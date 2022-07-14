https://ukraina.ru/20220714/1036301633.html
Военный эксперт рассказал, с какими целями иностранные наемники приезжают на Украину
Военный эксперт рассказал, с какими целями иностранные наемники приезжают на Украину - 14.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, с какими целями иностранные наемники приезжают на Украину
Иностранные наемники воюют на стороне Украины в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных вооружений, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-07-14T05:30
2022-07-14T05:30
2022-07-14T05:30
новости
украина
наемники
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Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину помимо того, что уже было передано Киеву.В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.Он рассказал, что ранее Минобороны РФ уничтожили несколько иностранных наемников, которые были из Польши, Румынии, Грузии и Великобритании.Эти люди были задействованы в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных образцов вооружения, которые разными путями поступают на Украину в зону проведения СВО, предположил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
/20220610/1034137335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, наемники
Военный эксперт рассказал, с какими целями иностранные наемники приезжают на Украину
Иностранные наемники воюют на стороне Украины в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных вооружений, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину помимо того, что уже было передано Киеву.
В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.
Не исключено, что в этих расчетах будут натовские инструктора или сами натовцы. Более того, по моим сведениям, когда были доставлены американские гаубицы M-777, которые действовали в районе острова Змеиный и на харьковском направлении, их расчеты полностью состояли из польских наемников.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Он рассказал, что ранее Минобороны РФ уничтожили несколько иностранных наемников, которые были из Польши, Румынии, Грузии и Великобритании.
Эти люди были задействованы в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных образцов вооружения, которые разными путями поступают на Украину в зону проведения СВО, предположил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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