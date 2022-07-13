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Мухин рассказал, как «комплекс политической неполноценности Запада» повлияет на его дальнейшую риторику
Мухин рассказал, как «комплекс политической неполноценности Запада» повлияет на его дальнейшую риторику - 13.07.2022 Украина.ру
Мухин рассказал, как «комплекс политической неполноценности Запада» повлияет на его дальнейшую риторику
Воинственность многих иностранных политиков и экспертов в последнее время очевидна. И связана она с тем, что Запад не добивается того, чего он намерен добиться с помощью своей военной помощи Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-07-13T08:44
2022-07-13T08:44
2022-07-13T11:11
новости
алексей мухин
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/sharing/article/1034347423.jpg?10234568131657699895
«То, что натовские страны уже находятся в прямом военном конфликте с Россией, хотя не признают этого, — это факт. Потому, что поставка развединформации, поставка вооружений, а также инструкторов-специалистов, обслуживающего персонала РСЗО, ракетных систем залпового огня — все это уже фактически не то, что поставило на грань конфликта с Россией страны НАТО, а уже вовлекло НАТО», — сказал эксперт.Не так давно Запад объявил Россию мировой угрозой номер один, заявив, что будет помогать Украине бороться с Москвой всеми возможными средствами. Стали звучать и слова о физическом воздействии НАТО на Россию.В частности, финский историк Юсси Ялонен сказал, что «пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу. Рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства».Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
/news/20220713/1034344210.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей мухин
Мухин рассказал, как «комплекс политической неполноценности Запада» повлияет на его дальнейшую риторику
08:44 13.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Воинственность многих иностранных политиков и экспертов в последнее время очевидна. И связана она с тем, что Запад не добивается того, чего он намерен добиться с помощью своей военной помощи Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
«То, что натовские страны уже находятся в прямом военном конфликте с Россией, хотя не признают этого, — это факт. Потому, что поставка развединформации, поставка вооружений, а также инструкторов-специалистов, обслуживающего персонала РСЗО, ракетных систем залпового огня — все это уже фактически не то, что поставило на грань конфликта с Россией страны НАТО, а уже вовлекло НАТО», — сказал эксперт.
Не так давно Запад объявил Россию мировой угрозой номер один, заявив, что будет помогать Украине бороться с Москвой всеми возможными средствами. Стали звучать и слова о физическом воздействии НАТО на Россию.
В частности, финский историк Юсси Ялонен сказал, что «пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства, — потерпела неудачу. Рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства».
Полностью интервью с Алексеем Мухиным
можно прочитать здесь
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