое время Байден сказал, что они поставят по десять штук на каждый российский танк. Они действительно поставили противотанковых комплексов разных – американские, европейские - огромное количество. Может быть, действительно поставили по десять штук на каждый российский танк, но пока российские танки продолжают двигаться, пусть и медленно, но все-таки вперед, а не назад. Это означает, что переломить тоже не удалось.Наверное, там тестируются средства разведки, связи, в том числе то, о чем мы не знаем, может быть. Но из того, что мы знаем, сказать, что там какие-то потрясающие результаты показала какая-нибудь сверхсовременная американская или европейская техника – в общем, таких данных пока маловато.– Раз уж мы затронули тему пиара, хочу задеть такой странный аспект, как мультипликация, странная в военном плане, но оказывающаяся довольно эффективной. Попались на глаза восторги украинской аудитории по поводу последней серии мультсериала "Масяня", в свое время очень популярного. Там показывается якобы нападение Китая на Россию под надуманным предлогом. Через весь мультфильм, во-первых, доносится, и в конце - самом прямым текстом на экране отображается, что Мариуполь уничтожен вместе с людьми, русскими, они цинично сделали его городом-побратимом. Такой эффект медиапропаганды, кинопропаганды, мультпропаганды – почему про Донбасс так мало всего снято за эти восемь лет? Мало снято в России. Мало мультфильмов, сериалов, распространяющихся за рубеж. "Масяня" нацелена на русскую аудиторию в первую очередь.– Я бы не абсолютизировал эффект такой пропаганды, потому что она на самом деле влияет на тех, кто хочет, чтобы на нее это влияло. Может ли это переломить нейтральных людей – не знаю, не уверен, если честно. Переубедить тех, кто имеет другую точку зрения – тоже довольно сложно. То есть, у всей этой пропаганды есть достаточно четкий сегмент тех, кто сделал свой политический выбор, и вот они смакуют какие-то вещи в рамках собственных убеждений.Пиар может многое, но он не может всего. Давайте не будем делать из него еще одно "Вундерваффе". С другой стороны, вопрос по поводу российской культуры, искусства в этом смысле – он очевиден, и я думаю, что он совершенно правильно поставлен.Но ответ на него очень простой. К сожалению, внутренняя неоднозначность на грани предательства и делала все эти восемь лет ситуацию туманной. На самом деле, что мы говорили все эти восемь лет? Мы все эти восемь лет говорили про Минские соглашения. "Минск-2". А что такое "Минск-2"? Это в конечном итоге передача этих территорий Украине.Это виляние задом с нашей стороны, со стороны в том числе, нашего руководства, поиск постоянных схем, попытка быть хитрее всех, разговоры о том, что мы с помощью этого Минска-2 решаем какие-то проблемы – она накладывала серьезный отпечаток и на формирование соответствующей информационной политики, культурной и прочей. Но это частный аспект, конкретно касающийся Донбасса. А если больше взять – давайте скажем откровенно. В России еще с момента распада, с девяностых годов сформировалась огромная прослойка внутри правящего класса людей, они действительно внутренне почти религиозно убеждены в превосходстве Запада. Они религиозно убеждены, что надо двигаться туда, что Россия неправильная страна и все такое прочее.Если делать вид, что их больше нет, они исчезли, ну да, ряды их стали не такими густыми как когда-то. Кто-то уехал, кто-то просто уже выбыл из игры, но многие остались у дел, и они до сих пор так и считают, они до сих пор так и думают. Ну, немножко притихли, ждут своего часа. Особенно велика концентрация этих людей в сфере искусства, культуры, СМИ. Вот, собственно, и все. Это то, что называется "Пятая колонна". Некоторые из них откровенны и демонстративны, а некоторые сидят в своих кабинетиках, и делают по-тихому свое гадкое дело, и до сих пор его делают.Кто-то просто искренне заблуждается, кто-то это делает из каких-то непорядочных убеждений, кто-то просто на этом когда-то деньги зарабатывал. Но это факт. И это, на самом деле, стыкуется в целом, с такой почти что системной русофобией в Российской Федерации. После 1991 года, все, кто помнит эти годы, вообще слово "русский" у многих чиновников просто в горле застревало. Кто-то что-то про это скажет – сразу "что вы, нельзя обижать другие народы". А чем мы обижаем другие народы?