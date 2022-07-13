"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию* - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220713/1036241032.html
"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*
"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию* - 13.07.2022 Украина.ру
"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу Верховной Рады Украины юридически безграмотной из-за внесенного на рассмотрение законопроекта о признании независимости "Ичкерии"
2022-07-13T13:41
2022-07-13T13:41
рамзан кадыров
песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102214/70/1022147078_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2fca2d07dc82faa72bfed8df63a51d91.jpg
Песков назвал внесенный в Раду законопроект о признании независимости Ичкерии юридической безграмотностью, напомнив, что такого субъекта не существует. Документ ранее внесли в Верховную Раду депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале также поднял на смех этот законопроект. Он назвал эту новость "уморительной".Глава Чечни также добавил, что эту республику ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы в 2007 году. Всё, что оставалось в этом проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило "полтора человека", но и он был распущен в 2009 году.Он также предложил депутатам Рады "парочку идей для продуктивной и непыльной работенки украинских законотворцев" провести дебаты о признании Плутона планетой или "поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".*Организация запрещена в РФ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102214/70/1022147078_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_7e5589edd10a000abef3b4260d5c4eb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
рамзан кадыров, песков, украина

"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*

13:41 13.07.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу Верховной Рады Украины юридически безграмотной из-за внесенного на рассмотрение законопроекта о признании независимости "Ичкерии"
Песков назвал внесенный в Раду законопроект о признании независимости Ичкерии юридической безграмотностью, напомнив, что такого субъекта не существует.
Документ ранее внесли в Верховную Раду депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале также поднял на смех этот законопроект. Он назвал эту новость "уморительной".

Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует.

Бокс. Бой Александра Поветкина и Майка Переса
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Глава Чечни также добавил, что эту республику ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы в 2007 году. Всё, что оставалось в этом проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило "полтора человека", но и он был распущен в 2009 году.
Он также предложил депутатам Рады "парочку идей для продуктивной и непыльной работенки украинских законотворцев" провести дебаты о признании Плутона планетой или "поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".
*Организация запрещена в РФ
 
Рамзан КадыровПесковУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
Лента новостейМолния