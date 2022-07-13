Украинских чиновников обвинили в игнорировании государственного языка - 13.07.2022 Украина.ру
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Украинских чиновников обвинили в игнорировании государственного языка
Украинских чиновников обвинили в игнорировании государственного языка - 13.07.2022 Украина.ру
Украинских чиновников обвинили в игнорировании государственного языка
Украинский омбудсмен по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь заявил, что в условиях "военного времени" часть чиновников нарушает закон о госязыке, передает Интерфакс-Украина 13 июля
2022-07-13T14:00
2022-07-13T14:12
новости
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Он напомнил, что рабочим языком органов власти, местного самоуправления, предприятий и организаций государственной и коммунальной форм собственности должен быть украинский, но ряд госчиновников продолжают игнорировать эту норму.Использование русского, "негосударственного", языка специальная комиссия зафиксировала даже у руководителей военных администраций, чиновников местных советов и начальников коммунальных служб.Кроме того, использование русского языка возмутило его и в телевизионном эфире, соцсетях и Telegram-каналах.С момента госпереворота на Украине в 2014 году принимается все больше и больше законов, ограничивающих использование русского языка в сфере государственного управления, образования, бизнеса и даже в быту. Несмотря на то, что подавляющая часть жителей Украины остается русскоязычной, государство обязывает людей создавать видимость "одного родного языка", исключительно украинского. С началом российской спецоперации ситуация многократно ухудшилась, теле и радиовищание на русском языке было полностью запрещено, а беженцы, уехавшие на запад страны регулярно сообщают о притеснении, оскорблениях и даже избиениях со стороны западноукраинских ура-патриотов.
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новости

Украинских чиновников обвинили в игнорировании государственного языка

14:00 13.07.2022 (обновлено: 14:12 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украинский омбудсмен по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь заявил, что в условиях "военного времени" часть чиновников нарушает закон о госязыке, передает Интерфакс-Украина 13 июля
Он напомнил, что рабочим языком органов власти, местного самоуправления, предприятий и организаций государственной и коммунальной форм собственности должен быть украинский, но ряд госчиновников продолжают игнорировать эту норму.
Использование русского, "негосударственного", языка специальная комиссия зафиксировала даже у руководителей военных администраций, чиновников местных советов и начальников коммунальных служб.
Кроме того, использование русского языка возмутило его и в телевизионном эфире, соцсетях и Telegram-каналах.

И хотя сейчас мы фиксируем значительно меньше случаев использования "негосударственного" языка в эфирах телевизионных каналов, чем, скажем, в марте и апреле этого года, некоторые чиновники продолжают нарушать закон.

Тарас Креминь
Тарас Креминь
Украинский омбудсмен по вопросам защиты государственного языка
С момента госпереворота на Украине в 2014 году принимается все больше и больше законов, ограничивающих использование русского языка в сфере государственного управления, образования, бизнеса и даже в быту. Несмотря на то, что подавляющая часть жителей Украины остается русскоязычной, государство обязывает людей создавать видимость "одного родного языка", исключительно украинского.
С началом российской спецоперации ситуация многократно ухудшилась, теле и радиовищание на русском языке было полностью запрещено, а беженцы, уехавшие на запад страны регулярно сообщают о притеснении, оскорблениях и даже избиениях со стороны западноукраинских ура-патриотов.
 
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