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Сотрудник МИД РФ рассказал о «болезненном» ответе на западные санкции

Сотрудник МИД РФ рассказал о «болезненном» ответе на западные санкции - 13.07.2022 Украина.ру

Сотрудник МИД РФ рассказал о «болезненном» ответе на западные санкции

Ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает 13 июля РИА Новости

2022-07-13T08:27

2022-07-13T08:27

2022-07-13T12:04

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санкции

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Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ужесточение специальных мер.«Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством РФ. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — отметил дипломат.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

/news/20220712/1034337499.html

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