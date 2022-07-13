https://ukraina.ru/20220713/1036299690.html

Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля

Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля - 13.07.2022 Украина.ру

Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля

Корейская Народно-Демократическая Республика признала Донецкую Народную Республику. Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T16:19

2022-07-13T16:19

2022-07-13T16:36

кндр

порошенко

украина

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Корейская Народно-Демократическая Республика признала Донецкую Народную Республику. Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко сообщил о готовности ВСУ к контрнаступлению. Украинские военные продолжают нести потери.О признании КНДР ДНР сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", - заявил Пушилин.Он заявил, что в ДНР признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса. "Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество", - подчеркнул Пушилин.Новости о признании ДНР со стороны КНДР вызвали негативную реакцию на Украине."Б****, Ким, придётся тебя от******* (побить — Ред.)", - заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.При этом он подчеркнул, что речь идёт именно о главе КНДР Ким Чен Ыне, а не о главе Николаевской областной военной администрации Виталии Киме. Последний, по словам Гончаренко "как раз нормальный".Контрнаступление от ПорошенкоЗаявление о контрнаступлении Порошенко сделал в эфире французского телеканала LCI."Я как раз вернулся из Херсонской области. Сегодня на юге присутствует часть артиллерии, поставленной нашими союзниками и партнёрами. Мы слышим, что артиллерия наконец-то начала отвечать", - заявил Порошенко.По его словам, картина в прифронтовых зонах печальная — много разрушений."Мы сейчас нуждаемся для контрнаступлении <...> в артиллерии, дронах, системах радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетах, нуждаемся в БМП. Я воочию увидел, что каждая позиция по оказанной помощи будет высокопрофессионально и высокоэффективно использоваться сильнейшими воинами Европы – воинами Украины", – сказал заявил Порошенко.По его словам, сегодня именно вооружение — главная проблема украинской армии."Сегодня – это не война пехоты. Это война дронов. Это война артиллерии. Это война наступательных БМП. Это война радиоэлектронной борьбы. Основная причина ранений наших военных <...> – это не пулевые ранения, не снайперский огонь. Сегодня 95% ранений – это российская артиллерия, у которой есть неограниченный запас и количество снарядов", – констатировал Порошенко.По его словам, на наиболее ответственных участках фронта нужно резко и немедленно увеличить поступление оружия.Он также заявил о том, что Украина ожидает от Франции ужесточения санкционной политики.При этом ранее западные издания сообщили об обеспокоенности по поводу невозможности контролировать оборот поставляемого Украине вооружения.Потери УкраиныДнём на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка", - отметил Конашенков.По его словам, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники."В районе населённого пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, ещё 10 украинских военнослужащих захвачены в плен", - рассказал Конашенков.Он отметил, что за прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населённого пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" на огневых позициях в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", - заявил представитель Минобороны РФ.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102-х районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах."Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один – МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, ещё один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны", - отметил Конашенков.Также, средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегирёвка Николаевской области и Карповка Донецкой Народной Республики."Перехвачено пять украинских баллистических ракет "Точка-У" над населёнными пунктами Весёлая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской Народной Республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка Донецкой Народной Республики, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской Народной Республики и города Луганск", - заявил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплексов, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

кндр, порошенко, украина