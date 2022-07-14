https://ukraina.ru/20220714/1036301633.html

Военный эксперт рассказал, с какими целями иностранные наемники приезжают на Украину

Военный эксперт рассказал, с какими целями иностранные наемники приезжают на Украину - 14.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, с какими целями иностранные наемники приезжают на Украину

Иностранные наемники воюют на стороне Украины в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных вооружений, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-07-14T05:30

2022-07-14T05:30

2022-07-14T05:30

новости

украина

наемники

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Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину помимо того, что уже было передано Киеву.В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.Он рассказал, что ранее Минобороны РФ уничтожили несколько иностранных наемников, которые были из Польши, Румынии, Грузии и Великобритании.Эти люди были задействованы в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных образцов вооружения, которые разными путями поступают на Украину в зону проведения СВО, предположил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, наемники