Разговоры о возможной реинтеграции: "ой, это имперские амбиции и комплексы, нельзя, нельзя, нельзя, что вы, что вы"! Разговоры о том, что мы отдельная цивилизация: "нет, нет, какая мы цивилизация, мы тоже Европа", а дальше между строк шло такое: "тоже Европа, но второго сорта, тоже Европа, но тридцать пятого сорта. Наш номер шестнадцатый, мы должны выполнять то, что мы должны выполнять". Вот, собственно, и все.Это период внутренней жесткой борьбы между теми, кто на самом деле склонен к тому, чтобы Россию перевести в подчиненное положение, или вообще ее уничтожить. За то, чтоб тоже быть европейцем, американцем, ковбоем с овощной базы или что-нибудь в этом роде. И между теми, кто ощущает себя суверенными людьми в суверенной стране? Эта борьба шла все время, она не закончилась и после 2014 года. Эту волну, которую подняла "Русская весна", ее многие совершенно сознательно гасили, заталкивали в дальние углы.Очень боялись того, что она создаст некий эффект, в том числе, который должен привести к смене элит, и т.д., и это отчасти вызвало непонятное – с одной стороны так, с другой стороны эдак. Оно и сейчас продолжается. Может быть, в каком-то не таком очевидном формате, но в общем – до сих пор продолжается, к сожалению.– С каждым днем все очевиднее, что украинскую власть очень беспокоит возможный референдум на освобожденных территориях, но совершенно не беспокоит особый статус для поляков на территории Украины. Это другое?– Во-первых, что касается референдумов в Запорожье, Запорожской области и Херсоне – он все равно состоится, и все равно результат, скорее всего, будет в пользу присоединения к России. Он создаст прецедент, куда они денутся – все равно это будет. И этот прецедент будет тоже политически значимым во всей этой истории.Что касается поляков – это продолжение несуверенной истории. Потому что на самом деле Украина глубоко несуверенная страна. Весь этот поверхностный национализм, все эти жестокости, связанные с воспоминаниями о Бандере, все эти вышиванки – на самом деле это просто обертка для пустоты. А внутри этой псевдоконфетки ничего нет, кроме как "придите опять и владейте нами". Поэтому поляки в данном случае воспринимаются как некий оператор большого американского хозяина. Им передается часть суверенитета. Что мы там говорим про какие-то права поляков, если решение передачи золотовалютного запаса Украины, пусть и очень дохлого, но все-таки - уже принято. Насколько я понимаю, он действительно будет перемещен, или уже перемещен в Польшу. По крайней мерее, я не видел серьезных опровержений.Это означает, что Украина окончательно передает бразды правления собой в руки внешних хозяев, причем в данном случае - таких смешных хозяев как поляки. Ладно бы, каким-нибудь американцам передавали. Видимо, американцам просто не до этого, да непонятно, как это технически осуществить.Поляки очень хотят, они очень рвутся, им кажется, что они понимают, как с этим справиться. И это неукраинское правительство Украины запросто продает Украину полякам, с которыми вроде те же самые бандеровские националисты всю жизнь воевали.Кстати, очень интересно было вот что – когда накануне появились новости об этих правах, поляки отмечали День памяти Волынской резни - и сказали о том, что, это фактически плевок в лицо официальной украинской бандерологии и бандероидеологии: "Волынская резня была, вы должны это признать, и речи здесь быть никакой не может, здесь нечего обсуждать. Мы вам все прощаем, но на самом деле вы все равно во всем виноваты". Я лично не верю в великодушие поляков, которые могут взять, все простить и забыть. Ничего они не забудут, ничего не простят, просто это дело времени и дело затягивания удавки на шее постепенно. Ну что ж, поделом тем, кто называет себя "украинскими националистами".

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сергей михеев, сво, украина, интервью