https://ukraina.ru/20220713/1036311390.html

Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео

Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео - 13.07.2022 Украина.ру

Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео

Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T17:21

2022-07-13T17:21

2022-07-13T17:21

украина

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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке Западом стратегического плана нападения на Россию, а также трёхстороннюю встречу в Стамбуле по урегулированию зернового вопроса:00:48 – Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о стратегическом плане Запада в нападении на Россию: насколько это вероятно?08:14 - Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерновому вопросу: сдвинется ли ситуация с мертвой точки?15:18 – Поджоги полей пшеницы на границе с Херсонской областью: какие цели преследует Киев?17:13 – "Северный поток" и турбины: почему Зеленский винит Германию и Канаду продолжая транзит газа через Украину?20:55 - Блокада Калининграда: к чему приведёт полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и РФ? В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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