https://ukraina.ru/20220712/1034339844.html

«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса

«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса - 13.07.2022 Украина.ру

«Российское зерно - ой, как будет нужно!» Эксперт сказал, кто спасёт мир от глобального сельхозкризиса

Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему российское зерно будет востребовано на мировом рынке в ближайшие несколько лет. По его мнению, «диктовать» цены на зерно будет именно Москва

2022-07-12T13:25

2022-07-12T13:25

2022-07-13T11:11

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зерно

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Он добавил, что с учетом выпадения Украины из ТОП-5 мировых экспортеров зерна, этот недостаток придется замещать. За счет кого? Либо за счет Канады, считает эксперт, где засеяли большие площади под зерновые, либо за счет России.Поэтому зерно у Москвы покупать будут в любом случае. Оно не будет лежать на элеваторах невостребованным, уверен эксперт, «оно — ой, как будет нужно».Полную версию интервью с Иваном Лизаном читайте на сайте Украина.ру

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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