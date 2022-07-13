Член Запорожской ВГА анонсировал референдум по присоединению к РФ - 13.07.2022 Украина.ру
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Член Запорожской ВГА анонсировал референдум по присоединению к РФ
Член Запорожской ВГА анонсировал референдум по присоединению к РФ - 13.07.2022 Украина.ру
Член Запорожской ВГА анонсировал референдум по присоединению к РФ
Гарантировать безопасность Запорожской области может только статус субъекта РФ, референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать. Об этом 13 июля сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости
2022-07-13T07:47
2022-07-13T12:07
новости
референдум
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По его словам, киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести референдум.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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новости, референдум

Член Запорожской ВГА анонсировал референдум по присоединению к РФ

07:47 13.07.2022 (обновлено: 12:07 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Гарантировать безопасность Запорожской области может только статус субъекта РФ, референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать. Об этом 13 июля сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости
Херсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 10:01
Сначала референдум, потом выборы: власти Херсонской области озвучили дальнейшие планыВ освобожденной от власти киевского режима Херсонской области пройдет референдум по вопросу самоопределения региона. Об этом 7 июня заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости
По его словам, киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести референдум.
«Люди понимают, что только с Россией у них все будет хорошо», — подчеркнул глава.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
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