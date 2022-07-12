Военный эксперт предположил, что будет, если РФ объявит Украине войну - 13.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт предположил, что будет, если РФ объявит Украине войну
Военный эксперт предположил, что будет, если РФ объявит Украине войну - 13.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, что будет, если РФ объявит Украине войну
Если Россия объявит войну Украине, то в этом случае президент РФ будет иметь основания объявить мобилизацию военных, промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на освобожденных территориях Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-12T17:26
2022-07-13T11:11
новости
украина
россия
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&laquo;Россия может принять те меры, которые посчитает нужным. В том числе обвинить войну Украине.,, В этом случае президент [Владимир] Путин будет иметь основания объявить мобилизацию. Необязательно, что она будет тотальной, потому что мобрезерв России составляет 10 млн человек. Возможна мобилизация первой категории до&nbsp;31 года. Будет мобилизация промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на&nbsp;освобожденных территориях Украины, потому что убийства продолжаются везде&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Евссев.Но Россия может объявить Украине войну только в&nbsp;крайнем случае, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220711/1034328666.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия

Военный эксперт предположил, что будет, если РФ объявит Украине войну

17:26 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
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© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Если Россия объявит войну Украине, то в этом случае президент РФ будет иметь основания объявить мобилизацию военных, промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на освобожденных территориях Украины, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
«Россия может принять те меры, которые посчитает нужным. В том числе обвинить войну Украине.,, В этом случае президент [Владимир] Путин будет иметь основания объявить мобилизацию. Необязательно, что она будет тотальной, потому что мобрезерв России составляет 10 млн человек. Возможна мобилизация первой категории до 31 года. Будет мобилизация промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на освобожденных территориях Украины, потому что убийства продолжаются везде», — сказал Евссев.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 13:03
Война до победного распада. Министр Резников как творец смыслов и создатель сценариевВ последние дни министр обороны Украины Алексей Резников выступил сразу с рядом заявлений, дав несколько интервью крупным западным изданиям. Сама по себе медийная активность министра не то чтобы удивительна (он и раньше не прятался), но сейчас он оттеснил других ньюсмейкеров украинской власти. Тем более, что и заявления серьёзные
Но Россия может объявить Украине войну только в крайнем случае, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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