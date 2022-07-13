https://ukraina.ru/20220713/1036294057.html
Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНР
Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНР - 13.07.2022 Украина.ру
Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНР
КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Такое заявление 13 июля сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
2022-07-13T15:45
2022-07-13T15:45
2022-07-13T15:52
днр
кндр
независимость
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Ранее независимость ДНР признала Россия. Об аналогичных планах также заявили власти Сирии.Представительство ДНР в Москве также распространило фото, на котором посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил главе представительства Ольги Макеевой документ о решении правительства Северной Корее о признании республики.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, кндр, независимость
Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНР
15:45 13.07.2022 (обновлено: 15:52 13.07.2022)
КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Такое заявление 13 июля сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
Ранее независимость ДНР признала Россия. Об аналогичных планах также заявили власти Сирии.
"Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии"
Представительство ДНР в Москве также распространило фото, на котором посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил главе представительства Ольги Макеевой документ о решении правительства Северной Корее о признании республики.