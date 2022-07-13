https://ukraina.ru/20220713/1036302972.html
В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына - 13.07.2022 Украина.ру
В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
Одиозный украинский политик Алексей Гончаренко 13 июля резко отреагировал в своем Telegram-канале на признание Северной Кореей ДНР
2022-07-13T16:51
2022-07-13T16:51
2022-07-13T16:51
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В его канале появилась нецензурная запись, с угрозой лично председателю Государственного совета КНДР Ким Чем Ыну.Следующим постом Гончаренко съязвил, что речь не шла о губернаторе Николаевской области Виталие Киме."Не этот Ким, наш как раз нормальный", - написал депутат.Ранее КНДР признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.
/20220713/1036294057.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, рада, украина
В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
Одиозный украинский политик Алексей Гончаренко 13 июля резко отреагировал в своем Telegram-канале на признание Северной Кореей ДНР