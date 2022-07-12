Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля
12:19 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© Kevin Dietsch / Getty ImagesВиктория Спартц
© Kevin Dietsch / Getty Images
Член Конгресса США Виктория Спартц призвала главу Офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку и упрекнула украинцев в наплевательском отношении к подготовке к боевым действиям. На Украине популяризируют доносы. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров у себя в Telegram-канале рассказал, как правильно доносить на тех, кого подозревают в симпатиях к России.
Вчера, 08:40Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июляУкраина нанесла удар по Новой Каховке, погибли мирные жители. Украинские военные сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС. Олигарх Ринат Ахметов передаёт свои СМИ государству, его примеру готовятся последовать и другие украинские олигархи
«Поддерживает и ждет русский мир. Знает время проведения обстрелов. Его сестра — жена сепаратиста, воюющего за Россию. Они поддерживают связь и обмениваются информацией о расположении нашей армии в городе», — пишут нам о деятельности предателей в чат-ботах єВорог (естьВраг (укр.) — Ред.). Мы получили уже более 1800 заявок о коллаборантах за четыре месяца работы чат-бота. Каждая заявка тщательно проверяется нашей командой, а затем мы передаем их СБУ, которая решает судьбу любителей русского мира», — написал Фёдоров.
Он поблагодарил украинцев за «бдительность» и напомнил об алгоритме написания доносов.
«Если вы уверены в сотрудничестве человека с оккупантами, выполните несколько шагов: перейдите в чат-бот єВорог, выберите раздел "Сообщить о коллаборантах", укажите их точную геолокацию, сделайте фото или видео, опишите, как именно этот человек помогает захватчикам. Важно не забывать о правилах безопасности. Прошу вас делать фото и видео со скрытого места, а после отправки данных в єВорог, сразу же удалите всю переписку с чат-ботом», — заявил Фёдоров.
Тем самым он намекнул на причастность Минцифры в том числе и к терактам в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, во время которых покушались на членов военно-гражданских администраций.
Тем временем, как сообщило украинское издание «Страна», украинские следователи активно применяют новую статью за коллаборационную деятельность. Каждый день в реестр вносится более 10 новых уголовных производств по этой статье. Всего же количество таких производств перевалило за 900.
«Среди наиболее распространенных проявлений такой деятельности — помощь армии России, распространение русской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти», — сообщили в МВД Украины.
Большинство подозреваемых находится на неподконтрольных Украине территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно. Привлечь к ответственности по этой статье на Украине удалось пока лишь 163 человека.
Конфликт Спартц и Ермака
Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку нужно уйти в отставку.
«Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьёзные опасения по поводу Ермака. Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно», — заявила Спартц.
Более того, она обвинила Ермака в начале клеветнической кампании против неё. При этом в интервью «Европейской правде» Спартц раскритиковала и украинцев. Она заявила, что те не готовятся к боевым действиям.
«Я была на Украине, с запада до востока. И если у вас война, то каждый человек на Украине от мала до велика должен быть частью войны. Но когда проезжаешь по вашим городам, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам, — то видишь, что много где этого не происходит. Вы все ждёте, что всё Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, как будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на восток. Если у вас такая большая война, то вся индустрия, все люди ваши должны над этим работать. Но это ваш вопрос. Меня это не касается. А для меня вопрос в том, что если мы тратим в Украине средства американских налогоплательщиков, то мы должны быть уверены, что эти средства идут к ребятам, которые воюют у вас», — заявила она.
11 июля, 16:03Покушение на Сальдо, российское гражданство для жителей Украины и Донбасса, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 11 июляНа главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо попытались совершить покушение. Украинские военные продолжали нести потери. Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Украины и ДНР и ЛНР
Конгрессвумен особо подчеркнула, что Украина не основная проблема Запада.
«Вы не понимаете, что люди в США сейчас заняты другими вещами — Украина не самая большая проблема для американцев. А мне жаль ваших ребят, погибающих на фронте. И я буду честно говорить, что то, что сейчас у вас происходит, связано с тем, что вы не решаете некоторые проблемы. Я могу ничего не говорить, мы будем и дальше играть в эти игры, давать вам 5-10 единиц артиллерии, которые вам не помогут. Но уже достаточно играть в политику», — подчеркнула Спартц.
Примечательно, что некоторые усмотрели в выступлении Спартц против Ермака сигнал украинской власти по поводу наметившегося конфликта между Офисом президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
«Сейчас Офису президента послали чёткий сигнал, что трогать Залужного нельзя (его Запад держит как альтернативную фигуру для Украины). Ермаку дают понять, что противостояние Офиса президента и военных нужно сворачивать, а попытки организовать информационные кампании против Залужного будут иметь последствия», — сообщил популярный на Украине Telegram-канал «ЗеРада».
Другой канал — «Резидент» — со ссылкой на свои источники в Офисе президента сообщил, что атаку на Ермака в самом Офисе также рассматривают как возмездие за ситуацию с Залужным.
Обстрелы Донбасса
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 38 ударов по территории республики.
11 июля, 12:02Покушение на главу Мелитопольского района, переименование «Альфа-Банка», сообщение Волновахи и Мариуполя, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 11 июляУкраинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. «Альфа-Банк Украина» переименовали. Между Волновахой и Мариуполем запустили электричку. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс
«На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 и 82 мм, на ясиноватском — артиллерию 122 мм, танк, на горловском — артиллерию 155 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 178 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка,
За прошедшие сутки поступили сведения о повреждении трёх домостроений в Горловке.
Утром представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Стаханова.
«В 08:00 с направления населённый пункт Соледар по населённому пункту Стаханов с применением артиллерийского орудия 155 мм (6 снарядов)», — отмечалось в сообщении.
В Донбассе ведутся ожесточённые бои.