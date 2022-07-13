https://ukraina.ru/20220713/1036311507.html

Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом

Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом - 13.07.2022 Украина.ру

Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом

Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T18:16

2022-07-13T18:16

2022-07-13T18:16

1941

великая отечественная война

история

николаевская область

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13 июля 1941 года у села Филяновка расчёт "сорокапятки", из засады, с малой дистанции, подбил 4 танка. Причём два из них в одиночку, из орудия с повреждённым прицелом, поразил наводчик расчёта Яков Харитонович Кольчак. Уже 2 августа, первым за войну из артиллеристов, его удостоили звания Героя Советского Союза, но награда не сразу "нашла героя"Яков Кольчак родился 25 декабря 1918 года в селе Раково Елисаветградского уезда Херсонской губернии (в н.в. Вознесенский район Николаевской области). Раково (Раковцы) было основано в эпоху русско-турецких войн как "арнаутское село" выходцами с Балкан (албанцы, волохи, болгары), перешедшими на русскую службу. По инициативе Потемкина они составили один из полков созданного светлейшим Бугского казачьего войска.Родители Кольчака крестьянствовали, жили небогато, поэтому Яша, закончив пять классов школы, пошёл работать чабаном – пасти овец, в селе Саханское Ширяевского района Одесской области. Позже он стал у чабанов бригадиром. В январе 1940 года его призвали на службу в ряды Красной Армии. 22 июня 1941 года Яков Кольчак служил наводчиком противотанкового орудия – "сорокапятки", в составе 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии 55-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта. Чуть позже дивизию передали 18-й армии Южного фронта.13 июля 1941 года расчёт Якова Харитоновича вместе со своим орудием находились в засаде, у дороги, возле села Филяновка Новоушицкого района Каменец-Подольской области (в н.в. Хмельницкая область). В этом месте главная дорога разделялась на пять, и приказ был остановить здесь врага любой ценой. Вернулась разведка, по их сообщениям в направлении артиллеристов со стороны села Миньковцы шла механизированная колона противника. Наступал 9-й батальон 1-й моторизованной бригады 1-го подвижного венгерского корпуса. В авангарде колонны двигались лёгкие танки "Тольди I".Оставаясь незамеченными, противотанкисты подпустили головную машину на "пистолетную" дистанцию, ведения огня прямой наводкой – порядка 150 метров. Прогремел первый выстрел, и танк замер, следом за ним вспыхнул второй танк. Поначалу венгры опешили от неожиданности, но быстро пришли в себя.Орудие раскрыло своё местоположение, и ответным огнём враг перебил почти весь расчёт, остался один Кольчак. Дальше он вёл бой в одиночку: сам себе подносил снаряды, сам заряжал, сам наводил (так как прицел на пушке оказался разбит осколками, это приходилось делать по стволу), сам стрелял. Неравный бой продолжался около часа. Яков Харитонович успел уничтожить ещё два танка, пока одна из бронированных машин не прорвалась на позицию артиллеристов и не раздавила орудие гусеницами.Любопытно, что этот бой после войны был описан в книгах обеих сторон-участниц боестолкновения: в СССР в книге Сергея Александровича Борзенко "Жизнь на войне", он во время войны служил фронтовым корреспондентом газеты "Знамя Родины" и был свидетелем того боя, и в Венгрии в книге "Венгерская сталь" ("MagyarSteel").Бывшие противники признавали потерю только двух танков: капитана Тибора Карпатя и сержанта Паля Хабеля, выжил только экипаж первой машины. При этом в венгерской книге утверждается, что венгры, якобы, уничтожили три орудия (хотя там было всего одно) и захватили Филяновку. Так что они факт подвига Кольчака подтверждают.17 июля командир 169-стрелковой дивизии генерал-майор Иван Евдокимович Турунов представил Кольчака к званию Героя Советского Союза. Командир 55-го стрелкового корпуса генерал-майор Константин Аполлонович Коротеев имел на этот счёт своё мнение, он посчитал, что ордена Красного Знамени для наводчика будет вполне достаточно. Разрешил их невольный спор, командующий 18-й армией генерал-лейтенант Андрей Кириллович Смирнов, поставив на представлении свою резолюцию:"Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Дрался до тех пор, пока его орудие не было раздавлено танком". 2 августа 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "О присвоении звания Героя Советского Союза красноармейцу Кольчаку Я. Х."Но, к этому времени Герой в списках Красной Армии уже числился пропавшим без вести.24 июля 1941 года наши части с боями отступали на восток. В одном из боёв Кольчака ранили, однополчане посчитали его убитым и отступили, оставив Якова на поле боя. Как указано в наградном листе на орден Отечественной Войны II степени: "…был подобран на поле боя вражескими санитарами". Так Яков Харитонович оказался в немецком плену.Из располагавшегося на территории Молдовы концлагеря его освободили только 25 августа 1944 года наши наступавшие части 3-го Украинского фронта. Таким образом, он провёл в плену три года.После проверки СМЕРШа 7 сентября 1944 года Кольчака призвал райвоенкомат 37-й армии 3-го Украинского фронта. 7 октября его направили в 92-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, но позже перевели в 168-ю отдельную штрафную роту 57-й армии… рядовым. Так он в этой роте и служил до 1 апреля 1945 года, прошёл путь от рядового до ефрейтора – командира отделения штрафников.Сначала Яков Харитонович исполнял обязанности связного командира роты: доставлял приказания, таскал на передовую боеприпасы. 1 февраля 1945 года он отличился в бою – лично уничтожил трёх гитлеровцев. Его представили к ордену Красной Звезды, но в результате наградили только медалью "За боевые заслуги".16-18 марта в боях на реке Драва, при ликвидации вражеского плацдарма, Кольчак по личной инициативе вовремя доставил на "передок" шесть ящиков с патронами и пять ящиков с гранатами, при этом, лично уничтожил двенадцать гитлеровцев. Также он вынес с поля боя пятерых раненых бойцов с оружием. За этот подвиг его наградили орденом Отечественной Войны II степени, правда, уже после войны – 23 мая 1945 года.28 марта, будучи уже командиром отделения, во время проводившейся на территории Венгрии и Австрии Венской наступательной операции при прорыве обороны противника ефрейтор Кольчак первым ворвался во вражескую траншею, убил десяток гитлеровцев и ещё семерых взял в плен.29 марта, преследуя отступающего противника, он уничтожил три пулемётных расчёта. Вечером того же дня его отделение ворвалось на окраину города Надьканижа (Медье Зала, Венгрия) и держало там оборону до подхода основных сил.1 апреля севернее того же населённого пункта отделение Якова Харитоновича форсировало канал и, проникнув в тыл противника, посеяло там панику. Штрафники закидали гранатами и расстреляли из пистолетов-пулемётов две автомашины и артиллерийское орудие с расчётом. Кольчака представили к награждению орденом Красного Знамени, но в результате наградили только орденом Красной Звезды, который считался мене ценным.В этот же день Кольчака тяжело ранило осколком снаряда – его отправили в госпиталь, там он и встретил Победу.17 ноября 1945 года Якова Харитоновича демобилизовали по состоянию здоровья. Он вернулся на родину, в село Раково Вознесенского района Николаевской области, и уже только здесь, встав на учёт в райвоенкомате, узнал, что ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.По такому случаю, анкету Героя отредактировали, и нигде и никогда в Советском Союзе более не упоминалось, что он был в плену и воевал в штрафбате. Информация об этом осталась только в сохранившихся в недрах архивов Министерства Обороны наградных листах на орден Отечественной Войны II степени, орден Красной Звезды и медаль "За боевые заслуги". В наградном же листе на Героя Советского Союза указано, что в плен его никогда не брали.Так, например, его сын – Борис Яковлевич Кольчак, рассказывая о подвиге своего отца сообщает:"…В этом бою отец получил тяжелейшие ранения и контузию. Долго находился на излечении. А так как весь расчет был уничтожен, то и отца по ошибке посчитали погибшим. Мы получили извещение о его смерти. В действительности же, после госпиталя, отец возвратился на фронт и вновь встал у прицела орудия. В 1944-1945 годах был старшиной 116-го стрелкового полка и воевал до самой Победы! Вернулся отец в родное село весь израненный, со множеством осколков в теле".Как указано в справке райвоенкома Вознесенского райвоенкомата, награждение Якова Харитоновича Кольчака состоялось в Кремле 15 марта 1947 года. Первый артиллерист, удостоенный в годы Великой Отечественной Войны высокого звания Герой Советского Союза, получил заслуженные в бою высокие награды, орден Ленина и Золотую Звезду № 3180, едва ли не последним.В 1948 году он вступил в ряды ВКП(б). С этого же года и по 1955-й Кольчака избирали депутатом Николаевского областного Совета Народных Депутатов.Сначала Яков Харитонович работал управляющим отделением совхоза, а затем его назначили председателем колхоза "Победа". В 1953 году он окончил 3-годичную школу агрономов.К сожалению, прожил герой недолго – умер от полученных в годы войны ран 7 марта 1955 года в возрасте 37 лет. Похоронили его в родных местах в селе Вороновка Вознесенского района Николаевской области.В память о подвиге Героя установлены обелиски в селе Вороновка и в районном центре, возле которого он совершил свой подвиг – посёлке городского типа Новая Ушица. В нём же его именем названа улица.

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Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

1941, великая отечественная война, история, николаевская область