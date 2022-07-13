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Член Запорожской ВГА анонсировал референдум по присоединению к РФ

Член Запорожской ВГА анонсировал референдум по присоединению к РФ - 13.07.2022 Украина.ру

Член Запорожской ВГА анонсировал референдум по присоединению к РФ

Гарантировать безопасность Запорожской области может только статус субъекта РФ, референдум в регионе будет проведен, несмотря на попытки киевского режима этому помешать. Об этом 13 июля сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости

2022-07-13T07:47

2022-07-13T07:47

2022-07-13T12:07

новости

референдум

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По его словам, киевский режим своей злостью и ненавистью еще больше убеждает жителей области в необходимости как можно скорее провести референдум.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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2022

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новости, референдум