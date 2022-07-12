https://ukraina.ru/20220712/1034343551.html

«Не тактику». Военный эксперт о том, что на самом деле обсуждали Шойгу и Кадыров на личной встрече

«Не тактику». Военный эксперт о том, что на самом деле обсуждали Шойгу и Кадыров на личной встрече - 13.07.2022 Украина.ру

«Не тактику». Военный эксперт о том, что на самом деле обсуждали Шойгу и Кадыров на личной встрече

Ранее прошла встреча главы Чечни Рамзана Кадырова с министром обороны Сергеем Шойгу. В прессу попало, что они обсуждали вопросы новой тактики. Но наверняка они обсуждали вопросы политического характера на освобожденных территориях. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-07-12T16:15

2022-07-12T16:15

2022-07-13T11:11

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В рядах защитников ДНР-ЛНР сражаются несколько тысяч коренных харьковчан и жителей Харьковской области. Если поступит конкретная задача по освобождению оставшихся территорий области и самого Харькова, этих людей будет больше, уверен Алехин.По его мнению, России следовало бы создать «Батальон Самообороны» или «Батальон Слобожанщина», чтобы он состоял именно из харьковчан, которые принимали участие в боевых действиях, загнанных на убой пленных вэсэушников, а также из мирных граждан освобожденных территорий, которые служили в армии.Это важный и очень непростой вопрос. Но он поспособствует тому, чтобы Украина была освобождена от нацистского киевского режима. А дальнейшую судьбу Украины будут решать сами украинцы, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, рамзан кадыров