https://ukraina.ru/20220713/1036314889.html

Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было

Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было - 13.07.2022 Украина.ру

Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предсказал Украине "победу в Херсоне", поздравив с "победой в Киеве", запись он опубликовал в своем аккаунте в Twitter

2022-07-13T17:55

2022-07-13T17:55

2022-07-13T17:55

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Саакашвили назвал исторической победу Украины в "битве за Киев", которой не было, и предсказал "победу" в Херсоне."После неминуемой победы в Херсоне судьба войны будет окончательно предрешена. Все остальное будет делом техники. Молюсь за ВСУ", - написал он.За последнее время — это первое публичное высказывание одиозного политика. Он был арестован 1 октября 2021 года и до сих пор находится в месте заключения.В начале лета адвокат Саакашвили сообщал о его тяжелой болезни, политик не выходил в медиа-пространство и информации о его состоянии не было.Ранее 13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель Киева – возвращение потерянных территорий на юге.В интервью Украина.ру заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заметил, что у ВСУ нет ударной силой для наступления на Херсон, и "освобождать" Киеву его не от кого – там живут херсонцы и они делают свой выбор.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости