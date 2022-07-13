Fox News предрек Байдену «большой конфуз» в Саудовской Аравии - 13.07.2022 Украина.ру
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Fox News предрек Байдену «большой конфуз» в Саудовской Аравии
Fox News предрек Байдену «большой конфуз» в Саудовской Аравии - 13.07.2022 Украина.ру
Fox News предрек Байдену «большой конфуз» в Саудовской Аравии
Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», такое мнение высказал 12 июля телеведущий Fox News Стюарт Варни
2022-07-13T07:58
2022-07-13T12:06
новости
байден
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По его словам, американский президент в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия.Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки».«Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», — резюмировал телеведущий.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Помощник Байдена по нацбезопасности Джон Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.
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новости, байден

Fox News предрек Байдену «большой конфуз» в Саудовской Аравии

07:58 13.07.2022 (обновлено: 12:06 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», такое мнение высказал 12 июля телеведущий Fox News Стюарт Варни
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 10:25
Ближневосточные ориентиры США: Байден объяснил, зачем летит в Саудовскую АравиюВизит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию должен помочь ему в противостоянии с Россией и Китаем, заявил он 9 июля в статье для The Washington Post
По его словам, американский президент в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия.
«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи — ред.)», — отметил он.
Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки».
«Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», — резюмировал телеведущий.
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Помощник Байдена по нацбезопасности Джон Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.
 
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