В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына - 13.07.2022 Украина.ру
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В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына - 13.07.2022 Украина.ру
В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
Одиозный украинский политик Алексей Гончаренко 13 июля резко отреагировал в своем Telegram-канале на признание Северной Кореей ДНР
2022-07-13T16:51
2022-07-13T16:51
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В его канале появилась нецензурная запись, с угрозой лично председателю Государственного совета КНДР Ким Чем Ыну.Следующим постом Гончаренко съязвил, что речь не шла о губернаторе Николаевской области Виталие Киме."Не этот Ким, наш как раз нормальный", - написал депутат.Ранее КНДР признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.
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новости, кндр, рада, украина

В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына

16:51 13.07.2022
 
© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Корею
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Корею
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
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Одиозный украинский политик Алексей Гончаренко 13 июля резко отреагировал в своем Telegram-канале на признание Северной Кореей ДНР
В его канале появилась нецензурная запись, с угрозой лично председателю Государственного совета КНДР Ким Чем Ыну.
Следующим постом Гончаренко съязвил, что речь не шла о губернаторе Николаевской области Виталие Киме.
"Не этот Ким, наш как раз нормальный", - написал депутат.
Ранее КНДР признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.
Митинг в честь пятилетия провозглашения ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
15:45
Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНРКНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Такое заявление 13 июля сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
 
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