В Крыму задержали преступников, напавших на военного из-за символа Z
10:54 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
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Подозреваемых в избиении российского военнослужащего за символику спецоперации задержали в Судаке, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков
«В настоящий момент с задержанными работают сотрудники правоохранительных органов», — написал он.
Уточняется, что в крымском санатории неизвестные напали на военного, проходившего лечение. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды военного, на которой была буква Z. Преступники в ходе нападения выкрикивали проукраинские лозунги.
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Ранее Олег Крючков обещал, что подозреваемых найдут в кратчайшие сроки и «реакция будет запредельно жестокой».