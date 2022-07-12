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Минэнерго РФ разработает план газификации Запорожской области - Хуснуллин
Минэнерго РФ разработает план газификации Запорожской области - Хуснуллин - 13.07.2022 Украина.ру
Минэнерго РФ разработает план газификации Запорожской области - Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минэнерго в краткие сроки проработать план газификации Запорожской области, так как Киев принял решение о перекрытии поставок газа на освобожденные территории, написал он в своем Telegram-канале 12 июля
2022-07-12T17:14
2022-07-12T17:14
2022-07-13T11:11
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«Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья», — написал он.Он также подчеркнул, что государство будет оказывать всю необходимую поддержку региону.Ранее замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал, что украинский режим лишил газа мирных жителей освобожденной территории Запорожской области, перекрыв или перебив газопровод на пока еще контролируемой им территории к северу от Орехова.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, газ
Минэнерго РФ разработает план газификации Запорожской области - Хуснуллин
17:14 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минэнерго в краткие сроки проработать план газификации Запорожской области, так как Киев принял решение о перекрытии поставок газа на освобожденные территории, написал он в своем Telegram-канале 12 июля