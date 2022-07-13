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В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына

В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына - 13.07.2022 Украина.ру

В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына

Одиозный украинский политик Алексей Гончаренко 13 июля резко отреагировал в своем Telegram-канале на признание Северной Кореей ДНР

2022-07-13T16:51

2022-07-13T16:51

2022-07-13T16:51

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В его канале появилась нецензурная запись, с угрозой лично председателю Государственного совета КНДР Ким Чем Ыну.Следующим постом Гончаренко съязвил, что речь не шла о губернаторе Николаевской области Виталие Киме."Не этот Ким, наш как раз нормальный", - написал депутат.Ранее КНДР признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, рада, украина