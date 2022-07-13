https://ukraina.ru/20220713/1036306706.html

Украинский фронт: буря в перспективе

Украинский фронт: буря в перспективе - 13.07.2022 Украина.ру

Украинский фронт: буря в перспективе

На донбасском фронте пока без перемен, если не считать того, что ВСУ с помощью западной дальнобойной артиллерии, в частности HIMARS, разносят склады с... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T18:01

2022-07-13T18:01

2022-07-13T18:01

эксклюзив

донбасс

всу

обстрелы

himars

херсон

авдеевка

авиация

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На донбасском фронте пока без перемен, если не считать того, что ВСУ с помощью западной дальнобойной артиллерии, в частности HIMARS, разносят склады с боеприпасами в глубине территории ЛДНР.После завершения боев по взятию Северодонецка и Лисичанска на фронтах Донбасса, в общем-то, стороны взяли паузу. Серьезного наступления со стороны союзных сил ЛДНР и России пока нет. Части отдыхают. Идет перегруппировка и доукомплектация воинских подразделений с обеих сторон. Никто не сомневается, что следующей целью союзных сил будет освобождение Славянска, Краматорска и Артемовска (Бахмута).Что показала ситуация с HIMARS?Прежде всего, наше шапкозакидательство и несерьезное отношение к войне. Так считают собеседники Украина.ру из среды военных."Вот тут пишут, что у украинцев в городах, где с помощью HIMARS выносили наши склады и командные пункты, были свои корректировщики на местах, которые все обстрелы фиксировали в реальном времени на видео и отсылали потом снятое в штабы. Мол, поэтому и такая точность попаданий.Чепуха. У них все эти склады уже давно на их картах зафиксированы, - не сомневается военный из ДНР с позывным "Филин". - Если склад с 2015 года находится в городе N по адресу – улица Иванова, 15, так он спустя 7 лет там и дальше находится. Так что им никакая спутниковая разведка не нужна. И корректировщики не нужны. Забивай координаты в HIMARS и бей по складу.Мы как кучковали технику в одном месте, так и продолжаем кучковать. А по этим местам и бьет украинская артиллерия. Когда начнем уроки уже извлекать?".Наш собеседник указывает, в чем разница украинского и нашего подхода к подготовке к войне."За 7-8 лет, которые прошли после активных боевых действий в 2014-2015 г.г. в Донбассе, мы имели возможность и время подготовиться к предстоящей войне. Но почему-то не подготовились. Почему? Потому что противника недооценивали, потому что относились к нему с презрением. Ну как можно хорошо готовится, если ты заранее считаешь своего будущего противника слабаком, которому ты дашь пару подзатыльников, и он убежит от тебя.Как наши рассуждали? Да ну, с кем там воевать? Да мы им нашими "Калибрами" как врежем, так они от страха в свои шаровары наложат и сразу же сдадутся. А они не сдались.Украинцы все свои позиции забетонировали, так как готовились именно к войне с Россией, и мы их с трудом оттуда сейчас выбиваем, а у нас укрепления тяп-ляп. А что говорить тогда о подземных складах, которые можно было за это время построить, но не построили, потому что к противнику относились без уважения. Мол, что там со складами может страшного случится.Все сегодняшние плачевные события - это урок для нас. Врага надо уважать, тогда расслабляться не будем и будем всегда готовиться как надо. Кстати, если американцы предоставят Украине серьезные системы ПВО, то есть опасность, что наше превосходство в ракетах будет нивелировано", - не сомневается "Филин".Может, не на Херсон, а на Белгород?Зачем Украина публично объявляет, что собирается наступать на Херсон и отвоевывать у России юг? Может быть, это, на самом деле, дезинформация? Один из офицеров Народной милиции ДНР с позывным "Гринвич" в разговоре с Украина.ру на этот вопрос отвечает положительно. Да, дезинформация."Украинцы, по данным нашей разведки, сейчас активно и хорошо тренируют призывников и резервистов. Кстати, ведь новобранцы тренируются не только на территории Британии. Они тренируются и на Украине, несмотря на угрозу уничтожения личного состава российскими ракетами: и на территории Киевской области, и в других областях.Почему мы считаем, что они двинут на Херсон? А почему вы не думаете, что они двинут, на самом деле, на Белгород или на Курск? Если, кстати, двинут, то нам надо будет с других участков фронта снимать людей и бросать их под Белгород. Поймите, у нас небольшой резерв в отличие от ВСУ, которые пополнились мобилизованными. Мы же ее не проводили", - считает "Гринвич".Где наша фронтовая авиация?Бойцов на фронте, которые несколько месяцев пытаются под Донецком овладеть Авдеевкой и Марьинкой, интересует вопрос, почему укрепленные позиции не бомбит российская фронтовая авиация."Тут речь идет не о штурмовиках, которые вылетают и бьют чем-то высокоточным. Речь идет об обычной фронтовой авиации, которая просто начинает ковровые бомбардировки украинских позиций. Ведь давно уже известно, что в Марьинке никакого мирного населения давно уже нет. Нет его и на Спартаке, и в других населенных пунктах по всей линии фронта. Почему в таком случае нельзя поднять в небо 30-40 бомбардировщиков с авиабомбами 60-70-х, которыми забиты наши склады в Сибири? Это произведет ошеломляющий эффект на ВСУ. Да, может, собьют один-два самолета, но зато мы им врежем по самое не хочу", - полагает военнослужащий ДНР с позывным "Жук".При этом все наши информаторы в Донбассе говорят о серьезной подготовке союзных войск то ли к контратак45ам, то ли к дальнейшим наступательным действиям на украинском фронте.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, донбасс, всу, обстрелы, himars, херсон, авдеевка, авиация