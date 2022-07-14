"Поляки не идиоты": Стремидловский прокомментировал высказывания премьер-министра Польши - 14.07.2022 Украина.ру
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"Поляки не идиоты": Стремидловский прокомментировал высказывания премьер-министра Польши
"Поляки не идиоты": Стремидловский прокомментировал высказывания премьер-министра Польши - 14.07.2022 Украина.ру
"Поляки не идиоты": Стремидловский прокомментировал высказывания премьер-министра Польши
Над премьер-министром Польши все смеются и не воспринимают его речь в серьез, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-07-14T06:00
2022-07-14T06:00
польша
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По его словам, полностью речь Моравецкого на сайте правительства Польши не поставили, но он "европейский банкир рафинированный, в банковском деле принято тщательно выбирать слова и выражения".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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польша

"Поляки не идиоты": Стремидловский прокомментировал высказывания премьер-министра Польши

06:00 14.07.2022
 
© president.gov.uaМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© president.gov.ua
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Над премьер-министром Польши все смеются и не воспринимают его речь в серьез, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

Над Моравецким откровенно смеются. У него же есть и второе изобретение. Он обвинил немцев в том, что произошло на Волыни, потому что была немецкая оккупация. Но поляки же не идиоты. Они в школе учились. Они знают базовые вещи. И Моравецкому тут же напомнили, что во время Волынского геноцида больше шансов было выжить у тех польских семей, которые бросились за помощью к немцам.

Станислав Стремидловский интервью
Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
По его словам, полностью речь Моравецкого на сайте правительства Польши не поставили, но он "европейский банкир рафинированный, в банковском деле принято тщательно выбирать слова и выражения".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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