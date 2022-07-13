https://ukraina.ru

Fox News предрек Байдену «большой конфуз» в Саудовской Аравии

Fox News предрек Байдену «большой конфуз» в Саудовской Аравии - 13.07.2022 Украина.ру

Fox News предрек Байдену «большой конфуз» в Саудовской Аравии

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», такое мнение высказал 12 июля телеведущий Fox News Стюарт Варни

2022-07-13T07:58

2022-07-13T07:58

2022-07-13T12:06

новости

байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/45/1033354565_0:0:2867:1612_1920x0_80_0_0_f39a8f8fb7f71c4f87e357b703496880.jpg

По его словам, американский президент в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия.Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки».«Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», — резюмировал телеведущий.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Помощник Байдена по нацбезопасности Джон Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.

/news/20220710/1034325009.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, байден