https://ukraina.ru/20220713/1036311931.html
"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой - 13.07.2022 Украина.ру
"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
Пятый президент Украины Петр Порошенко отправился, по его словам, в зону боевых действий и опубликовал соответствующее видео, однако в ответ он получил негативную реакцию украинцев
2022-07-13T17:44
2022-07-13T17:44
2022-07-13T17:44
новости
порошенко
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101627/48/1016274816_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_0a4169a86ce066cd3bb2c60b7e5e3adf.jpg
Пользователей соцсетей позабавило то, что на кадрах создается впечатление совсем не фронтового региона, комментаторы не поверили, что Порошенко был на передовой и засомневались в его боеспособности.На одном из видео лидер "Европейской солидарности" задает вопрос:"Звуки взрывов слышите?"При этом, он находится в совершенно тихом месте и никаких взрывов на фоне нет.Ранее Порошенко уже попадал под шквал насмешек украинцев, когда в начале июля журналисты встретили его в Лондоне вместе с сыном призывного возраста.Сам политик в эфире телеканала LCI заявил 13 июля, что побывал в Херсонской области и знает, сколько и какого оружия необходимо Украине для контрнаступления.
/20220713/1036261645.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, порошенко
"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
Пятый президент Украины Петр Порошенко отправился, по его словам, в зону боевых действий и опубликовал соответствующее видео, однако в ответ он получил негативную реакцию украинцев
Пользователей соцсетей позабавило то, что на кадрах создается впечатление совсем не фронтового региона, комментаторы не поверили, что Порошенко был на передовой и засомневались в его боеспособности.
На одном из видео лидер "Европейской солидарности" задает вопрос:
При этом, он находится в совершенно тихом месте и никаких взрывов на фоне нет.
Ранее Порошенко уже попадал под шквал насмешек украинцев, когда в начале июля журналисты встретили его в Лондоне вместе с сыном призывного возраста.
Сам политик в эфире телеканала LCI заявил 13 июля, что побывал в Херсонской области и знает, сколько и какого оружия необходимо Украине для контрнаступления.