https://ukraina.ru/20220712/1034340090.html

Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля

Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля - 13.07.2022 Украина.ру

Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля

Член Конгресса США Виктория Спартц призвала главу Офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку и упрекнула украинцев в наплевательском отношении к подготовке к боевым действиям. На Украине популяризируют доносы. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса

2022-07-12T12:19

2022-07-12T12:19

2022-07-13T11:11

эксклюзив

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Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров у себя в Telegram-канале рассказал, как правильно доносить на тех, кого подозревают в симпатиях к России.«Поддерживает и ждет русский мир. Знает время проведения обстрелов. Его сестра — жена сепаратиста, воюющего за Россию. Они поддерживают связь и обмениваются информацией о расположении нашей армии в городе», — пишут нам о деятельности предателей в чат-ботах єВорог (естьВраг (укр.) — Ред.). Мы получили уже более 1800 заявок о коллаборантах за четыре месяца работы чат-бота. Каждая заявка тщательно проверяется нашей командой, а затем мы передаем их СБУ, которая решает судьбу любителей русского мира», — написал Фёдоров.Он поблагодарил украинцев за «бдительность» и напомнил об алгоритме написания доносов.«Если вы уверены в сотрудничестве человека с оккупантами, выполните несколько шагов: перейдите в чат-бот єВорог, выберите раздел "Сообщить о коллаборантах", укажите их точную геолокацию, сделайте фото или видео, опишите, как именно этот человек помогает захватчикам. Важно не забывать о правилах безопасности. Прошу вас делать фото и видео со скрытого места, а после отправки данных в єВорог, сразу же удалите всю переписку с чат-ботом», — заявил Фёдоров.Тем самым он намекнул на причастность Минцифры в том числе и к терактам в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, во время которых покушались на членов военно-гражданских администраций.Тем временем, как сообщило украинское издание «Страна», украинские следователи активно применяют новую статью за коллаборационную деятельность. Каждый день в реестр вносится более 10 новых уголовных производств по этой статье. Всего же количество таких производств перевалило за 900.«Среди наиболее распространенных проявлений такой деятельности — помощь армии России, распространение русской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти», — сообщили в МВД Украины.Большинство подозреваемых находится на неподконтрольных Украине территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно. Привлечь к ответственности по этой статье на Украине удалось пока лишь 163 человека.Конфликт Спартц и ЕрмакаАмериканская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку нужно уйти в отставку.«Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьёзные опасения по поводу Ермака. Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно», — заявила Спартц.Более того, она обвинила Ермака в начале клеветнической кампании против неё. При этом в интервью «Европейской правде» Спартц раскритиковала и украинцев. Она заявила, что те не готовятся к боевым действиям.«Я была на Украине, с запада до востока. И если у вас война, то каждый человек на Украине от мала до велика должен быть частью войны. Но когда проезжаешь по вашим городам, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам, — то видишь, что много где этого не происходит. Вы все ждёте, что всё Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, как будто войны у вас уже нет, потому что война пошла на восток. Если у вас такая большая война, то вся индустрия, все люди ваши должны над этим работать. Но это ваш вопрос. Меня это не касается. А для меня вопрос в том, что если мы тратим в Украине средства американских налогоплательщиков, то мы должны быть уверены, что эти средства идут к ребятам, которые воюют у вас», — заявила она.Конгрессвумен особо подчеркнула, что Украина не основная проблема Запада.«Вы не понимаете, что люди в США сейчас заняты другими вещами — Украина не самая большая проблема для американцев. А мне жаль ваших ребят, погибающих на фронте. И я буду честно говорить, что то, что сейчас у вас происходит, связано с тем, что вы не решаете некоторые проблемы. Я могу ничего не говорить, мы будем и дальше играть в эти игры, давать вам 5-10 единиц артиллерии, которые вам не помогут. Но уже достаточно играть в политику», — подчеркнула Спартц.Примечательно, что некоторые усмотрели в выступлении Спартц против Ермака сигнал украинской власти по поводу наметившегося конфликта между Офисом президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.«Сейчас Офису президента послали чёткий сигнал, что трогать Залужного нельзя (его Запад держит как альтернативную фигуру для Украины). Ермаку дают понять, что противостояние Офиса президента и военных нужно сворачивать, а попытки организовать информационные кампании против Залужного будут иметь последствия», — сообщил популярный на Украине Telegram-канал «ЗеРада».Другой канал — «Резидент» — со ссылкой на свои источники в Офисе президента сообщил, что атаку на Ермака в самом Офисе также рассматривают как возмездие за ситуацию с Залужным.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 38 ударов по территории республики.«На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 и 82 мм, на ясиноватском — артиллерию 122 мм, танк, на горловском — артиллерию 155 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 178 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Доломитное, Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка,За прошедшие сутки поступили сведения о повреждении трёх домостроений в Горловке.Утром представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Стаханова.«В 08:00 с направления населённый пункт Соледар по населённому пункту Стаханов с применением артиллерийского орудия 155 мм (6 снарядов)», — отмечалось в сообщении.В Донбассе ведутся ожесточённые бои.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив