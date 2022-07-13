"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе - 13.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе
"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе - 13.07.2022 Украина.ру
"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру о ходе выполнении российскими военными второй фазы спецоперации - ликвидации бандформирований в Донбассе
2022-07-13T09:30
2022-07-13T12:29
новости
спецоперация
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На этих направлениях, кстати, украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются проводить теракты, но это заканчивается неудачей — их или захватывают и они дают показания, или ликвидируют.В Артемовске (Бахмуте) перед российскими военными стоит задача зайти в тыл авдеевской группировке. Территория ЛНР освобождена полностью, сейчас идут бои по освобождению севера ДНР, заключил эксперт.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости

"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в Донбассе

09:30 13.07.2022 (обновлено: 12:29 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру о ходе выполнении российскими военными второй фазы спецоперации - ликвидации бандформирований в Донбассе
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
6 июня, 16:51
Спецоперация РФ на Украине: кто в кого стреляетРанним утром 5 июня выпущенные из акватории Каспийского моря российские ракеты поразили объекты на территории киевского Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ). Минобороны РФ пояснило, что на заводе находилась боевая техника
«На других направлениях тоже идут определенные действия, направленные на снижение урона от террористических атак на херсонском направлении, а также в сторону Каховской ГЭС. Там работают комплексы ПВО, сбивают «Точки-У», реактивные снаряды, которые запускаются в том числе по нашей территории», — рассказывает Леонков.
На этих направлениях, кстати, украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются проводить теракты, но это заканчивается неудачей — их или захватывают и они дают показания, или ликвидируют.
В Артемовске (Бахмуте) перед российскими военными стоит задача зайти в тыл авдеевской группировке. Территория ЛНР освобождена полностью, сейчас идут бои по освобождению севера ДНР, заключил эксперт.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
 
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