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Украинских чиновников обвинили в игнорировании государственного языка

Украинских чиновников обвинили в игнорировании государственного языка - 13.07.2022 Украина.ру

Украинских чиновников обвинили в игнорировании государственного языка

Украинский омбудсмен по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь заявил, что в условиях "военного времени" часть чиновников нарушает закон о госязыке, передает Интерфакс-Украина 13 июля

2022-07-13T14:00

2022-07-13T14:00

2022-07-13T14:12

новости

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Он напомнил, что рабочим языком органов власти, местного самоуправления, предприятий и организаций государственной и коммунальной форм собственности должен быть украинский, но ряд госчиновников продолжают игнорировать эту норму.Использование русского, "негосударственного", языка специальная комиссия зафиксировала даже у руководителей военных администраций, чиновников местных советов и начальников коммунальных служб.Кроме того, использование русского языка возмутило его и в телевизионном эфире, соцсетях и Telegram-каналах.С момента госпереворота на Украине в 2014 году принимается все больше и больше законов, ограничивающих использование русского языка в сфере государственного управления, образования, бизнеса и даже в быту. Несмотря на то, что подавляющая часть жителей Украины остается русскоязычной, государство обязывает людей создавать видимость "одного родного языка", исключительно украинского. С началом российской спецоперации ситуация многократно ухудшилась, теле и радиовищание на русском языке было полностью запрещено, а беженцы, уехавшие на запад страны регулярно сообщают о притеснении, оскорблениях и даже избиениях со стороны западноукраинских ура-патриотов.

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новости