В Крыму задержали преступников, напавших на военного из-за символа Z - 13.07.2022 Украина.ру
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В Крыму задержали преступников, напавших на военного из-за символа Z
В Крыму задержали преступников, напавших на военного из-за символа Z - 13.07.2022 Украина.ру
В Крыму задержали преступников, напавших на военного из-за символа Z
Подозреваемых в избиении российского военнослужащего за символику спецоперации задержали в Судаке, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков
2022-07-12T10:54
2022-07-13T11:11
новости
крым
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&laquo;В настоящий момент с&nbsp;задержанными работают сотрудники правоохранительных органов&raquo;,&nbsp;&mdash; написал он.Уточняется, что в&nbsp;крымском санатории неизвестные напали на&nbsp;военного, проходившего лечение. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды военного, на&nbsp;которой была буква Z. Преступники в&nbsp;ходе нападения выкрикивали проукраинские лозунги.Ранее Олег Крючков обещал, что подозреваемых найдут в&nbsp;кратчайшие сроки и &laquo;реакция будет запредельно жестокой&raquo;.&nbsp;
/20220712/1034337630.html
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96
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452
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым

В Крыму задержали преступников, напавших на военного из-за символа Z

10:54 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
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Подозреваемых в избиении российского военнослужащего за символику спецоперации задержали в Судаке, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков
«В настоящий момент с задержанными работают сотрудники правоохранительных органов», — написал он.
Уточняется, что в крымском санатории неизвестные напали на военного, проходившего лечение. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды военного, на которой была буква Z. Преступники в ходе нападения выкрикивали проукраинские лозунги.
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:40
Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июляУкраина нанесла удар по Новой Каховке, погибли мирные жители. Украинские военные сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС. Олигарх Ринат Ахметов передаёт свои СМИ государству, его примеру готовятся последовать и другие украинские олигархи
Ранее Олег Крючков обещал, что подозреваемых найдут в кратчайшие сроки и «реакция будет запредельно жестокой».
 
 
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