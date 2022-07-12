«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса
13:25 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему российское зерно будет востребовано на мировом рынке в ближайшие несколько лет. По его мнению, «диктовать» цены на зерно будет именно Москва
20 мая, 12:53Продразвёрстка по-украински: зерно, которое способно убить миллионыБесконтрольный вывоз пшеницы с Украины может не только привести к голоду как в самой стране, так и в отдельных регионах мира, но и таким образом Киев, по словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, платит за полученное от Запада оружие, а оно применяется солдатами ВСУ и националистами в боевых действиях
Он добавил, что с учетом выпадения Украины из ТОП-5 мировых экспортеров зерна, этот недостаток придется замещать. За счет кого? Либо за счет Канады, считает эксперт, где засеяли большие площади под зерновые, либо за счет России.
Поэтому зерно у Москвы покупать будут в любом случае. Оно не будет лежать на элеваторах невостребованным, уверен эксперт, «оно — ой, как будет нужно».
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