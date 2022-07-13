"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой - 13.07.2022 Украина.ру
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"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой - 13.07.2022 Украина.ру
"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
Пятый президент Украины Петр Порошенко отправился, по его словам, в зону боевых действий и опубликовал соответствующее видео, однако в ответ он получил негативную реакцию украинцев
2022-07-13T17:44
2022-07-13T17:44
новости
порошенко
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Пользователей соцсетей позабавило то, что на кадрах создается впечатление совсем не фронтового региона, комментаторы не поверили, что Порошенко был на передовой и засомневались в его боеспособности.На одном из видео лидер "Европейской солидарности" задает вопрос:"Звуки взрывов слышите?"При этом, он находится в совершенно тихом месте и никаких взрывов на фоне нет.Ранее Порошенко уже попадал под шквал насмешек украинцев, когда в начале июля журналисты встретили его в Лондоне вместе с сыном призывного возраста.Сам политик в эфире телеканала LCI заявил 13 июля, что побывал в Херсонской области и знает, сколько и какого оружия необходимо Украине для контрнаступления.
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новости, порошенко

"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой

17:44 13.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПетр Порошенко посетил Первую оперативную бригаду Национальной гвардии под Киевом
Петр Порошенко посетил Первую оперативную бригаду Национальной гвардии под Киевом - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Пятый президент Украины Петр Порошенко отправился, по его словам, в зону боевых действий и опубликовал соответствующее видео, однако в ответ он получил негативную реакцию украинцев
Пользователей соцсетей позабавило то, что на кадрах создается впечатление совсем не фронтового региона, комментаторы не поверили, что Порошенко был на передовой и засомневались в его боеспособности.
На одном из видео лидер "Европейской солидарности" задает вопрос:
"Звуки взрывов слышите?"
При этом, он находится в совершенно тихом месте и никаких взрывов на фоне нет.
Ранее Порошенко уже попадал под шквал насмешек украинцев, когда в начале июля журналисты встретили его в Лондоне вместе с сыном призывного возраста.
Сам политик в эфире телеканала LCI заявил 13 июля, что побывал в Херсонской области и знает, сколько и какого оружия необходимо Украине для контрнаступления.
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