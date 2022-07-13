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В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну

В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну - 13.07.2022 Украина.ру

В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну

В Стамбуле 13 июля прошли переговоры по вопросу зерна в Черноморских портах, Россия представила пакет предложений, об этом заявили в Минобороны РФ

2022-07-13T18:20

2022-07-13T18:20

2022-07-13T18:20

спецоперация

новости

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Переговоры между делегациями России и Украины, турецкой стороной и представителями ООН продолжались несколько часов.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости