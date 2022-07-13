"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации - 13.07.2022 Украина.ру
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"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации
"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации - 13.07.2022 Украина.ру
"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации
Если военно-политическая обстановка сложится так, что Москве будет невыгодно наступать до западной Украины, то можно заключить мир на условиях сохранения за РФ занятых территорий или же распространить спецоперацию за пределы границ киевского режима, сказал украинский политолог, публицист, историк, дипломат Ростислав Ищенко в издании Украина.ру
2022-07-13T05:30
2022-07-13T14:18
новости
ростислав ищенко
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По его словам, Россия устояла под финансово-экономическим ударом Запада, и она побеждает на Украине.По его мнению, как свидетельствует практика предыдущих лет, люди с лёгкостью примут необходимость денацификации Прибалтики сразу после Украины или даже параллельно, как и вынужденный отказ от освобождения Одессы, Днепропетровска и Киева.Полный текст можно прочитать здесь.
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новости, ростислав ищенко

"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации

05:30 13.07.2022 (обновлено: 14:18 13.07.2022)
 
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Если военно-политическая обстановка сложится так, что Москве будет невыгодно наступать до западной Украины, то можно заключить мир на условиях сохранения за РФ занятых территорий или же распространить спецоперацию за пределы границ киевского режима, сказал украинский политолог, публицист, историк, дипломат Ростислав Ищенко в издании Украина.ру
По его словам, Россия устояла под финансово-экономическим ударом Запада, и она побеждает на Украине.
«Если военно-политическая обстановка сложится таким образом, что Москве будет невыгодно или невозможно наступать до западной границы Украины, всегда можно заключить компромиссный мир на условиях сохранения за Россией занятых территорий. Если же Запад войну на истощение проиграет уже этой зимой, то можно подумать и о распространении спецоперации по денацификации и демилитаризации за пределы Украины», — сказал Ищенко.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 13:03
Война до победного распада. Министр Резников как творец смыслов и создатель сценариевВ последние дни министр обороны Украины Алексей Резников выступил сразу с рядом заявлений, дав несколько интервью крупным западным изданиям. Сама по себе медийная активность министра не то чтобы удивительна (он и раньше не прятался), но сейчас он оттеснил других ньюсмейкеров украинской власти. Тем более, что и заявления серьёзные
По его мнению, как свидетельствует практика предыдущих лет, люди с лёгкостью примут необходимость денацификации Прибалтики сразу после Украины или даже параллельно, как и вынужденный отказ от освобождения Одессы, Днепропетровска и Киева.
Полный текст можно прочитать здесь.
 
НовостиРостислав Ищенко
 
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