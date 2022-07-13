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Мухин рассказал, как «комплекс политической неполноценности Запада» повлияет на его дальнейшую риторику

Мухин рассказал, как «комплекс политической неполноценности Запада» повлияет на его дальнейшую риторику - 13.07.2022 Украина.ру

Мухин рассказал, как «комплекс политической неполноценности Запада» повлияет на его дальнейшую риторику

Воинственность многих иностранных политиков и экспертов в последнее время очевидна. И связана она с тем, что Запад не добивается того, чего он намерен добиться с помощью своей военной помощи Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-07-13T08:44

2022-07-13T08:44

2022-07-13T11:11

новости

алексей мухин

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«То, что натовские страны уже находятся в прямом военном конфликте с Россией, хотя не признают этого, — это факт. Потому, что поставка развединформации, поставка вооружений, а также инструкторов-специалистов, обслуживающего персонала РСЗО, ракетных систем залпового огня — все это уже фактически не то, что поставило на грань конфликта с Россией страны НАТО, а уже вовлекло НАТО», — сказал эксперт.Не так давно Запад объявил Россию мировой угрозой номер один, заявив, что будет помогать Украине бороться с Москвой всеми возможными средствами. Стали звучать и слова о физическом воздействии НАТО на Россию.В частности, финский историк Юсси Ялонен сказал, что «пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу. Рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства».Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей мухин