https://ukraina.ru/20220713/1034347461.html

Удар по Луганску, польские "Крабы", помощь Германии Киеву. Хроника событий на утро 13 июля

Удар по Луганску, польские "Крабы", помощь Германии Киеву. Хроника событий на утро 13 июля - 13.07.2022 Украина.ру

Удар по Луганску, польские "Крабы", помощь Германии Киеву. Хроника событий на утро 13 июля

Украинская армия обстреляла Луганск. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о получении польских САУ Krab. Германия опубликовала список переданного... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T08:45

2022-07-13T08:45

2022-07-13T14:17

эксклюзив

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Украинская армия обстреляла Луганск. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о получении польских САУ Krab. Германия опубликовала список переданного Украине оружияВ ночь на 13 июля ВСУ несколько раз обстреляли столицу ЛНР Луганск. Как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, как минимум четыре зенитные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.Позже подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.«ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Ред.) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан», — написал Марочко в своём Telegram-канале.По его словам, несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.«ВФУ (вооруженные формирования Украины) на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры столицы ЛНР Луганску… Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», — заявил Марочко.Позже представительство ЛНР в СЦКК уточнило информацию, заявив, что удары наносились из HIMARS.«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 23:35 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по Луганску с применением РСЗО HIMARS (9 ракет)», — указывалось в сообщении.До этого ВСУ нанесли удар системами HIMARS по Стаханову в ЛНР, в результате два человека погибли. Помимо погибших, ранения получили еще двое гражданских. Всего было выпущено шесть ракет, они повредили 11 жилых домов, а также здания детского сада и специализированной школы.Польские «Крабы»Министр обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак во время визита в Киев 12 июля сообщил о передаче Украине очередной партии самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, заявил в ночь на 13 июля во время обращения к украинцам президент Владимир Зеленский.«Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком — вице-премьер-министром и министром обороны Польши. А он привез нам «Крабы» — те, которые мощно накормят нашего врага огнём», — сказал он.При этом он не уточнил, сколько гаубиц получит Украина. Зеленский заявил, что говорил с Блащаком прежде всего о дальнейшем оборонном сотрудничестве.Калибр САУ Krab 155 мм. Артиллерийская установки весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 км, выпуская до 6 снарядов в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.Кроме того, Блащак во время визита в Киев обсуждал возможность обучения украинских военнослужащих на польской территории.«Мы также говорили о возможности обучения украинских военных в Польше. Сапёров можно готовить», — заявил Блащак.По его словам, поляки готовы учить украинских военных разминированию территорий.В целом же общая сумма польской военной помощи в Украине уже превышает $700 млн. Среди прочего она включает ПЗРК Piorun, САУ Krab и около 250 танков.Что Германия передала УкраинеПравительство Германии обнародовало полный список систем вооружения, техники, другой летальной и нелетальной помощи, переданной Украине. Соответствующий документ размещён на официальном сайте федерального правительства.«В рамках бюджета средства на инициативу по модернизации были увеличены до €2 млрд на 2022 год. Дополнительные средства предназначены, прежде всего, для Украины», — говорится в сообщении.Так, помощь Украине включает, в частности: 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами; 14,0 тыс. противотанковых мин; 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER; 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела»; 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами); 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию; 50 противобункерных ракет; 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами; 100 тыс. ручных гранат; 5,3 тыс. зарядов взрывчатки; 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов; 350 тыс. других детонаторов; 10500 снарядов калибра 155 мм; 10 противодроновых пушек; 14 противодроновых датчиков и генераторов помех; 100 автоинжекторных устройств; 28 000 боевых касок; 15 паллет военного обмундирования; 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы); 100 палаток; 12 генераторов; 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов; 125 биноклей.Также Германия передала Украине: 1200 больничных коек; 18 паллет медицинского материала, 60 хирургических светильников; защитная одежда, хирургические маски; 10 000 спальных мешков; 600 защитных очков; радиочастотную систему; 3000 полевых телефонов; полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией); 353 очков ночного видения; 4 электронных средства борьбы с дронами; 165 полевых биноклей; медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки); 38 лазерных дальномеров; дизельное топливо и бензин (как указано в сообщении, поставки топлива продолжаются); 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей; 500 медицинских сеток; 402 000 пайков; запчасти для МиГ-29; 30 автомобилей.Кроме того, был опубликован и список оружия, которое Германия планирует передать Украине. В него входят: 53 тыс. выстрелов зенитных боеприпасов; 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов; 3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000; 4 тыс. выстрелов зенитных танковых боеприпасов; 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов; 14 тягачей и 14 полуприцепов; 2 тягача и 4 прицепа; 43 разведывательных дрона; одно высокочастотное устройство с оборудованием; 10 защищенных автомобилей; 7 глушилок; 8 электронных устройств защиты от дронов; 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования; 65 холодильников для медикаментов; один пункт дезактивации транспортных средств; 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, перевооружение финансируется Германией); 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов; система ПВО IRIS-T SLM; РЛС обнаружения артиллерии COBRA; 80 пикапов; 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом; 100 тыс. аптечек; 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.«Немецкое оружие на Украине убивает русских людей. Неужели в Берлине нет никакого диссонанса?» — прокомментировал этот список российский журналист Александр Коц.Примечательно, что как сообщило немецкое издание Bild 3 июля союзникам удалось захватить одну из немецких гаубиц. При этом немецкая артиллерийская установка была поражена из немецкого же гранатомёта Panzerfaust, после чего экипаж бросил её.Также позже появилась видеозапись применения военнослужащими ВСУ немецкой гаубицы.«Расчёт вэсэушной гаубицы PzH 2000 за работой. Лица не скрывают и это замечательно, уже не расскажут про повара и писаря. P.S. Обратите внимание сколько места в самоходке», — прокомментировал видео воюющий в НМ ДНР Максим Фомин известный также как Владлен Татарский.Запад продолжает передавать Украине вооружение. Одновременно на Западе всё чаще звучит обеспокоенность по поводу судьбы переданного Украине оружия. Как сообщили изданию Financial Times два западных чиновника, ряд стран-членов НАТО обсуждает с Киевом создание системы отслеживания и инвентаризации оружия, поставляемого Украине.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив