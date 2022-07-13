"Металлолом либо трофей": Леонков о перспективах западного оружия на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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"Металлолом либо трофей": Леонков о перспективах западного оружия на Украине
"Металлолом либо трофей": Леонков о перспективах западного оружия на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
"Металлолом либо трофей": Леонков о перспективах западного оружия на Украине
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, как российские военные работают в условиях интенсивной западной военной поддержки Киева
2022-07-13T10:45
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новости
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Российские силы ПВО работают: сбивают «Буки-М2» и «Панцири» противника.Продемонстрировали эффективность совсем недавно — минус два «Хаймарса». И их количество будет стремится к нулю, рассказывает он.Киев усиленно ищет оружие по всему Западу, но каждый раз оно превращается в металлолом, либо в трофейный предмет для изучения, заключает эксперт.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, himars

"Металлолом либо трофей": Леонков о перспективах западного оружия на Украине

10:45 13.07.2022 (обновлено: 13:43 13.07.2022)
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, как российские военные работают в условиях интенсивной западной военной поддержки Киева
Новая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
Вчера, 15:51
«Бьют по мирным русским городам Херсонщины». Что говорят очевидцы об ударах HIMARS по Новой КаховкеВ течение четырех месяцев после фактического мирного перехода Таврического края под контроль России тут практически ничего не напоминало о военных действиях. Однако после получения американской и французской артиллерии Киев заговорил о скором наступлении на Херсон. Будет оно или нет, сказать трудно, но обстрелы городов Херсонщины уже начались
Российские силы ПВО работают: сбивают «Буки-М2» и «Панцири» противника.
«Есть чем сбивать, другой вопрос, что противник применяет тактику блуждающих РСЗО. У нас упирается это в возможности разведки. Но когда мы их обнаруживаем, и когда в воздухе есть звено дежурных истребителей, это эффективно», — отмечает Леонков.
Продемонстрировали эффективность совсем недавно — минус два «Хаймарса». И их количество будет стремится к нулю, рассказывает он.
Киев усиленно ищет оружие по всему Западу, но каждый раз оно превращается в металлолом, либо в трофейный предмет для изучения, заключает эксперт.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
 
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