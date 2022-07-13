https://ukraina.ru/20220713/1036298553.html

Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля

Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля - 13.07.2022 Украина.ру

Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля

Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T16:47

2022-07-13T16:47

2022-07-13T18:21

зерно

анналена бербок

беженцы

украина

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Зерно мира на УкраинеВ Стамбуле начались переговоры военных делегаций РФ, Украины, Турции и представителей ООН по решению вопроса с вывозом зерна из украинских портов.В преддверии встречи дипломатический источник РИА Новости оценил как высокие шансы на достижение консенсуса – состоявшиеся ранее консультации по отдельности с представителями и РФ, и Украины прошли конструктивно, обе стороны открыты к переговорам.Даже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El País, опубликованном 13 июля, заявил, что Москва и Киев находятся в двух шагах от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна.«Если встреча будет успешной, а надежда на это есть, она может способствовать урегулированию кризиса на Украине. Как минимум не допустить его усугубления. Решение проблемы с вывозом зерна с Украины будет победой международного сообщества в поисках путей решения кризиса на Украине и недопущения его перерастания из формата ограниченного конфликта в глобальный», — уверен турецкий политолог Мюхиттин Атаман.В свою очередь, эксперт по вопросам безопасности Четинер Четин убеждён, что решение проблемы с вывозом по Чёрному морю украинского, а в перспективе и российского зерна будет способствовать сближению России и Украины. Кроме того, это предотвратит продовольственный кризис в странах Ближнего Востока и Африки, импортирующих украинскую сельскохозяйственную продукцию.«При достижении договорённостей в Стамбуле можно ожидать смягчения ограничений в отношении РФ, в частности, касающихся страхования и фрахта судов. Думаю, что эти вопросы проговариваются с ООН, представители которой примут участие во встрече», — сказал он.Как сообщил дипломатический источник РИА Новости, санкции в банковских и страховых операциях против РФ действительно учитываются при обсуждении соглашения по зерну, обойти эти моменты невозможно.Беженцы-невозвращенцыВ период с начала военной спецоперации РФ (с 24 февраля) по 5 июля, по информации ООН, территорию Украины покинули около 8,8 млн человек.Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало 13 июля доклад, в котором отображены результаты опроса порядка 4900 украинцев, прибывших в Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.«Большинство беженцев с Украины надеются вернуться домой как можно скорее, но около 2/3 (65%. — Ред.) рассчитывают остаться в принимающих странах до тех пор, пока не утихнут военные действия и не улучшится ситуация с безопасностью», — говорится в документе.16% опрошенных планируют вернуться на Украину в ближайшие 2 месяца. Из этого числа 15% намерены оставаться в стране временно с целью навестить родственников или помочь им эвакуироваться.«Из тех, кто хочет вернуться, 40% планировали сделать это в ближайший месяц. Однако планы беженцев относительно того, оставаться ли им на месте или переезжать, существенно различались в зависимости от региона происхождения, времени, прошедшего с момента перемещения, и принимающих стран. Более высокая доля беженцев из Киева и районов на западе планировала вернуться, в отличие от тех, кто прибыл с востока и севера», — отмечается в докладе.Бербок примерила на себя украинскость29 апреля около 30 деятелей культуры и искусства Германии, в том числе музыканты, артисты, драматург Мартин Вальзер, журналисты, направили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом как можно скорее положить конец конфликту на Украине и отказаться от поставок тяжёлого вооружения Киеву.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию Stern, опубликованном 13 июля, ответила на это обращение: «Как украинка, я нашла бы это письмо наивным, тревожным и высокомерным. Какое право имеет министр иностранных дел Германии решать за Украину, какую часть её страны передать, сколько миллионов её граждан должны подчиниться власти России?»При этом она считает, что имеет право оценивать перспективы переговорного процесса между Киевом и Москвой — дипломат заявила, что не видит возможности для переговоров с Россией. За сразу подверглась критике со стороны читателей немецкой газеты Die Welt.«Тот, кто не видит возможности для переговоров, совершенно не подходит на должность министра иностранных дел», — написал Simon S.Rheinländer тоже считает, что Бербок не может возглавлять внешнеполитическое ведомство — она даже не знает, что такое переговоры.«Заявления Бербок не имеют значения. Она всё равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые», — написала Claudine G.Многие читатели посоветовали министру пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства.«Бербок, похоже, получает твёрдые указания от Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира», — считает пользователь SM.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

зерно, анналена бербок, беженцы, украина