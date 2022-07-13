https://ukraina.ru/20220713/1034339716.html

"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации

"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации - 13.07.2022 Украина.ру

"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперации

Если военно-политическая обстановка сложится так, что Москве будет невыгодно наступать до западной Украины, то можно заключить мир на условиях сохранения за РФ занятых территорий или же распространить спецоперацию за пределы границ киевского режима, сказал украинский политолог, публицист, историк, дипломат Ростислав Ищенко в издании Украина.ру

2022-07-13T05:30

2022-07-13T05:30

2022-07-13T14:18

новости

ростислав ищенко

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По его словам, Россия устояла под финансово-экономическим ударом Запада, и она побеждает на Украине.По его мнению, как свидетельствует практика предыдущих лет, люди с лёгкостью примут необходимость денацификации Прибалтики сразу после Украины или даже параллельно, как и вынужденный отказ от освобождения Одессы, Днепропетровска и Киева.Полный текст можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко