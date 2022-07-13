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«Выработали иммунитет к бациллам национализма»: Выдрин назвал лидеров украинского Олимпа

«Выработали иммунитет к бациллам национализма»: Выдрин назвал лидеров украинского Олимпа - 13.07.2022 Украина.ру

«Выработали иммунитет к бациллам национализма»: Выдрин назвал лидеров украинского Олимпа

политолог Дмитрий Выдрин дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, кого сейчас можно выделить на политическом Олимпе Украины

2022-07-13T09:01

2022-07-13T09:01

2022-07-13T11:56

новости

дмитрий выдрин

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«Я прежде всего выделяю тех персон, которые были инфицированы бациллами национализма, но смогли частично или полностью выздороветь. То есть выработали в своем организме определенный иммунитет. Такие, например, как Юрий Подоляка в экспертной среде, Татьяна Монтян в правовой, или Илья Кива в политической», — считает эксперт.Он пояснил, что украинская общественная среда крайне токсична, и выжить в ней, стать «крысоедом» без подобной трансформации крайне проблематично. Однако, добавил политолог, если на Украине восстановится нормальная политическая жизнь и будет снят запрет на оппозиционные политические партии, то появятся новые лидеры.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий выдрин