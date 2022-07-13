https://ukraina.ru/20220713/1036294057.html

Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНР

Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНР - 13.07.2022 Украина.ру

Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНР

КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Такое заявление 13 июля сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале

2022-07-13T15:45

2022-07-13T15:45

2022-07-13T15:52

днр

кндр

независимость

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Ранее независимость ДНР признала Россия. Об аналогичных планах также заявили власти Сирии.Представительство ДНР в Москве также распространило фото, на котором посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль вручил главе представительства Ольги Макеевой документ о решении правительства Северной Корее о признании республики.

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2022

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днр, кндр, независимость