"Поляки не идиоты": Стремидловский прокомментировал высказывания премьер-министра Польши

Над Моравецким откровенно смеются. У него же есть и второе изобретение. Он обвинил немцев в том, что произошло на Волыни, потому что была немецкая оккупация. Но поляки же не идиоты. Они в школе учились. Они знают базовые вещи. И Моравецкому тут же напомнили, что во время Волынского геноцида больше шансов было выжить у тех польских семей, которые бросились за помощью к немцам.