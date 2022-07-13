https://ukraina.ru
«Выработали иммунитет к бациллам национализма»: Выдрин назвал лидеров украинского Олимпа
«Выработали иммунитет к бациллам национализма»: Выдрин назвал лидеров украинского Олимпа - 13.07.2022 Украина.ру
«Выработали иммунитет к бациллам национализма»: Выдрин назвал лидеров украинского Олимпа
политолог Дмитрий Выдрин дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, кого сейчас можно выделить на политическом Олимпе Украины
2022-07-13T09:01
2022-07-13T09:01
2022-07-13T11:56
новости
дмитрий выдрин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103110/43/1031104340_0:15:1025:591_1920x0_80_0_0_0dae9a2e3ec70645ee6df9a709794f7b.jpg.webp
«Я прежде всего выделяю тех персон, которые были инфицированы бациллами национализма, но смогли частично или полностью выздороветь. То есть выработали в своем организме определенный иммунитет. Такие, например, как Юрий Подоляка в экспертной среде, Татьяна Монтян в правовой, или Илья Кива в политической», — считает эксперт.Он пояснил, что украинская общественная среда крайне токсична, и выжить в ней, стать «крысоедом» без подобной трансформации крайне проблематично. Однако, добавил политолог, если на Украине восстановится нормальная политическая жизнь и будет снят запрет на оппозиционные политические партии, то появятся новые лидеры.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103110/43/1031104340_46:0:955:682_1920x0_80_0_0_ddcb9ae17e336a611824617573d98122.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий выдрин
«Выработали иммунитет к бациллам национализма»: Выдрин назвал лидеров украинского Олимпа
09:01 13.07.2022 (обновлено: 11:56 13.07.2022)
политолог Дмитрий Выдрин дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, кого сейчас можно выделить на политическом Олимпе Украины
«Я прежде всего выделяю тех персон, которые были инфицированы бациллами национализма, но смогли частично или полностью выздороветь. То есть выработали в своем организме определенный иммунитет. Такие, например, как Юрий Подоляка в экспертной среде, Татьяна Монтян в правовой, или Илья Кива в политической», — считает эксперт.
Он пояснил, что украинская общественная среда крайне токсична, и выжить в ней, стать «крысоедом» без подобной трансформации крайне проблематично. Однако, добавил политолог, если на Украине восстановится нормальная политическая жизнь и будет снят запрет на оппозиционные политические партии, то появятся новые лидеры.
«Причем, приоритет, как в любой бедной стране, будет у представителей левых сил», — заключил он.
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным
можно прочитать здесь
.