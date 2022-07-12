Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034340090.html
Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля
Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля - 13.07.2022 Украина.ру
Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля
Член Конгресса США Виктория Спартц призвала главу Офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку и упрекнула украинцев в наплевательском отношении к подготовке к боевым действиям. На Украине популяризируют доносы. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса
2022-07-12T12:19
2022-07-13T11:11
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034340090.jpg?10343393881657699895
Вице-премьер-министр&nbsp;&mdash; министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров у&nbsp;себя в Telegram-канале рассказал, как&nbsp;правильно доносить на&nbsp;тех, кого подозревают в&nbsp;симпатиях к&nbsp;России.&laquo;Поддерживает и&nbsp;ждет русский мир. Знает время проведения обстрелов. Его сестра&nbsp;&mdash; жена сепаратиста, воюющего за&nbsp;Россию. Они поддерживают связь и&nbsp;обмениваются информацией о&nbsp;расположении нашей армии в&nbsp;городе&raquo;,&nbsp;&mdash; пишут нам о&nbsp;деятельности предателей в&nbsp;чат-ботах єВорог (естьВраг (укр.)&nbsp;&mdash; Ред.). Мы получили уже более 1800 заявок о&nbsp;коллаборантах за&nbsp;четыре месяца работы чат-бота. Каждая заявка тщательно проверяется нашей командой, а&nbsp;затем мы передаем их СБУ, которая решает судьбу любителей русского мира&raquo;,&nbsp;&mdash; написал Фёдоров.Он поблагодарил украинцев за &laquo;бдительность&raquo; и&nbsp;напомнил об&nbsp;алгоритме написания доносов.&laquo;Если вы уверены в&nbsp;сотрудничестве человека с&nbsp;оккупантами, выполните несколько шагов: перейдите в&nbsp;чат-бот єВорог, выберите раздел "Сообщить о&nbsp;коллаборантах", укажите их точную геолокацию, сделайте фото или&nbsp;видео, опишите, как&nbsp;именно этот человек помогает захватчикам. Важно не&nbsp;забывать о&nbsp;правилах безопасности. Прошу вас делать фото и&nbsp;видео со&nbsp;скрытого места, а&nbsp;после отправки данных в єВорог, сразу же удалите всю переписку с&nbsp;чат-ботом&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил Фёдоров.Тем самым он намекнул на&nbsp;причастность Минцифры в&nbsp;том числе и&nbsp;к терактам в&nbsp;Херсонской, Запорожской и&nbsp;Харьковской областях, во&nbsp;время которых покушались на&nbsp;членов военно-гражданских администраций.Тем временем, как&nbsp;сообщило украинское издание &laquo;Страна&raquo;, украинские следователи активно применяют новую статью за&nbsp;коллаборационную деятельность. Каждый день в&nbsp;реестр вносится более 10 новых уголовных производств по&nbsp;этой статье. Всего же количество таких производств перевалило за&nbsp;900.&laquo;Среди наиболее распространенных проявлений такой деятельности&nbsp;&mdash; помощь армии России, распространение русской пропаганды, добровольное участие в&nbsp;оккупационных органах власти&raquo;,&nbsp;&mdash; сообщили в&nbsp;МВД Украины.Большинство подозреваемых находится на&nbsp;неподконтрольных Украине территориях. Поэтому сообщение о&nbsp;подозрении и&nbsp;осуждении происходит заочно. Привлечь к&nbsp;ответственности по&nbsp;этой статье на&nbsp;Украине удалось пока лишь 163 человека.Конфликт Спартц и&nbsp;ЕрмакаАмериканская конгрессвумен Виктория Спартц&nbsp;заявила, что главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку нужно уйти в&nbsp;отставку.&laquo;Многие американцы и&nbsp;европейцы уже давно испытывают серьёзные опасения по&nbsp;поводу Ермака. Если бы Ермак был государственным деятелем, как&nbsp;человек с&nbsp;и без&nbsp;того сомнительной репутацией, он бы подал в&nbsp;отставку этой зимой, заверив украинское руководство в&nbsp;том, что никакого нападения со&nbsp;стороны России не&nbsp;произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не&nbsp;поздно поступить правильно&raquo;,&nbsp;&mdash; заявила Спартц.Более того,&nbsp;она обвинила Ермака в&nbsp;начале клеветнической кампании против неё. При этом в&nbsp;интервью &laquo;Европейской правде&raquo;&nbsp;Спартц раскритиковала и&nbsp;украинцев. Она заявила, что те не&nbsp;готовятся к&nbsp;боевым действиям.&laquo;Я была на&nbsp;Украине, с&nbsp;запада до&nbsp;востока. И если у&nbsp;вас война, то каждый человек на&nbsp;Украине от&nbsp;мала до&nbsp;велика должен быть частью войны. Но когда проезжаешь по&nbsp;вашим городам, когда смотришь, как&nbsp;ваши города готовятся к&nbsp;атакам,&nbsp;&mdash; то видишь, что много где этого не&nbsp;происходит. Вы все ждёте, что всё Запад будет делать. Люди сидят в&nbsp;ресторанах в&nbsp;Киеве, как&nbsp;будто войны у&nbsp;вас уже нет, потому что война пошла на&nbsp;восток. Если у&nbsp;вас такая большая война, то вся индустрия, все люди ваши должны над&nbsp;этим работать. Но это ваш вопрос. Меня это не&nbsp;касается. А для&nbsp;меня вопрос в&nbsp;том, что если мы тратим в&nbsp;Украине средства американских налогоплательщиков, то мы должны быть уверены, что эти средства идут к&nbsp;ребятам, которые воюют у&nbsp;вас&raquo;,&nbsp;&mdash; заявила она.Конгрессвумен особо подчеркнула, что Украина не&nbsp;основная проблема Запада.&laquo;Вы не&nbsp;понимаете, что люди в&nbsp;США сейчас заняты другими вещами&nbsp;&mdash; Украина не&nbsp;самая большая проблема для&nbsp;американцев. А мне жаль ваших ребят, погибающих на&nbsp;фронте. И я буду честно говорить, что то, что сейчас у&nbsp;вас происходит, связано с&nbsp;тем, что вы не&nbsp;решаете некоторые проблемы. Я могу ничего не&nbsp;говорить, мы будем и&nbsp;дальше играть в&nbsp;эти игры, давать вам 5-10 единиц артиллерии, которые вам не&nbsp;помогут. Но уже достаточно играть в&nbsp;политику&raquo;,&nbsp;&mdash; подчеркнула Спартц.Примечательно, что некоторые усмотрели в&nbsp;выступлении Спартц против Ермака сигнал украинской власти по&nbsp;поводу наметившегося конфликта между Офисом президента и&nbsp;главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.&laquo;Сейчас Офису президента послали чёткий сигнал, что трогать Залужного нельзя (его Запад держит как&nbsp;альтернативную фигуру для&nbsp;Украины). Ермаку дают понять, что противостояние Офиса президента и&nbsp;военных нужно сворачивать, а&nbsp;попытки организовать информационные кампании против Залужного будут иметь последствия&raquo;,&nbsp;&mdash; сообщил популярный на&nbsp;Украине Telegram-канал &laquo;ЗеРада&raquo;.Другой канал&nbsp;&mdash; &laquo;Резидент&raquo;&nbsp;&mdash; со&nbsp;ссылкой на&nbsp;свои источники в&nbsp;Офисе президента сообщил, что атаку на&nbsp;Ермака в&nbsp;самом Офисе также рассматривают как&nbsp;возмездие за&nbsp;ситуацию с&nbsp;Залужным.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в&nbsp;СЦКК, за&nbsp;минувшие сутки ВСУ нанесли 38 ударов по&nbsp;территории республики.&laquo;На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и&nbsp;122 мм, миномёты 120 и&nbsp;82 мм, на&nbsp;ясиноватском&nbsp;&mdash; артиллерию 122 мм, танк, на&nbsp;горловском&nbsp;&mdash; артиллерию 155 и&nbsp;122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 178 единиц различных боеприпасов&raquo;,&nbsp;&mdash; отмечалось в&nbsp;сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и&nbsp;Киевский районы), Доломитное, Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка,За прошедшие сутки поступили сведения о&nbsp;повреждении трёх домостроений в&nbsp;Горловке.Утром представительство ЛНР в&nbsp;СЦКК сообщило об&nbsp;обстреле ВСУ Стаханова.&laquo;В 08:00 с&nbsp;направления населённый пункт Соледар по&nbsp;населённому пункту Стаханов с&nbsp;применением артиллерийского орудия 155 мм (6 снарядов)&raquo;,&nbsp;&mdash; отмечалось в&nbsp;сообщении.В Донбассе ведутся ожесточённые бои.
/20220712/1034337630.html
/20220711/1034335353.html
/20220711/1034333205.html
/20220711/1034329569.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив

Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля

12:19 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Kevin Dietsch / Getty ImagesВиктория Спартц
Виктория Спартц
© Kevin Dietsch / Getty Images
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Член Конгресса США Виктория Спартц призвала главу Офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку и упрекнула украинцев в наплевательском отношении к подготовке к боевым действиям. На Украине популяризируют доносы. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров у себя в Telegram-канале рассказал, как правильно доносить на тех, кого подозревают в симпатиях к России.
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:40
Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июляУкраина нанесла удар по Новой Каховке, погибли мирные жители. Украинские военные сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС. Олигарх Ринат Ахметов передаёт свои СМИ государству, его примеру готовятся последовать и другие украинские олигархи
«Поддерживает и ждет русский мир. Знает время проведения обстрелов. Его сестра — жена сепаратиста, воюющего за Россию. Они поддерживают связь и обмениваются информацией о расположении нашей армии в городе», — пишут нам о деятельности предателей в чат-ботах єВорог (естьВраг (укр.) — Ред.). Мы получили уже более 1800 заявок о коллаборантах за четыре месяца работы чат-бота. Каждая заявка тщательно проверяется нашей командой, а затем мы передаем их СБУ, которая решает судьбу любителей русского мира», — написал Фёдоров.
