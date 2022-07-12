В Крыму задержали преступников, напавших на военного из-за символа Z

Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июля Украина нанесла удар по Новой Каховке, погибли мирные жители. Украинские военные сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС. Олигарх Ринат Ахметов передаёт свои СМИ государству, его примеру готовятся последовать и другие украинские олигархи