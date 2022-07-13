https://ukraina.ru/20220713/1036311390.html
Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео - 13.07.2022 Украина.ру
Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 13.07.2022
2022-07-13T17:21
2022-07-13T17:21
2022-07-13T17:21
украина
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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке Западом стратегического плана нападения на Россию, а также трёхстороннюю встречу в Стамбуле по урегулированию зернового вопроса:00:48 – Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о стратегическом плане Запада в нападении на Россию: насколько это вероятно?08:14 - Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерновому вопросу: сдвинется ли ситуация с мертвой точки?15:18 – Поджоги полей пшеницы на границе с Херсонской областью: какие цели преследует Киев?17:13 – "Северный поток" и турбины: почему Зеленский винит Германию и Канаду продолжая транзит газа через Украину?20:55 - Блокада Калининграда: к чему приведёт полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и РФ? В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, видео
Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке Западом стратегического плана нападения на Россию, а также трёхстороннюю встречу в Стамбуле по урегулированию зернового вопроса:
00:48 – Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о стратегическом плане Запада в нападении на Россию: насколько это вероятно?
08:14 - Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерновому вопросу: сдвинется ли ситуация с мертвой точки?
15:18 – Поджоги полей пшеницы на границе с Херсонской областью: какие цели преследует Киев?
17:13 – "Северный поток" и турбины: почему Зеленский винит Германию и Канаду продолжая транзит газа через Украину?
20:55 - Блокада Калининграда: к чему приведёт полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и РФ?
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.