Он поблагодарил украинцев за «бдительность» и напомнил об алгоритме написания доносов.
«Если вы уверены в сотрудничестве человека с оккупантами, выполните несколько шагов: перейдите в чат-бот єВорог, выберите раздел "Сообщить о коллаборантах", укажите их точную геолокацию, сделайте фото или видео, опишите, как именно этот человек помогает захватчикам. Важно не забывать о правилах безопасности. Прошу вас делать фото и видео со скрытого места, а после отправки данных в єВорог, сразу же удалите всю переписку с чат-ботом», — заявил Фёдоров.
Тем самым он намекнул на причастность Минцифры в том числе и к терактам в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, во время которых покушались на членов военно-гражданских администраций.
Тем временем, как сообщило украинское издание «Страна», украинские следователи активно применяют новую статью за коллаборационную деятельность. Каждый день в реестр вносится более 10 новых уголовных производств по этой статье. Всего же количество таких производств перевалило за 900.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 19:01
Терроризм как государственная политика, зачем Украина угрожает Херсону. Итоги 11 июля на УкраинеУкраина всё активнее прибегает к терроризму. Украинская власть распространяет информацию об атаке на Херсонскую и Запорожскую области
«Среди наиболее распространенных проявлений такой деятельности — помощь армии России, распространение русской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти», — сообщили в МВД Украины.
Большинство подозреваемых находится на неподконтрольных Украине территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно. Привлечь к ответственности по этой статье на Украине удалось пока лишь 163 человека.
Конфликт Спартц и Ермака
Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку нужно уйти в отставку.
«Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьёзные опасения по поводу Ермака. Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно», — заявила Спартц.
Более того, она обвинила Ермака в начале клеветнической кампании против неё. При этом в интервью «Европейской правде» Спартц раскритиковала и украинцев. Она заявила, что те не готовятся к боевым действиям.
«Я была на Украине, с запада до востока. И если у вас война, то каждый человек на Украине от мала до велика должен быть частью войны. Но когда проезжаешь по вашим городам, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам, — то видишь, что много где этого не происходит. Вы все ждёте, что всё Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, как будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на восток. Если у вас такая большая война, то вся индустрия, все люди ваши должны над этим работать. Но это ваш вопрос. Меня это не касается. А для меня вопрос в том, что если мы тратим в Украине средства американских налогоплательщиков, то мы должны быть уверены, что эти средства идут к ребятам, которые воюют у вас», — заявила она.
бомба Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 16:03
Покушение на Сальдо, российское гражданство для жителей Украины и Донбасса, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 11 июляНа главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо попытались совершить покушение. Украинские военные продолжали нести потери. Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Украины и ДНР и ЛНР
Конгрессвумен особо подчеркнула, что Украина не основная проблема Запада.
«Вы не понимаете, что люди в США сейчас заняты другими вещами — Украина не самая большая проблема для американцев. А мне жаль ваших ребят, погибающих на фронте. И я буду честно говорить, что то, что сейчас у вас происходит, связано с тем, что вы не решаете некоторые проблемы. Я могу ничего не говорить, мы будем и дальше играть в эти игры, давать вам 5-10 единиц артиллерии, которые вам не помогут. Но уже достаточно играть в политику», — подчеркнула Спартц.
Примечательно, что некоторые усмотрели в выступлении Спартц против Ермака сигнал украинской власти по поводу наметившегося конфликта между Офисом президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
«Сейчас Офису президента послали чёткий сигнал, что трогать Залужного нельзя (его Запад держит как альтернативную фигуру для Украины). Ермаку дают понять, что противостояние Офиса президента и военных нужно сворачивать, а попытки организовать информационные кампании против Залужного будут иметь последствия», — сообщил популярный на Украине Telegram-канал «ЗеРада».
Другой канал — «Резидент» — со ссылкой на свои источники в Офисе президента сообщил, что атаку на Ермака в самом Офисе также рассматривают как возмездие за ситуацию с Залужным.
Обстрелы Донбасса
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 38 ударов по территории республики.
Радикалы в Киеве разгромили “Альфа-банк” и закидали камнями здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:02
Покушение на главу Мелитопольского района, переименование «Альфа-Банка», сообщение Волновахи и Мариуполя, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 11 июляУкраинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. «Альфа-Банк Украина» переименовали. Между Волновахой и Мариуполем запустили электричку. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс
«На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 и 82 мм, на ясиноватском — артиллерию 122 мм, танк, на горловском — артиллерию 155 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 178 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка,
За прошедшие сутки поступили сведения о повреждении трёх домостроений в Горловке.
Утром представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Стаханова.
«В 08:00 с направления населённый пункт Соледар по населённому пункту Стаханов с применением артиллерийского орудия 155 мм (6 снарядов)», — отмечалось в сообщении.
В Донбассе ведутся ожесточённые бои.
 
Эксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния