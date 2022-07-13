"Металлолом либо трофей": Леонков о перспективах западного оружия на Украине

«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой Каховке В течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались