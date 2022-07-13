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"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе

"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе - 13.07.2022 Украина.ру

"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру о ходе выполнении российскими военными второй фазы спецоперации - ликвидации бандформирований в Донбассе

2022-07-13T09:30

2022-07-13T09:30

2022-07-13T12:29

новости

спецоперация

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На этих направлениях, кстати, украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются проводить теракты, но это заканчивается неудачей — их или захватывают и они дают показания, или ликвидируют.В Артемовске (Бахмуте) перед российскими военными стоит задача зайти в тыл авдеевской группировке. Территория ЛНР освобождена полностью, сейчас идут бои по освобождению севера ДНР, заключил эксперт.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.

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новости