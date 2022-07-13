https://ukraina.ru/20220713/1036241032.html

"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*

"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию* - 13.07.2022 Украина.ру

"Просто юридический казус": Песков высмеял Украину за намерение признать Ичкерию*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу Верховной Рады Украины юридически безграмотной из-за внесенного на рассмотрение законопроекта о признании независимости "Ичкерии"

2022-07-13T13:41

2022-07-13T13:41

2022-07-13T13:41

рамзан кадыров

песков

украина

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Песков назвал внесенный в Раду законопроект о признании независимости Ичкерии юридической безграмотностью, напомнив, что такого субъекта не существует. Документ ранее внесли в Верховную Раду депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале также поднял на смех этот законопроект. Он назвал эту новость "уморительной".Глава Чечни также добавил, что эту республику ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы в 2007 году. Всё, что оставалось в этом проекте Запада, это "телефонный парламент", в который входило "полтора человека", но и он был распущен в 2009 году.Он также предложил депутатам Рады "парочку идей для продуктивной и непыльной работенки украинских законотворцев" провести дебаты о признании Плутона планетой или "поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".*Организация запрещена в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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рамзан кадыров, песков, украина