https://ukraina.ru/20220713/novayakakhovka-1036269717.html

Украина сеет смерть. Что происходит в Новой Каховке

Украина сеет смерть. Что происходит в Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру

Украина сеет смерть. Что происходит в Новой Каховке

Беспрецедентный по своей жестокости и бессмысленности с военной точки зрения удар по Новой Каховке произошел в ночь на 12 июля. Как нам рассказали в... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T14:12

2022-07-13T14:12

2022-07-13T14:16

сво

херсонская область

новая каховка

himars

всу

эксклюзив

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Беспрецедентный по своей жестокости и бессмысленности с военной точки зрения удар по Новой Каховке произошел в ночь на 12 июля. Как нам рассказали в военно-гражданской администрации города, прилетели две ракеты HIMARS американского производства. Что сейчас происходит на месте событий, узнавал наш корреспондент Василий ТкачНовая Каховка еще приходит в себя после террористической атаки Вооруженных сил Украины: медики занимаются пострадавшими, спасатели устраняют последствия бомбардировки мирного города."Один ребенок у нас находится с резаной раной в височной области. Состояние удовлетворительное, носится по палате, с ног сбивает докторов", – рассказывает главврач городской больницы Новой Каховки Юрий Андриевский.Мать пострадавшего малыша вспоминает, что едва уложила детей спать, и в это время начался обстрел."Это было очень страшно. Взрывы были жуткие. Мы выбежали в коридор, и в этот момент нас взрывной волной отнесло до ванной. Тут сын получил ранение в голову", – делится она деталями событий той ночи.Чтобы понять, что разрушения действительно существенные, надо исколесить несколько кварталом. Находившийся рядом с базаром завод "Гидросталь", который производил оборудование для электростанций, разрушен практически до основания – центральный фасад с выбитыми стеклами, цеха превратились в груду мусора.Горит находящийся напротив завода автосервис, черный дым от дымящихся покрышек вызывает в памяти многочисленные украинские майданы. Нынешняя Украина, кажется, даже пятясь назад и исчезая, везде оставляет характерные отметины хаоса и разрушения.На рынке же находился склад гуманитарной помощи, он тоже был полностью уничтожен. Пострадали и близлежащие жилые дома.Горит дом в частном секторе, мужчина подъезжает на машине к оцеплению. Происходит ожидаемый и безнадежный диалог.- Туда нельзя.- Пропустите, у меня там дом горит.Ему, сжалившись, дают пройти сквозь строй силовиков. Но видно, что дом уже догорает, от него мало что осталось."Это, конечно, беспрецедентно страшная история, потому что Украина американским оружием как настоящие террористы бомбят мирные города", - комментирует произошедшее замглавы Херсонской Военно-гражданской администрации Екатерина Губарева.По ее словам, спасатели работают над разбором завалов и тушением пожаров, спецслужбы расследуют обстоятельства происшедшего.Также она сообщила, что в Херсонской военно-гражданской администрации принято решение выплатить по 400 тысяч рублей пострадавшим и по 2 миллиона рублей семьям погибших.В ВГА Новой Каховки рассказали, что ущерб будут подсчитывать еще как минимум один день – столь масштабные повреждения получил город.По состоянию на вечер 12-го июля в общественные приемные обратились 135 человек с заявлениями о разрушении жилья, обращения продолжают поступать.Как рассказали в Новокаховской ВГА, в результате обстрела повреждены 62 многоквартирных дома, две школы, три детских сада, три ПТУ и приборостроительный техникум. На рынках помимо гуманитарной помощи уничтожены склады с продовольствием и одеждой."Очередное доказательство от нацистов, что им плевать на мирных жителей. Они готовы лишить их всего. Но мы рядом, Россия рядом и есть кому помочь", – подбодрил жителей города глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.По его словам, часть помощи для пострадавших заберут из центра гуманитарной помощи в Херсоне. Уже отправили около тысячи продовольственных пакетов – это порядка 5 тонн продуктов. Поможет и Крым, и другие регионы России. Новая Каховка не останется одна со своей бедой.Украинское государство в очередной раз доказывает своей бесчеловечностью, что утратило право на существование, полагают в военно-гражданской администрации. Уничтожая людей и территории, которые называет своими, киевский режим показывает, что они для него не значат ровным счетом ничего.Единственное, что беспокоит представителей нынешней украинской власти, это их собственное благополучие, ради которого они готовы пожертвовать любым количеством собственных граждан – это утверждения властей Новой Каховки и региона, наглядно подтверждаются картинами разрушений в городе.После картин разрушенного города, даже сухие официальные цифры вызывают эмоции: одна ракета ударила по складам с селитрой, находившимся за городской чертой близ Каховской ГЭС, а другая – прямиком в центральный городской рынок. Официально подтверждено, что в результате удара погибло два человека, один из них – сторож, работавший на рынке. Семеро числятся пропавшими без вести, о них заявили родственники.90 человек обратились за медицинской помощью, 10 из них проходят лечение в стационаре с переломами и множественными повреждениями мягких тканей, угроз для их жизни нет. Один из них – ребенок.

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

сво, херсонская область, новая каховка, himars, всу, эксклюзив