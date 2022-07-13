https://ukraina.ru/20220713/1036311931.html

"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой

"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой - 13.07.2022 Украина.ру

"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой

Пятый президент Украины Петр Порошенко отправился, по его словам, в зону боевых действий и опубликовал соответствующее видео, однако в ответ он получил негативную реакцию украинцев

2022-07-13T17:44

2022-07-13T17:44

2022-07-13T17:44

новости

порошенко

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Пользователей соцсетей позабавило то, что на кадрах создается впечатление совсем не фронтового региона, комментаторы не поверили, что Порошенко был на передовой и засомневались в его боеспособности.На одном из видео лидер "Европейской солидарности" задает вопрос:"Звуки взрывов слышите?"При этом, он находится в совершенно тихом месте и никаких взрывов на фоне нет.Ранее Порошенко уже попадал под шквал насмешек украинцев, когда в начале июля журналисты встретили его в Лондоне вместе с сыном призывного возраста.Сам политик в эфире телеканала LCI заявил 13 июля, что побывал в Херсонской области и знает, сколько и какого оружия необходимо Украине для контрнаступления.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, порошенко