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В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну - 13.07.2022 Украина.ру
В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
В Стамбуле 13 июля прошли переговоры по вопросу зерна в Черноморских портах, Россия представила пакет предложений, об этом заявили в Минобороны РФ
2022-07-13T18:20
2022-07-13T18:20
2022-07-13T18:20
спецоперация
новости
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Переговоры между делегациями России и Украины, турецкой стороной и представителями ООН продолжались несколько часов.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
В Стамбуле 13 июля прошли переговоры по вопросу зерна в Черноморских портах, Россия представила пакет предложений, об этом заявили в Минобороны РФ
Переговоры между делегациями России и Украины, турецкой стороной и представителями ООН продолжались несколько часов.
Российская делегация представила пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса.
Игорь Конашенков
представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.