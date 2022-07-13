"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации
05:30 13.07.2022 (обновлено: 14:18 13.07.2022)
Если военно-политическая обстановка сложится так, что Москве будет невыгодно наступать до западной Украины, то можно заключить мир на условиях сохранения за РФ занятых территорий или же распространить спецоперацию за пределы границ киевского режима, сказал украинский политолог, публицист, историк, дипломат Ростислав Ищенко в издании Украина.ру
По его словам, Россия устояла под финансово-экономическим ударом Запада, и она побеждает на Украине.
«Если военно-политическая обстановка сложится таким образом, что Москве будет невыгодно или невозможно наступать до западной границы Украины, всегда можно заключить компромиссный мир на условиях сохранения за Россией занятых территорий. Если же Запад войну на истощение проиграет уже этой зимой, то можно подумать и о распространении спецоперации по денацификации и демилитаризации за пределы Украины», — сказал Ищенко.
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По его мнению, как свидетельствует практика предыдущих лет, люди с лёгкостью примут необходимость денацификации Прибалтики сразу после Украины или даже параллельно, как и вынужденный отказ от освобождения Одессы, Днепропетровска и Киева.
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