https://ukraina.ru/20220712/1034343551.html
«Не тактику». Военный эксперт о том, что на самом деле обсуждали Шойгу и Кадыров на личной встрече
«Не тактику». Военный эксперт о том, что на самом деле обсуждали Шойгу и Кадыров на личной встрече - 13.07.2022 Украина.ру
«Не тактику». Военный эксперт о том, что на самом деле обсуждали Шойгу и Кадыров на личной встрече
Ранее прошла встреча главы Чечни Рамзана Кадырова с министром обороны Сергеем Шойгу. В прессу попало, что они обсуждали вопросы новой тактики. Но наверняка они обсуждали вопросы политического характера на освобожденных территориях. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-07-12T16:15
2022-07-12T16:15
2022-07-13T11:11
новости
сергей шойгу
рамзан кадыров
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В рядах защитников ДНР-ЛНР сражаются несколько тысяч коренных харьковчан и жителей Харьковской области. Если поступит конкретная задача по освобождению оставшихся территорий области и самого Харькова, этих людей будет больше, уверен Алехин.По его мнению, России следовало бы создать «Батальон Самообороны» или «Батальон Слобожанщина», чтобы он состоял именно из харьковчан, которые принимали участие в боевых действиях, загнанных на убой пленных вэсэушников, а также из мирных граждан освобожденных территорий, которые служили в армии.Это важный и очень непростой вопрос. Но он поспособствует тому, чтобы Украина была освобождена от нацистского киевского режима. А дальнейшую судьбу Украины будут решать сами украинцы, заключил собеседник издания.
/20220513/1033957932.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, рамзан кадыров
«Не тактику». Военный эксперт о том, что на самом деле обсуждали Шойгу и Кадыров на личной встрече
16:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Ранее прошла встреча главы Чечни Рамзана Кадырова с министром обороны Сергеем Шойгу. В прессу попало, что они обсуждали вопросы новой тактики. Но наверняка они обсуждали вопросы политического характера на освобожденных территориях. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
В рядах защитников ДНР-ЛНР сражаются несколько тысяч коренных харьковчан и жителей Харьковской области. Если поступит конкретная задача по освобождению оставшихся территорий области и самого Харькова, этих людей будет больше, уверен Алехин.
По его мнению, России следовало бы создать «Батальон Самообороны» или «Батальон Слобожанщина», чтобы он состоял именно из харьковчан, которые принимали участие в боевых действиях, загнанных на убой пленных вэсэушников, а также из мирных граждан освобожденных территорий, которые служили в армии.
Это важный и очень непростой вопрос. Но он поспособствует тому, чтобы Украина была освобождена от нацистского киевского режима. А дальнейшую судьбу Украины будут решать сами украинцы, заключил собеседник издания.