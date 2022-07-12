Минэнерго РФ разработает план газификации Запорожской области - Хуснуллин

Газ на Украине подорожает втрое. Кто за это заплатит В четверг, 26 мая, украинские СМИ сообщили, что компания «Нафтогаз трейдинг» планирует с 1 июня в три раза повысить цены на газ для поставщиков тепловой коммунальной энергии