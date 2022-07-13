Сотрудник МИД РФ рассказал о «болезненном» ответе на западные санкции - 13.07.2022 Украина.ру
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Сотрудник МИД РФ рассказал о «болезненном» ответе на западные санкции
Сотрудник МИД РФ рассказал о «болезненном» ответе на западные санкции - 13.07.2022 Украина.ру
Сотрудник МИД РФ рассказал о «болезненном» ответе на западные санкции
Ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает 13 июля РИА Новости
2022-07-13T08:27
2022-07-13T12:04
новости
санкции
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Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ужесточение специальных мер.«Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством РФ. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — отметил дипломат.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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новости, санкции

Сотрудник МИД РФ рассказал о «болезненном» ответе на западные санкции

08:27 13.07.2022 (обновлено: 12:04 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает 13 июля РИА Новости
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:47
Япония подстрекает страны G20 ввести санкции против РоссииГлава министерства иностранных дел (МИД) Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна захотела побудить нейтральные страны G20 ввести санкции против России, передает 12 июля РИА Новости
«Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан… Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — сказал Биричевский.
Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ужесточение специальных мер.
«Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством РФ. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными», — отметил дипломат.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
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