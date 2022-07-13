https://ukraina.ru/20220713/1036296361.html

"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"

"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку" - 13.07.2022 Украина.ру

"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил специальную сетевую программу, с помощью которой можно писать электронные доносы на врагов... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T17:44

2022-07-13T17:44

2022-07-13T17:44

кабмин

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил специальную сетевую программу, с помощью которой можно писать электронные доносы на врагов народа – то есть на своих знакомых, родственников и соседей.Для этого создали специальный чат-бот под названием "єВорог" ("Есть враг"). С помощью этого приложения, которое разработали украинские программисты, можно оформить "заявку о коллаборанте" и отправить ее со своего смартфона в Службу безопасности Украины.Это может сделать даже ребенок – ведь чтобы оформить подобную жалобу, нужно всего лишь нужно нажать на несколько клавиш.По словам чиновника, чат-бот уже активно работает и через него успели переслать более двух тысяч таких заявок. Михаил Федоров с гордостью опубликовал в своем телеграмм-канале скриншоты сообщений с реальными примерами политических доносов, на основании которых сейчас уже проводятся следственные проверки.В одном из них фигурирует жительница села, которая якобы ждет ребенка от россиянина. И это представляется украинскому министру государственным преступлением. В другом доносе жалуются на человека, который имеет родню среди "сепаратистов" и поддерживает с ними личные связи. А значит, по мнению Федорова, может передавать врагам какую-то секретную информацию.Администраторы чат-бота публикуют множество примеров поступивших к ним электронных доносов на украинских граждан, которые в основном касаются жителей Херсонской, Запорожской и Харьковской областей."Заняла должность директора Олешковской школы №4 при окупационной власти"."Собирала списки для выплаты финансовой помощи пенсионерам в размере (помощи) 10 тысяч российских рублей"."9 мая посетила Крым с георгиевской лентой"."Постит антиукраинскую риторику"."Работает бухгалтером в херсонском Дворце творчества"."Обвиняет ВСУ в обстрелах мирного населения"."Считает, что в Украине есть фашисты"."Помогал организовывать футбольный матч в день России"."Занимает официальную должность заместителя главы УТОГ (клуб глухих в городе Херсон). Помогает инвалидам российской гуманитарной помощью".Использование цифровой программы приведет к лавине таких доносов, от которых пострадает огромное количество жителей Украины. Доносить будут из-за личной неприязни, из зависти, из корыстных побуждений – например, чтобы подставить соперника, убрать конкурента, завладеть землей и имуществом репрессированного "врага".Множество психически неадекватных людей дадут волю своим параноидальным фобиям, и развернут охоту на подозрительных граждан, разоблачая в них хорошо замаскировавшихся диверсантов. Доносить будут буквально на все – на подозрительный вид, неправильный язык, не личные отношения. Ведь доносчики уже залезли в чужую постель, обвиняя украинку в порочащих сексуальных связях с иностранцами и врагами.Конечно, такую ситуацию нельзя назвать уникальной. Она вполне обычна для любого тоталитарного общества, описана в знаменитых книгах и фильмах, где моделировались различные сценарии грядущей антиутопии. Но если раньше стукачи писали в "органы" анонимные письма, подбрасывая их в почтовый ящик, теперь к их услугам современные технологии.Процесс автоматизирован, его уже поставили на поток, а новый чат-бот широко рекламируется в государственных медиа. Через какое-то время Украина поставит абсолютный мировой рекорд по количеству политических доносов на душу населения. И профессиональные патриоты будут с гордостью хвастаться миллионами доносов, заново актуализируя известную цитату из Сергея Довлатова."А что за запах такой в воздухе? Точно! Пахнет 1937-м годом…Если вдруг вы не нравитесь соседу по лестничной клетке, он с лёгкостью может накатать кляузу на вас. Прям, как по написанному в романах Дж. Оруэлла. Или, как в ненавистных нам тоталитарных государствах. А может коррупционеров и мародеров ловить и привлекать к ответственности? Так как там насчёт реальной борьбы с преступниками?" – пишет об этом украинский эксперт и блогер Дмитрий Спивак.Упоминание сталинской эпохи отнюдь не выглядит эмоциональным преувеличением. Как сообщают правозащитные группы, за последние четыре месяца на Украине арестовали 32 624 украинца, которых обвиняют в "государственной измене" или "коллаборационизме". Таким образом, на каждый день арестовывают около двенадцать человек, которых называют государственными изменниками.А офис генерального прокурора Украины официально подтвердил, что с 24 февраля до 12 июля 2022 против украинских граждан было открыто 1550 уголовных дел за "коллаборационную деятельность", по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до пятнадцати лет тюрьмы.За что наказывают этих людей? Об этом можно судить по очередному приговору, про который пишут сегодня на Украине. Как сообщила прокуратура Ивано-Франковской области, суд приговорил к пяти годам лишения свободы местную жительницу, бывшую гражданку России. Ее обвинили в "пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима". Потому что осужденная украинка опубликовала в интернете фотографии с изображением запрещенных советских символов."Прокурор сказал, что обвиняемая на протяжении 2019-22 годов в запрещенной социальной сети "Вконтакте" систематически распространяла, а также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима", – говорится об этом в официальном коммюнике.В ближайшее время на Украине осудят множество подобных "изменников", используя возможности программы для доносов. Но расплатой за это будет атмосфера страха, которая охватит украинское общество. Люди будут еще тщательныее скрывать свои мысли, чтобы их не обвинили в измене на основании неосторожной фразы. Украинцы перестанут доверять близким и друзьям, а в обиход войдут новые истории про современных "павликов морозовых", готовых подставить под удар государства собственную семью.А в довершение всего от доносов пострадают сами доносчики, потому что в эпоху тоталитаризма политические обвинения нередко возвращаются к ним бумерангом, в качестве расплаты за карму.

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Александр Савко

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Александр Савко

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