https://ukraina.ru/20220713/1036311107.html

Эксперт объяснил, что в Кремле на самом деле думают о войне с Польшей на Украине

Эксперт объяснил, что в Кремле на самом деле думают о войне с Польшей на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, что в Кремле на самом деле думают о войне с Польшей на Украине

Если бы угроза прямого военного конфликта с Польшей была серьезной, то военные это всё суммировали бы, проанализировали бы и передали бы на уровень высшего руководства России. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-13T20:00

2022-07-13T20:00

2022-07-13T20:00

польша

украина

россия

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможность нападения Польши на Россию или Белоруссию, заявил, что эти риски должны оценивать военные.Если Песков переадресовал ответ на этот вопрос военным, это значит, что те данные, которую получают наши военные разведчики, на настоящий момент не позволяют считать эту угрозу реальной, отметил эксперт."И потом, чем Польша может нападать? Они же сами жалуются, что они передали все свои пушки и танки украинцам. Даже если у них что-то припрятано, то с этим не нападают", - указал Стремидловский.Собеседник издания добавил, что Польша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, украина, россия