«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса - 13.07.2022 Украина.ру
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«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса
«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса - 13.07.2022 Украина.ру
«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему российское зерно будет востребовано на мировом рынке в ближайшие несколько лет. По его мнению, «диктовать» цены на зерно будет именно Москва
2022-07-12T13:25
2022-07-13T11:11
новости
зерно
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Он добавил, что с&nbsp;учетом выпадения Украины из&nbsp;ТОП-5 мировых экспортеров зерна, этот недостаток придется замещать. За счет кого? Либо за&nbsp;счет Канады, считает эксперт, где засеяли большие площади под&nbsp;зерновые, либо за&nbsp;счет России.Поэтому зерно у&nbsp;Москвы покупать будут в&nbsp;любом случае. Оно не&nbsp;будет лежать на&nbsp;элеваторах невостребованным, уверен эксперт, &laquo;оно&nbsp;&mdash; ой, как&nbsp;будет нужно&raquo;.Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на&nbsp;сайте Украина.ру
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96
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Украина.ру
1
5
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новости, зерно

«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса

13:25 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСбор урожая в Свердловской области
Сбор урожая в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему российское зерно будет востребовано на мировом рынке в ближайшие несколько лет. По его мнению, «диктовать» цены на зерно будет именно Москва
- РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:53
Продразвёрстка по-украински: зерно, которое способно убить миллионыБесконтрольный вывоз пшеницы с Украины может не только привести к голоду как в самой стране, так и в отдельных регионах мира, но и таким образом Киев, по словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, платит за полученное от Запада оружие, а оно применяется солдатами ВСУ и националистами в боевых действиях
Он добавил, что с учетом выпадения Украины из ТОП-5 мировых экспортеров зерна, этот недостаток придется замещать. За счет кого? Либо за счет Канады, считает эксперт, где засеяли большие площади под зерновые, либо за счет России.
Поэтому зерно у Москвы покупать будут в любом случае. Оно не будет лежать на элеваторах невостребованным, уверен эксперт, «оно — ой, как будет нужно».
Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на сайте Украина.ру
 
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