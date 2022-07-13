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"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*
"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию* - 13.07.2022 Украина.ру
"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу Верховной Рады Украины юридически безграмотной из-за внесенного на рассмотрение законопроекта о признании независимости "Ичкерии"
2022-07-13T13:41
2022-07-13T13:41
2022-07-13T13:41
рамзан кадыров
песков
украина
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Песков назвал внесенный в Раду законопроект о признании независимости Ичкерии юридической безграмотностью, напомнив, что такого субъекта не существует. Документ ранее внесли в Верховную Раду депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале также поднял на смех этот законопроект. Он назвал эту новость "уморительной".Глава Чечни также добавил, что эту республику ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы в 2007 году. Всё, что оставалось в этом проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило "полтора человека", но и он был распущен в 2009 году.Он также предложил депутатам Рады "парочку идей для продуктивной и непыльной работенки украинских законотворцев" провести дебаты о признании Плутона планетой или "поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".*Организация запрещена в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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рамзан кадыров, песков, украина
"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу Верховной Рады Украины юридически безграмотной из-за внесенного на рассмотрение законопроекта о признании независимости "Ичкерии"
Песков назвал внесенный в Раду законопроект о признании независимости Ичкерии юридической безграмотностью, напомнив, что такого субъекта не существует.
Документ ранее внесли в Верховную Раду депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.
Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале также поднял на смех этот законопроект. Он назвал эту новость "уморительной".
Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует.
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Глава Чечни также добавил, что эту республику ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы в 2007 году. Всё, что оставалось в этом проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило "полтора человека", но и он был распущен в 2009 году.
Он также предложил депутатам Рады "парочку идей для продуктивной и непыльной работенки украинских законотворцев" провести дебаты о признании Плутона планетой или "поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".
*Организация запрещена в РФ