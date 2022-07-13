"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе
09:30 13.07.2022 (обновлено: 12:29 13.07.2022)
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру о ходе выполнении российскими военными второй фазы спецоперации - ликвидации бандформирований в Донбассе
«На других направлениях тоже идут определенные действия, направленные на снижение урона от террористических атак на херсонском направлении, а также в сторону Каховской ГЭС. Там работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У», реактивные снаряды, которые запускаются в том числе по нашей территории», — рассказывает Леонков.
На этих направлениях, кстати, украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются проводить теракты, но это заканчивается неудачей — их или захватывают и они дают показания, или ликвидируют.
В Артемовске (Бахмуте) перед российскими военными стоит задача зайти в тыл авдеевской группировке. Территория ЛНР освобождена полностью, сейчас идут бои по освобождению севера ДНР, заключил эксперт.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.