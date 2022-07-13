Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было - 13.07.2022 Украина.ру
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Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было - 13.07.2022 Украина.ру
Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предсказал Украине "победу в Херсоне", поздравив с "победой в Киеве", запись он опубликовал в своем аккаунте в Twitter
2022-07-13T17:55
2022-07-13T17:55
новости
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Саакашвили назвал исторической победу Украины в "битве за Киев", которой не было, и предсказал "победу" в Херсоне."После неминуемой победы в Херсоне судьба войны будет окончательно предрешена. Все остальное будет делом техники. Молюсь за ВСУ", - написал он.За последнее время — это первое публичное высказывание одиозного политика. Он был арестован 1 октября 2021 года и до сих пор находится в месте заключения.В начале лета адвокат Саакашвили сообщал о его тяжелой болезни, политик не выходил в медиа-пространство и информации о его состоянии не было.Ранее 13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель Киева – возвращение потерянных территорий на юге.В интервью Украина.ру заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заметил, что у ВСУ нет ударной силой для наступления на Херсон, и "освобождать" Киеву его не от кого – там живут херсонцы и они делают свой выбор.
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новости

Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было

17:55 13.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция партии "Движение новых сил" в Киеве
Пресс-конференция партии Движение новых сил в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предсказал Украине "победу в Херсоне", поздравив с "победой в Киеве", запись он опубликовал в своем аккаунте в Twitter
Саакашвили назвал исторической победу Украины в "битве за Киев", которой не было, и предсказал "победу" в Херсоне.
"После неминуемой победы в Херсоне судьба войны будет окончательно предрешена. Все остальное будет делом техники. Молюсь за ВСУ", - написал он.
За последнее время — это первое публичное высказывание одиозного политика. Он был арестован 1 октября 2021 года и до сих пор находится в месте заключения.
В начале лета адвокат Саакашвили сообщал о его тяжелой болезни, политик не выходил в медиа-пространство и информации о его состоянии не было.
Ранее 13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель Киева – возвращение потерянных территорий на юге.
В интервью Украина.ру заместитель председателя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заметил, что у ВСУ нет ударной силой для наступления на Херсон, и "освобождать" Киеву его не от кого – там живут херсонцы и они делают свой выбор.
 
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