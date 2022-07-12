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Военный эксперт предположил, что будет, если РФ объявит Украине войну

Военный эксперт предположил, что будет, если РФ объявит Украине войну - 13.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт предположил, что будет, если РФ объявит Украине войну

Если Россия объявит войну Украине, то в этом случае президент РФ будет иметь основания объявить мобилизацию военных, промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на освобожденных территориях Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-12T17:26

2022-07-12T17:26

2022-07-13T11:11

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«Россия может принять те меры, которые посчитает нужным. В том числе обвинить войну Украине.,, В этом случае президент [Владимир] Путин будет иметь основания объявить мобилизацию. Необязательно, что она будет тотальной, потому что мобрезерв России составляет 10 млн человек. Возможна мобилизация первой категории до 31 года. Будет мобилизация промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на освобожденных территориях Украины, потому что убийства продолжаются везде», — сказал Евссев.Но Россия может объявить Украине войну только в крайнем случае, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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