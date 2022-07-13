https://ukraina.ru/20220713/1036320444.html

Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине

Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине

На Западе всё чаще беспокоятся о судьбе поставляемого Украине оружия. В Стамбуле прошли переговоры по зерновому вопросу. Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T22:29

2022-07-13T22:29

2022-07-13T22:31

украина

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На Западе всё чаще беспокоятся о судьбе поставляемого Украине оружия. В Стамбуле прошли переговоры по зерновому вопросу.О существующей обеспокоенности судьбой оружия, поставляемого Украине сообщило издание Financial Times. По его информации, НАТО хочет ужесточить контроль над процессом передачи оружия Украине."Всё это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для её пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили", - описал проблему изданию один из западных чиновников.По его словам, дальнейшая судьба оружия неизвестна. Чиновник заявил, что после перехода вооружений через польскую границу они не знают, используется ли техника Украиной и находится ли она в стране вообще. По информации издания, некоторые члены НАТО обсуждают с Украиной создание системы отслеживания, может быть, это будет выглядеть как детализированный перечень, добавили там.При этом Украина продолжает просить оружие. Так, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Пётр Порошенко в эфире французского телеканала LCI призвал Францию нарастить поставки оружия на Украину."Мы сейчас нуждаемся для контрнаступлении,<...>в артиллерии, дронах, системах радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетах, нуждаемся в БМП. Я воочию увидел, что каждая позиция по оказанной помощи будет высокопрофессионально и высокоэффективно использоваться сильнейшими воинами Европы – воинами Украины", – сказал заявил Порошенко.По его словам, сегодня именно вооружение — главная проблема украинской армии."Сегодня – это не война пехоты. Это война дронов. Это война артиллерии. Это война наступательных БМП. Это война радиоэлектронной борьбы. Основная причина ранений наших военных, <...>, – это не пулевые ранения, не снайперский огонь. Сегодня 95% ранений – это российская артиллерия, у которой есть неограниченный запас и количество снарядов", – констатировал Порошенко.Лидер "Европейской солидарности" подчеркну, что нужно резко и немедленно увеличить поступление оружия украинским военным на наиболее ответственных участках фронта.В тот же день правительство Германии опубликовало список переданного Украине оружия, техники и другой помощи."В рамках бюджета средства на инициативу по модернизации были увеличены до €2 млрд на 2022 год. Дополнительные средства предназначены, прежде всего, для Украины", - говорится в сообщении.Так, помощь Украине включает, в частности: 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами; 14,0 тыс. противотанковых мин; 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER; 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела"; 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами); 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию; 50 противобункерных ракет; 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами; 100 тыс. ручных гранат; 5,3 тыс. зарядов взрывчатки; 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов; 350 тыс. других детонаторов; 10500 снарядов калибра 155 мм; 10 противодроновых пушек; 14 противодроновых датчиков и генераторов помех; 100 автоинжекторных устройств; 28 000 боевых касок; 15 паллет военного обмундирования; 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы); 100 палаток; 12 генераторов; 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов; 125 биноклей.Также Германия передала Украине: 1200 больничных коек; 18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников; защитная одежда, хирургические маски; 10 000 спальных мешков; 600 защитных очков; радиочастотную систему; 3000 полевых телефонов; полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией); 353 очков ночного видения; 4 электронных средства борьбы с дронами; 165 полевых биноклей; медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки); 38 лазерных дальномеров; дизельное топливо и бензин (как указано в сообщении, поставки топлива продолжаются); 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей; 500 медицинских сеток; 402 000 пайков; запчасти для МиГ-29; 30 автомобилей.Кроме того, был опубликован и список оружия, которое Германия планирует передать Украине. В него входят: 53 тыс. выстрелов зенитных боеприпасов; 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов; 3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000; 4 тыс. выстрелов зенитных танковых боеприпасов; 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов; 14 тягачей и 14 полуприцепов; 2 тягача и 4 прицепа; 43 разведывательных дрона; одно высокочастотное устройство с оборудованием; 10 защищенных автомобилей; 7 глушилок; 8 электронных устройств защиты от дронов; 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования; 65 холодильников для медикаментов; один пункт дезактивации транспортных средств; 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, перевооружение финансируется Германией); 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов; система ПВО IRIS-T SLM; РЛС обнаружения артиллерии COBRA; 80 пикапов; 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом; 100 тыс. аптечек; 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.Переговоры о вывозе сельхозпродукцииВечером 13 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о том, что делегации из России, Турции, Украины и ООН достигли договоренности о создании координационного центра по вывозу зерна в Стамбуле."В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. <…> Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему", — отметил он.На следующей неделе, по словам Акара, украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."Будут еще раз рассмотрены все детали, и мы поставим подписи под подготовленным нами документом", — добавил министр.Ещё утром этого же дня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры по зерну в нескольких шагах от завершения."Мы в двух шагах от договорённости с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна", - заявил Кулеба.Накануне МИД Украины подтвердил проведение 13 июля четырехсторонних переговоров в Стамбуле по вывозу украинского зерна с участием Украины, Турции, ООН и России.Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив проблемы вывоза зерна из Украины и необходимость создать коридоры в Черном море.Утром в среду, 13 июля, РИА Новости сообщило, что российская делегация уже приехала в Стамбул, где обсудит с военными делегациями Турции, Украины и представителями ООН зерновой вопрос. Об этом агентству сообщила дипломатический источник. При этом раскрыть, где именно пройдет встреча, он отказался.По словам дипломатического источника РИА Новости, надежды на то, что стороны смогут достичь консенсуса, были довольно большими.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Россия такие обвинения отвергает, указывая на то, что Украина сама создала множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.При этом украинскую сторону уже уличили в уничтожении урожая зерновых. Как заявил 13 июля в комментарии РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские силовики поджигают поля с пшеницей на границе с регионом."Вертолётом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им всё равно", - заявил он.По его словам, киевские власти живут за счет грантов коллективного Запада, а простые люди их мало интересуют.Во второй половине 13 июля генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов."Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", - заявил Конашенков.Когда стало известно о завершении переговоров, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, назвал это "критически важным прогрессом", а также выразил надежду, что очередной их этап приведет к официальному соглашению.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

украина